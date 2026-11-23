더불어민주당이 조희대 대법원장 탄핵소추안 작성을 이번 주 안에 마칠 계획이다. 탄핵추진단이 소추안을 작성해 원내지도부에 넘기면, 지도부가 발의와 본회의 표결 시점을 정할 예정이다.
탄핵추진단장인 양부남 민주당 의원은 23일 오전 MBC 라디오 <김종배의 시선집중>에서 "(소추안 작성을) 아무리 늦어도 이번 주 안에는 끝내려고 한다"며 "원내지도부가 언제 본회의에 회부하고 언제 국회에서 의결할 것인지 결정할 것"이라고 밝혔다. 이건태 추진단 부단장도 이날 KBS 1라디오 <전격시사>에서 "언제 탄핵 소추할지는 지도부가 결정할 문제"라며, 소추 사유가 정리되면 12월 안에 소추하면 된다고 말했다.
전날(22일) 탄핵소추 추진단은 국회 기자간담회를 통해 12월 중 탄핵소추안이 의결되도록 추진하겠다고 밝혔다. 양 단장은 "심리 과정에서 중대한 절차상 하자가 있다는 문제제기가 지속됐고, 탄핵 사유는 충분하다"며 "12월이 가기 전에 의결되도록 노력할 것"이라고 말했다(관련 기사: "조희대의 시계는 사건마다 다르게 흘러"...민주당 "12월 소추안 의결" https://omn.kr/2kmjf
).
양 단장은 전날에 이어 이날 라디오에서도 "법원의 판결을 존중하기 때문에 판결 내용을 탄핵사유로 삼지 않겠다"라는 발언을 되풀이했다. 그는 "다만 판결과정의 절차적인 것을 탄핵 사유로 삼겠다는 취지"라며 "이번 (한덕수 전 총리 내란 혐의 상고심) 판결(과정)을 통해서 보여준 조 대법원장의 인식과 가치 체계는 민주적 가치와 헌정질서 수호와는 거리가 멀고 오히려 위험 요인이 된다. 그 위험으로부터 민주공화국을 지키고 사법권 독립을 위해서라도 대법원장을 계속 맡겨서는 안 된다는 결론"이라고 설명했다.
그는 대법원이 한 전 총리 사건의 심리를 하기로 한 날에 선고를 하면서 다른 대법관들의 심리·심판권을 침해했을 소지가 있다고 주장했다. 진행자가 판결문에 소수의견이 상세히 담긴 점을 들어 선고 전 논의가 충분했을 가능성을 묻자 그는 "그렇게 볼 수도 있다"면서도 "그렇지만 저희들(민주당) 입장에서도 얼마든지 심판권 침해를 주장할 수 있는 것"이라고 답했다.
양 단장은 또 "특검법에서 6·3·3 원칙(1심 6개월, 2심 3개월, 대법원 3개월 내 선고)을 지켜야 된다고 규정을 해놨는데 이걸 지키지 않은 것도 절차적 위반이 되는 것"이라고도 지적했다.
양 단장은 2년 전 12·3 비상계엄 당시 포고령이 영장주의 예외를 선언하고 사법권을 계엄사령관에게 둔 점을 들어, 조 대법원장이 공개적으로 여기에 반대 입장을 밝혔어야 했다고 주장했다. 그는 "이러한 위헌·위법적인 비상계엄 하에서, 헌법의 수호자로서 대법원장은 당연히 이걸 따르면 안 된다고 선언했어야 된다"며 "(그렇게 하지 않았던) 이 자체만으로도 더 이상 대법원장에 있어서는 안 되는 것"이라고 강조했다.
역풍 우려에 양부남 "여당의 의무"... 이건태 "정무적 부담 있지만 불가피"
중도층 이탈 등 역풍을 우려하는 목소리도 당 안팎에서 나온다. 양 단장은 이에 "그분들도 민주당을 염려해서 하신 말씀"이라면서도 "과연 역풍을 맞을지 중도 이탈할지는 나중에 결과를 지켜봐야(할 것)"이라고 답했다. 다만 그는 "조 대법원장의 인식 체계가 헌정질서 수호와는 거리가 멀고 그런 가치가 위험에 빠져 있는데, 집권 여당이 이걸 내버려 둔다는 말이냐"라 반문하며 "(체제를 그대로 두는 건) 집권 여당으로서 의무를 다하지 않는 것"이라고 강조했다.
이건태 부단장 또한 탄핵 추진에 "정무적 부담은 있다"는 것은 인정했지만 탄핵이 불가피했다고 말했다. 이 부단장은 이날 KBS라디오에서 "민주당으로서는 탄핵소추를 하지 않을 수 없다"며 "'내란 때 한덕수처럼 영리하게 해도 된다'는 행위 규범을 대법원이 제시했는데, 이걸 간과할 수는 없다. 정무적 부담과 정치적 유불리를 떠나서 민주당이 이걸 탄핵소추를 하지 않을 수 없다고 역사적 판단을 한 것"이라고 설명했다.
다만, 추진단 수석부단장을 맡고 있는 전용기 민주당 최고위원은 이날 라디오에서 '만약 대법원이 한 전 총리 확정판결을 민주당이 원하는 방향으로 했다면 탄핵을 하셨겠느냐'는 질문을 받고 "그러지 않았을 거라고 솔직하게 말씀드리고 싶다"고 답했다. 탄핵 추진의 직접적인 계기 중 하나가 한 전 총리 판결이었음을 인정한 것.
전 최고위원은 같은 날 오전 YTN 라디오 <장성철의 뉴스명당>에서 이같이 답하면서도 "이 문제를 왜 저희가 가만히 둘 수 없겠다고 생각을 했냐면, 이대로 두면 하급심 판단에 상당한 영향을 미칠 것이기 때문이다. 내란을 대법원이 정확하게 인정하지 않았고 그냥 12·3 비상계엄에 대한 위헌·위법만 인정했기 때문에, 앞으로 하급심에서는 그 피의자들의 변명을 다 들어줄 가능성이 굉장히 높다라는 것"이라고 덧붙였다.
박성준 당 수석대변인 또한 같은 날 당 유튜브 방송 '민티07'에서 한 전 총리 사건의 파기환송 판결이 다른 내란 관련 피고인들의 재판에 영향을 미칠 수 있다고 주장했다. 그는 이재명 대통령의 선거법 사건 파기환송과 대법관 제청 갈등을 거론하며 "(민주당의) 조 대법원장 탄핵은 공화국 보전을 위한 탄핵이고 역사적 책무"라고 말했다.