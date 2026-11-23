큰사진보기 ▲2025년 10월 1일 오전 경기도 과천시 정부과천청사에서 관계자가 방송통신위원회 현판 철거 작업을 하고 있다. 정부는 전날 이재명 대통령 주재로 열린 국무회의에서 지난 2008년 출범한 방송통신위원회를 폐지하고 방송미디어통신위원회(방미통위)를 설치하는 내용의 방미통위 설치법을 의결했다. ⓒ 뉴시스 관련사진보기

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방송미디어통신위원회 노조가 'TV조선 재승인 점수조작' 사건 1심에서 한상혁 전 방송통신위원장 등 관련자 전원이 무죄를 선고 받았음에도 공소청이 한 전 위원장을 제외한 5명을 상대로 항소한 데 대해 공무원 노동조합이 "체면 지키기이자 2차 가해"라며 항소 취하를 촉구했다.방송미디어통신위원회 노조는 23일 성명에서 "3년 6개월을 끌고도 하나의 공소사실도 증명하지 못한 사건을 다시 항소심 법정으로 끌고 가겠다는 것"이라며 "구속과 파면·해임 요구를 견디고 이제 겨우 일상으로 돌아가려는 동료들에게 또다시 수년의 재판을 강요하는 일"이라고 비판했다.서울북부지법은 지난 12일 TV조선 재승인 점수조작 의혹으로 기소된 한 전 위원장과 당시 방통위 공무원과 심사위원 등 6명 전원에게 "공소사실이 증명되지 않는다"며 무죄를 선고했다. 그러나 공소청(옛 검찰)은 한상혁 전 위원장을 제외한 나머지 5명을 상대로 항소 마지막 날인 지난 19일 항소장을 제출했다.노조는 "1심 재판부가 공소사실 모두에 대해 공소사실 모두가 증명이 없다고 판단했는데도 기한 마지막 날 항소장을 낸 것은 새로운 진실을 밝히려는 의지로 보기 어렵다"며 "무리한 수사와 기소의 책임을 미루려는 조직 논리라는 의심을 지울 수 없다"고 비판했다.노조는 공소청의 항소 강행을 "진실 규명이 아니라 체면 지키기이며, 무죄를 선고 받은 직원들에 대한 2차 가해"라고 했다.