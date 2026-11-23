큰사진보기 ▲눈보라치는 천수만 ⓒ 김선영 관련사진보기

▲독수리 먹이나누기 김신환 동물원장 관련영상보기

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큰사진보기 ▲김신환 원장 ⓒ 김선영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

눈보라가 몰아치는 천수만 들녘. 독수리들이 먹이 주변을 맴돌고 있었다. 거센 바람에 눈발이 흩날리는 가운데서도 새들은 자리를 떠나지 않았다.독수리들의 움직임을 방해하지 않으려고 조금 더 멀리 떨어진 곳으로 촬영 장소를 옮겼다. 그 짧은 사이 눈보라가 잦아들더니 구름 사이로 햇살이 쏟아졌다. 눈 덮인 천수만 들녘이 환하게 빛났다.겨울마다 찾는 천수만이지만, 그 순간만큼은 새삼 반가움이 밀려왔다.지난 20일, 수십 년째 천수만의 겨울 철새들을 돌봐온 김신환 동물병원장의 독수리 먹이나누기 현장을 찾았다. 해마다 되풀이되는 풍경이지만 철새들을 위해 들녘을 오가는 사람들의 손길은 여전히 분주했다.'철새 할아버지'로 알려진 김신환 원장은 매년 겨울을 전후해 약 5개월 동안 천수만의 흑두루미와 독수리들에게 먹이를 제공하고 있다.독수리 먹이나누기는 매주 화요일과 금요일 두 차례 진행한다. 지역의 7개 업소가 고기 부산물을 후원하고 있으며, 한 번에 공급하는 양은 약 200kg에 이른다.흑두루미에게 제공하는 볍씨는 먹이 사정에 따라 조절한다. 김 원장은 예년보다 볍씨를 적게 뿌리는 이유에 대해 논에 먹을 것이 남아 있기 때문이라고 설명했다. 자연에서 먹이를 구할 수 있을 때는 추가 공급을 줄이고, 부족하다고 판단될 때 볍씨를 뿌려준다는 것이다.김 원장이 오랫동안 천수만을 찾은 데는 새들에 대한 깊은 애정이 자리하고 있다. 새들을 바라보고 있으면 복잡한 인생사를 잠시 잊을 수 있었다고 한다. 그렇게 시작한 일이 수십 년의 일상이 됐고, 이제는 새들이 자식처럼 여겨진다.한때는 하루에도 여러 차례 천수만을 찾았다. 먹이가 부족하지는 않은지, 새들이 배고프지는 않을지 늘 마음이 쓰였기 때문이다. 그러나 해가 거듭되면서 건강도 예전 같지 않다. 마음은 여전히 천수만의 새들에게 가 있지만 먹이를 확보하고 운반하는 일이 갈수록 힘에 부친다. 그의 오랜 활동이 지속되려면 지역사회의 관심과 공공의 뒷받침도 필요하다.천수만의 철새 보호는 김 원장과 지역 후원자들만의 노력으로 이뤄지는 것은 아니다. 서산시 역시 서산버드랜드를 중심으로 흑두루미 먹이나누기와 서식지 관리 사업을 이어오고 있다.서산버드랜드 관계자는 전화통화에서 연간 3천만 원의 예산으로 약 40톤의 철새 먹이를 확보하고 있다고 밝혔다.한국농어촌공사가 관리하는 농지의 휴경 조건 등을 활용해 벼를 재배하도록 지원하고, 수확한 볍씨를 전량 철새 먹이로 사용하는 방식이다. 관계자는 볍씨를 직접 구입하는 것보다 비용 측면에서도 효과적이라고 설명했다.확보한 볍씨는 주로 부석면 창리·간월도 일대의 흑두루미 먹이터에 공급된다. 김 원장이 고북면 사기리 일대에서 진행하는 먹이나누기와는 별도로 운영된다. 먹이터를 분산한 데는 조류인플루엔자(AI)에 대비하려는 목적도 있다.버드랜드 관계자는 "한 장소에 흑두루미가 너무 많이 몰려 있으면 조류인플루엔자가 발생했을 때 문제가 커질 수 있다"며 먹이터를 나눠 운영하는 배경을 설명했다.독수리에게도 별도로 먹이를 제공한다. 충남야생동물구조센터를 통해 확보한 폐사체 가운데 엑스레이 검사 등을 거쳐 납과 같은 위험물질이 없는 것으로 확인된 개체를 활용한다는 설명이다.또한 흑두루미의 활동으로 훼손된 농로를 보수하는 등 먹이터 주변 관리도 맡고 있다. 먹이나누기 사업을 앞으로도 계속할 것인지를 묻자 버드랜드 관계자는 "천수만에 철새들이 오는 이상 계속해야죠"라고 답했다.천수만의 겨울 철새 보호는 오랫동안 이어져 왔다. 이제는 먹이나누기와 함께 자연 서식지를 어떻게 보전하고 관리할 것인지도 살펴볼 때다.김 원장이 예년보다 흑두루미에게 제공하는 볍씨를 줄인 이유는 논에 먹을 것이 남아 있기 때문이다. 철새들이 자연에서 먹이를 구할 수 있는 환경이 중요하다는 것을 보여주는 현장의 이야기다.흑두루미가 수확을 마친 논에서 낙곡을 찾아 먹을 수 있도록 농경지를 관리하고, 겨울철 무논과 안전한 휴식처를 확보하는 일도 필요하다.서산시도 그동안 볏짚 존치와 무논 조성 등 서식지 관리 사업을 추진해 왔다. 앞으로는 이러한 사업이 실제 철새들의 먹이 확보와 안전한 월동에 얼마나 도움이 되는지 살펴보고, 현장 여건에 맞춰 보완해 나갈 필요가 있다.민간의 자발적인 활동을 뒷받침하면서 철새들이 스스로 먹이를 찾고 안전하게 머물 수 있는 환경을 넓혀가는 일도 중요하다.김 원장의 수십 년 헌신에 대한 예우도 그가 해온 활동을 기억하고 격려하는 데서 그치지 않았으면 한다. 그가 아껴온 철새들이 앞으로도 천수만을 찾을 수 있도록 자연환경을 지키고, 그동안의 보호 활동을 다음 세대까지 이어가는 일이 더욱 뜻깊을 것이다.