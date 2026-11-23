김기문 현 중소기업중앙회(중기중앙회) 회장은 지난 2007년(23대) 처음으로 중기중앙회 회장에 당선된 이후 2011년(24대), 2019년(26대), 2023년(27대)까지 총 네 차례 회장에 당선됐다. 2011년과 2023년 선거 때에는 단독 입후보해 만장일치로 회장에 추대됐다. '중통령'(중소기업 대통령의 약칭)으로 불리우는 중기중앙회 회장직을 무려 '16년' 동안 군림한 것이다.
2015년(25대) 선거에 출마하지 못한 데에는 본인의 의지가 아니라 '제도적 제약'이 작용했다. 현행 중소기업협동조합법상 중기중앙회 회장의 임기는 4년이고, 1회에 한정해서 연임(총 8년)이 가능하기 때문이다.다만 '중임'에 대한 제한 규정이 없어 '8년 연임'한 뒤 4년 쉬고 다시 '8년 연임'할 수 있다. 김기문 회장이 '16년' 동안 장기집권할 수 있었던 배경이다. 중기중앙회 안팎에서는 이러한 연임 제한 규정이 없었더라면 김기문 회장의 연임 기간은 '20년'으로 더 늘어났을 것이라고 본다.
그런 가운데 지난해 12월 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속 정진욱 더불어민주당 의원 등이 중기중앙회 회장과 협동조합 이사장의 연임 제한 규정을 없애는 중소기업협동조합법 개정안을 발의했다. '여당 국회의원 발의'라는 형식을 갖추었지만 김 회장의 의중이 반영된 개정안이었다는 것이 중론이다. 중기중앙회 안에서도 '김기문 맞춤형 입법', '종신 회장법' 등의 비판이 나왔다.
지난 3월 11일 국회 법안심사소위원회에서 의원들의 반대에 부딪혀 중소기업협동조합법 개정안은 보류됐다. 청와대도 대·중소기업 상생 간담회(3월 10일), 중소기업인과의 대화(3월 20일) 등 중소기업 관련 행사에 김 회장을 초대하지 않는 등 불편한 기색을 드러냈다. 결국 김 회장은 지난 3월 24일 입장문을 통해 불출마를 공식 선언했다.
박장선 "건강한 세대교체 통해 열린 중앙회 만들어야"
이런 상황 속에서 '포스트 김기문'의 유력한 대안으로 떠오르고 있는 이가 박장선 한국인쇄협동조합연합회 회장(현 투데이아트 회장)이다. 세운재정비사업으로 갈 곳이 없어진 영세 인쇄업체들을 재정착시키기 위해 '중구세운웍스(WORKS)' 착공식을 열었고(10월 15일), 공정거래위원회가 3383억 원의 과징금을 부과한 제기업체 종잇값 담합사건 이후 더불어민주당 을을지키는민생실천위원회(을지위원회)와 공동기자회견을 열고(10월 20일), 청와대 앞에서 '인쇄산업 피해회복과 경쟁력 강화 종합대책 수립 촉구 성명서'를 발표하면서(11월 19일) 언론의 주목도가 크게 높아졌다. 오는 12월 3일에는 한솔제지 본사에서 인쇄인 1000명이 참여하는 집회를 예고한 상태다.
박 회장은 지난 16일 투데이아트의 서울프린팅사업부 회의실(서울 중구 필동 소재)에서 진행한 인터뷰에서 "김기문 현 회장이 16년 동안 장기집권을 하다 보니까 전국에 있는 조합 이사장들의 애로사항 등을 충분히 담아내지 못하고 '그들만의 리그'가 되고 있다"라며 "그로 인해 중앙만 살이 찌고 나머지 소외된 지방조합들을 제대로 돌보지 못하는 상황이 됐다"라고 지적했다.
