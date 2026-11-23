큰사진보기 ▲민주당 대전시당 소속 시·구의원들은 23일 오전 대전시의회 앞에서 기자회견을 열고 정부의 제2차 공공기관 지방이전 결정에서 대전 혁신도시에 공공기관을 우선 배치하라고 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

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큰사진보기 ▲민주당 대전시당 소속 시·구의원들은 23일 오전 대전시의회 앞에서 기자회견을 열고 정부의 제2차 공공기관 지방이전 결정에서 대전 혁신도시에 공공기관을 우선 배치하라고 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

더불어민주당 소속 대전지역 시·구의원들이 정부의 제2차 공공기관 지방이전 발표를 앞두고 대전 혁신도시에 공공기관을 우선 배치하라고 촉구했다. 1차 이전에서 제외됐다가 2020년 뒤늦게 혁신도시로 지정된 만큼, 이번에는 실제 기관 이전으로 국가균형발전의 기회를 보장해야 한다는 요구다.민주당 대전시당 소속 시·구의원들은 23일 오전 9시 대전시의회 앞에서 기자회견을 열고 '공공기관 대전 이전으로 국가균형발전 완성하자'는 제목의 결의문을 발표했다.이들은 "혁신도시라는 이름만 부여하고 정작 이전할 공공기관을 제대로 배치하지 않는다면, 그 지정은 결코 완성되었다고 말할 수 없다"며 혁신도시 지정 이후 6년간 이어진 기다림에 정부가 답해야 한다고 밝혔다.이들은 2005년 1차 공공기관 지방이전 당시 대전과 충남이 혁신도시 대상에서 제외됐던 경위를 짚었다. 다른 혁신도시들이 이전 공공기관을 기반으로 성장하는 동안 대전은 기회를 얻지 못했고, 15년이 지난 2020년에야 혁신도시로 지정됐다는 것이다.그러면서 "우리는 다른 지역의 몫을 빼앗아 달라고 요구하는 것이 아니"라며 "대한민국 어디에 살든 공정한 기회를 누려야 한다는 국가균형발전의 대원칙을 대전에도 똑같이 적용해 달라는 것"이라고 강조했다.이들은 또 대전의 과학기술 기반을 공공기관 이전의 근거로 제시했다. 대덕연구개발특구에 연구기관과 기업, 전문인력이 집적돼 있어 국가 연구개발과 국방·우주항공·바이오·나노반도체 산업을 연결할 여건을 갖추고 있다는 주장이다.이들은 정부가 제시한 공공기관 이전 원칙을 '수도권 잔류 최소화', '혁신도시 중심의 집적', '지역 대학 및 산업과의 연계'로 설명하며 대전이 이러한 방향에 부합한다고 밝혔다. 이미 10여 개 수도권 공공기관 노동조합이 대전시와 이전 관련 간담회를 가진 점도 유치 여건으로 들었다.이들은 공공기관 이전이 청사만 옮기는 데 그쳐서는 안 된다며 "연구기관과 대학, 기업과 공공기관이 하나로 연결되어, 국가가 투자한 연구 성과가 곧바로 첨단 기술과 산업, 그리고 양질의 일자리로 이어지는 선순환이 완성된다"고 주장했다.청년 유출 문제도 제기했다. 지역 대학을 졸업한 청년들이 일자리를 찾아 수도권으로 떠나는 구조를 바꾸려면 지역에 양질의 일자리를 확충해야 한다는 것이다. 이들은 "아무리 우수한 대학과 인재가 지역에 있어도 양질의 일자리가 뒷받침되지 않는다면 진정한 국가균형발전은 요원할 뿐"이라고 밝혔다.이날 조성칠 대전시의회 의장은 혁신도시 지정 이후에도 공공기관 이전이 실현되지 않은 현실을 지적하며, 과학기술·철도·국방산업 기반을 갖춘 대전에 기관을 배치하는 것은 국가 경쟁력을 높이는 선택이라고 강조했다. 이어 "이번 2차 공공기관 이전 계획에 대전 혁신도시 우선 이전 원칙을 명확히 담아내고 시민들이 체감할 수 있는 구체적이고 실질적인 결정을 강력히 촉구한다"고 말했다.성용순 대전동구의회 의장은 대전역을 중심으로 한 교통 접근성과 원도심 활성화의 필요성을 강조하며 "이제는 정부가 행동으로 답해야 할 때"라고 밝혔다. 윤원옥 대전중구의회 의장은 인구 감소와 상권 침체를 겪는 중구 원도심에 공공기관 이전이 새로운 활력을 줄 수 있다며, 교통 접근성과 행정·역사·문화자원 등 지역 여건을 고려한 이전 방안을 요구했다.참석자들은 "대전도 혁신도시 공공기관 이전하라", "대전은 준비됐다. 공공기관 이전하라", "2차 공공기관 이전 준비된 대전으로" 등의 구호를 외쳤다.앞서 민주당 대전시당은 지난 20일 국회 본청 앞에서도 지역 시민단체 등과 함께 공공기관 대전 이전 촉구 결의대회를 열었다.