큰사진보기 ▲신안경찰서 청사. ⓒ 전남경찰청 관련사진보기

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김태성 전남광주 신안군수의 동생이 공직선거법 위반 혐의로 수사받던 군청 공무원의 도피를 도운 혐의로 경찰에 구속됐다.신안경찰서는 23일 범인은닉 혐의로 김 군수의 동생 김아무개(50대)씨를 구속했다고 밝혔다.동생 김씨는 공직선거법 위반 혐의로 경찰 수사를 받던 신안군청 공무원 B(20대)씨를 렌터카에 태워 이동시키는 등 도피를 도운 혐의를 받는다.김씨는 경찰 출석 요구에 불응해 체포영장이 발부된 B씨의 도피를 돕다 지난 18일 경남 사천에서 긴급체포됐다.법원은 도망 염려 등을 이유로 지난 21일 김씨에 대한 구속영장을 발부했다.B씨는 현재까지 검거되지 않았다.B씨는 지난 6·3 지방선거 당시 김 군수 경쟁 후보를 비방하는 내용의 문자메지시를 발송한 혐의로 경찰 수사를 받아왔다.김 군수 취임 이후 공직에 임용돼 군수 차량 운전을 맡아온 것으로 알려진 B씨는 지난 12일 체포영장이 발부된 이후 출근하지 않고 도주를 이어가고 있다.경찰은 6·3 지방선거 선거사범 공소시효가 오는 12월 3일 만료되는 것과 이번 도피 사건의 연관성에 주목하며 공무원 B씨 행방을 쫓고 있다.이와 별개로 전남경찰청 반부패경제범죄수사1대는 김 군수가 조국혁신당으로 당적을 옮기기 전 민주당 소속이던 시절, 지방선거 경선을 앞두고 제기된 불법 당원 모집 의혹과 관련해 민주당이 고발한 사건을 수사 중이다.