▲탄핵추진단장 맡은 양부남 의원더불어민주당 탄핵소추추진단장을 맡게된 양부남 의원이 20일 국회에서 열린 비공개 의원총회에 참석하는 모습. 민주당은 이날 의원총회에서 조희대 대법원장 탄핵 추진을 당론으로 채택했다. ⓒ 남소연 관련사진보기