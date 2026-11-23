큰사진보기 ▲배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 지난 20일 서울 영등포구 콘래드호텔에서 열린 '대한민국 기초연구 커넥트'에서 환영사를 하고 있다. ⓒ 과학기술정보통신부 관련사진보기

"AI(인공지능)가 연구를 돕는 도구를 넘어 과학자와 함께 가설을 세우고 검증하는 'AI 과학자' 시대가 다가오고 있다."

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배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 23일 국가 과학 인공지능(AI) 역량을 모아 연구개발 패러다임 전환에 대응하겠다는 의지를 밝혔다.배 부총리는 이날 오후 세종시 국책연구단지에 있는 국가과학AI연구센터(NAIS)를 방문해 과학 AI 분야 산·학·연 전문가들과 간담회를 열고 "연구 패러다임이 근본적으로 바뀌는 지금, 이 변화를 우리 과학기술의 새로운 기회로 만들기 위해서는 데이터와 컴퓨팅, 실험 인프라(기반시설)와 전문인력 등 곳곳에 흩어진 국가 과학 AI 역량을 하나로 결집해 총력을 기울여야 한다"고 강조했다.과기정통부에 따르면 이번 간담회는 국가 과학 AI 자원과 산·학·연 연구역량을 결집해 국가 차원의 과학 AI 플랫폼을 구축하고, 이를 K-문샷 프로젝트의 핵심 과제인 'AI 과학자' 구현으로 연결하기 위해 마련됐다.최근 과학기술 분야에서 AI는 단순한 연구 보조 도구를 넘어 가설 설정과 실험 설계, 결과 분석 등 연구 전 과정에 활용되는 핵심 기술로 자리 잡고 있다. 미국 등 주요국과 글로벌 기업들도 AI를 활용한 과학적 발견과 연구개발 생산성 향상을 놓고 경쟁을 본격화하고 있다.미국은 AI 기반 과학적 발견과 기술혁신을 가속하기 위한 '제네시스 미션'을 발표했으며, 우리나라도 과학 AI 역량을 모아 국가적 난제를 해결하기 위한 K-문샷 프로젝트를 추진하고 있다.이러한 전략을 뒷받침하기 위해 올해 설립된 NAIS는 AI 학습용 데이터(AI-ready 데이터)와 컴퓨팅 자원, AI 모델·에이전트, 전문인력 등 과학 AI 연구 기반을 국가 차원에서 결집하고 지원하는 역할을 맡고 있다.이날 간담회에서 유용균 NAIS 센터장은 센터의 3대 핵심 임무로 ▲과학 AI 자원 확충·결집 ▲과학 AI 통합 플랫폼 구축·운영 ▲과학 AI 생태계 조성을 제시했다.특히 유 센터장은 바이오와 핵융합, 원자력 등 다양한 분야에서 정부출연연구기관 등과 협력해 AI 학습에 필요한 연구데이터를 확보하고, 분야별 특화 AI 모델과 에이전트를 지원해 연구 현장의 방식 자체를 바꿔 나가겠다고 설명했다.또한 연내 과학 AI 통합 플랫폼 시범 서비스를 운영해 연구자들이 공동으로 활용할 수 있는 국가 차원의 공통 연구 기반으로 발전시킨다는 계획도 밝혔다.이어 임성빈 PD는 케이(K)-문샷 AI 과학자 미션 로드맵을 발표했다. 모든 연구자가 AI 과학자를 활용해 과학적 발견의 속도와 규모를 획기적으로 높일 수 있도록 과학 추론과 에이전트 협업, 자율실험실 연결 등 핵심 기술을 확보하고 연계하겠다는 내용이다.궁극적으로는 인간의 책임과 통제 아래 AI가 연구 전 주기를 자율적으로 수행하는 단계까지 기술을 고도화한다는 목표다. K-문샷의 다른 미션과도 연계해 분야별 연구성과 창출을 가속한다는 구상이다.전문가 자유토론에서는 AI 과학자 기술을 조속히 확보해야 한다는 데 참석자들의 공감대가 형성됐다. 이를 위해 슈퍼컴퓨터 6호기 등 과학 AI 전용 컴퓨팅 자원 확보와 AI-ready 데이터 표준체계 마련, 대형 연구시설 및 자율실험실과 연계한 고품질 연구데이터 생산 방안 등이 논의됐다.AI 과학자 구현을 위해서는 AI 기술 자체의 발전뿐 아니라 과학 분야별 전문지식과 고품질 연구데이터, 대규모 컴퓨팅 자원, 실제 실험을 수행할 수 있는 연구 인프라가 유기적으로 연결돼야 한다는 점이 강조됐다.배 부총리는 "NAIS가 AI 전문가와 도메인 과학자를 잇는 거점으로서 대한민국 과학 AI의 허브로 자리 잡고, AI 과학자 미션을 비롯해 K-문샷이 의미 있는 성과를 낼 수 있도록 정부도 전폭적으로 지원하겠다"고 밝혔다.