큰사진보기 ▲금천구 무더위 한파쉼터 지도 ⓒ 금천구 관련사진보기

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큰사진보기 ▲무더위 쉼터 안내표지판, 한파 쉼터를 겸하지 않는 시설이 있어 방문하기 전 전화로 확인해야 한다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

22일은 절기상 소설답게 아침저녁 추위가 제법 쌀쌀했다. 23일 새벽은 바람도 불어 체감온도는 훨씬 내려갔다. 지금 갑작스러운 겨울 한파에 대비할 시기다.서울 금천구는 관내 50개소 '한파 쉼터 안내지도'를 제작해 쉼터마다 게시했다. 겨울철 구민들의 동상 등 안전사고를 예방하고 따뜻한 겨울을 함께 보내려는 취지다.금천구는 지난 15일부터 내년 3월 15일까지 한파대책 운영기간으로 정하고 한눈에 볼 수 있는 한파 쉼터 지도를 처음 제작했다. 디지털 정보 이용과 접근이 어려운 고령 어르신들을 위해 특별 제작한 것이다.한파 쉼터는 대부분 주민센터, 동네 경로당과 복지관 등 우리 구민들이 쉽게 접근할 수 있는 공공시설이다. 일부 교회와 금융기관도 한파 쉼터를 개방했다.한파 쉼터 안내지도는 단순히 쉼터 정보 제공을 넘어 구민들의 소통공간을 확대하고 지역사회에 대한 관심을 유도하는 효과도 있다.한파 쉼터는 주민 누구나 이용할 수 있으며, 구는 신규 쉼터를 지속적으로 발굴하고 변경사항을 안내지도에 신속하게 반영할 계획이다.이번 한파 쉼터는 무더위 쉼터를 겸하는 곳도 있지만 그렇지 않은 경우도 많다. 지난여름 무더위쉼터는 주민센터와 도서관 등 102곳이나 개방됐다.이에 금천구는 쉼터별 운영 요일과 시간을 방문하기 전에 운영 여부와 시간을 전화로 확인할 것을 요청했다. 금천구청 1층 로비의 경우 한파 특보가 발효되면 주말에도 추가 개방할 계획이다.구청이 예산을 크게 들여 추진하는 정책보다 이렇게 구민들의 소소한 일상을 배려하는 시책이 보다 정감 있게 피부에 와닿는다.지난여름 폭염이 한창 기승할 때 더위를 피하러 동네 교회를 방문했는데 그곳 직원이 시원한 보리차까지 건네 감동한 적이 있다.한편 공공시설 화장실을 구민들에게 개방하거나 회의실 등 시설을 빌려주는 것도 일상으로 자리 잡았다. 얼마 전 동네 친목 모임을 할 곳을 찾다가 금천소방서 부대시설 카페를 무료로 이용했다.친목 모임의 한 회원은 한파 쉼터가 날씨는 매서워도 주민들의 훈훈한 휴식처가 되기를 기대한다고 말했다.그러나 쉼터 중에는 대부분 친절하지만 눈치를 주거나 관리가 미흡한 곳도 더러 있어 구청은 쉼터 관리자에 대한 안내교육을 강화해야 한다.