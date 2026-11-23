큰사진보기 ▲국중숙 논산시의회 의원이 23일 열린 제277회 제2차 정례회 제1차 본회의에서 5분 자유발언을 하고 있다. 국 의원은 장애아동의 특성에 맞는 돌봄서비스가 제공되고 있는지 면밀히 살펴야 한다며, 학부모들의 목소리를 시정에 반영할 것을 주문했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

AD

충남 논산시의회에서 장애아동의 돌봄을 개별 가정이나 민간시설에만 맡기지 말고 지방자치단체가 직접 책임져야 한다는 주장이 나왔다. 특히 학교 수업이 끝난 뒤나 방학 중 돌봄이 끊기는 문제를 해결하기 위해 장애아동 전용 공공돌봄시설을 마련해야 한다는 것이다.논산시의회 국중숙 의원(더불어민주당)은 23일 오전 10시 열린 제277회 제2차 정례회 제1차 본회의에서 5분 자유발언을 통해 이같이 촉구했다.국 의원은 이날 장애아동의 특성에 맞는 전문적인 돌봄이 부족한 현실을 지적하며 논산시가 직접 운영하는 공공돌봄체계 구축을 제안했다.논산시가 제출한 자료에 따르면 올해 9월 기준 지역에 등록된 2~17세 장애아동은 247명이다. 이 가운데 지적장애 아동이 132명, 자폐성 장애 아동이 56명으로 두 유형을 합하면 188명이다. 전체 장애아동의 약 76%에 해당한다.국 의원은 지적장애나 자폐성 장애가 있는 아동의 경우 일상생활과 의사소통, 행동 지원 등에 보다 세심하고 전문적인 돌봄이 필요하다고 설명했다.논산시는 현재 장애아동을 위한 발달재활서비스와 발달장애인 방과후활동서비스 등을 지원하고 있다. 지역아동센터 22곳과 아동돌봄시설 9곳도 운영 중이다.그러나 국 의원은 이러한 지원사업이 운영되고 있다는 사실만으로 장애아동에게 필요한 돌봄이 충분히 제공되고 있다고 볼 수는 없다고 지적했다.일반 아동돌봄시설은 장애아동의 특성에 맞는 전문인력과 돌봄환경을 갖추기 어려운 경우가 있기 때문이다. 특히 학교에서 제공하는 돌봄지원이 줄어드는 방과후나 방학 기간에는 보호자의 부담이 더욱 커질 수 있다는 것이다.국중숙 의원은 "이러한 돌봄 공백을 개별 시설이나 보호자의 노력만으로 해결하도록 해서는 안 된다"며 "모든 장애아동이 필요한 돌봄을 안정적으로 받을 수 있도록 공공이 책임지고 보장해야 한다"고 강조했다.이를 위해 두 가지 방안을 제시했다. 우선 초등학교에 다니는 장애아동 가정을 대상으로 돌봄 실태를 조사할 것을 요구했다. 현재 이용하는 서비스뿐 아니라 돌봄시설을 이용하지 못하는 이유, 학부모가 원하는 이용 시간대, 아동별 지원 필요도 등을 구체적으로 파악하자는 것이다.이러한 조사 결과를 바탕으로 논산시가 직접 운영하는 장애아동 전용 공공돌봄시설을 설치해야 한다고 주장했다. 전문인력을 안정적으로 확보하고 돌봄의 질과 안전을 시가 직접 책임지는 방식이다.기존 아동돌봄시설에 대한 지원 확대도 주문했다. 장애아동의 실제 이용 현황과 돌봄 수요, 전문 프로그램 운영 실적 등을 조사해 시설별로 필요한 지원을 제공해야 한다는 것이다. 특히 단순한 운영비 지원에 그치지 않고 전문인력 인건비와 장애아동 특성에 맞는 프로그램 운영비 등을 지원할 수 있도록 재정적·행정적 보완책을 마련해야 한다고 강조했다.국 의원은 "진정한 돌봄의 형평성은 모든 아동에게 똑같은 지원을 제공하는 것이 아니라 각 아동에게 필요한 돌봄을 충분히 제공하는 데서 완성된다"고 말했다. 이어 "장애아동의 돌봄을 개별 가정이나 시설의 노력에만 맡기지 말고 논산시가 직접 책임지는 기반을 마련해야 한다"며 "장애아동과 비장애아동 모두가 소외되지 않고 필요한 돌봄을 안정적으로 받을 수 있는 논산시가 되기를 기대한다"고 밝혔다.