그는 "특정 개인의 공과를 따지기보다, 16년이라는 오랜 세월 동안 고착화된 중앙회의 관행과 의사결정 구조를 시대에 맞게 혁신해야 할 골든타임이 왔다는 점이 중요하다"라며 "이제는 특정 소수 중심의 수직적 운영에서 벗어나, 전국 900여 협동조합과 연합회의 목소리가 정책과 예산에 투명하고 민주적으로 반영되는 '수평적 거버넌스'를 확립하고, 투명한 공개 절차와 공정한 시스템이 작동하는 건강한 세대교체를 통해, 모든 중소기업인이 주인이 되는 열린 중앙회를 만들어야 한다"라고 강조했다.
박 회장은 "지금 선거구도가 '친김기문 대 반김기문'으로 나눠져 있는데, 시간이 지나면 지날수록 '반김기문'의 목소리가 더 커질 것이다"라고 내다봤다.
박 회장은 1998년 인쇄업을 시작해 투데이아트를 국내 1위의 K-POP 앨범 전문 인쇄와 굿즈기업으로 일궜고, K-POP 대중화에 기여한 공로를 인정받아 은탑산업훈장(2025년)을 받았다. 현재 중기중앙회 부회장과 문화콘텐츠진흥위원장, (재)중구인재육성장학재단 이사장 등을 맡고 있고, 항공대과 (재)중구인재육성장학재단에 각각 20억 원과 10억 원을 기부하는 등 사회적 기부 활동을 펼쳐왔다. '100억 원 기부'가 그의 평생 목표다.
"소외된 지방조합들 제대로 돌보지 못하고 있어"
- 64년 역사를 지닌 중기중앙회 회장 선거 출마예정자로 유력하게 거론되고 있던데.
"출마할 생각이다. 지금 5명이 출사표를 거의 던진 상황이고, 오는 12월 11일 차기 회장 선거 공고가 뜬다. 이어 내년 1월 2일과 3일 이틀간 정식 후보 등록이 이루어지면 30일 간의 선거전이 치러진다. 2월 2일 전국에 있는 620여 명의 조합 이사장들이 유권자가 돼서 직접 투표할 예정이다. 실제적으로 투표에 참여하는 조합 이사장들은 540~550명 정도가 될 거라고 예상한다."
- 선거에 출마하려는 이유는 무엇인가?
"804만 중소기업과 소상공인은 고금리, 고물가의 파고와 AI·디지털 대전환이라는 전례없는 복합 위기 앞에 서 있다. 저는 30여 년간 인쇄·제조 현장에서 K-컬처를 기반으로 글로벌 시장에서 맨손으로 시작해 수많은 역경을 뚫고 연매출 1000억 원대 기업을 일궈낸 '현장형 경영자'다. 현장에서 만난 조합장님들과 중소기업인들은 한목소리로 '실질적인 먹거리와 경영 해법을 만들어낼 유능한 해결사가 필요하다'고 했다. 제가 현장에서 검증한 실리 경영 노하우와 쇄신의 에너지를 중앙회에 쏟아부어, 중앙회를 관성에서 벗어나 '804만 중소기업의 실질적 성장 엔진이자 가장 든든한 방패'로 탈바꿈시키겠다는 사명감을 가지게 돼 출마를 결심하게 됐다."
- 그동안 중기중앙회의 가장 큰 문제점이 무엇이라고 보나?
"그동안 중기중앙회는 노란우산공제 활성화, 소상공인 생계형 적합업종 지정, 납품대금 연동제 도입 등 중소기업과 소상공인의 생존권을 지켜내기 위해 다방면으로 의미 있는 성과를 거두어 왔다. 현장에서 애써온 임직원들과 선배 기업인들의 노고는 충분히 평가받아야 한다. 다만 급변하는 글로벌 통상 환경과 AI 전환이라는 거대한 시대적 흐름 속에서 '미래 신산업을 선도하는 선제적 비전 제시'와 '지역 및 업종별 협동조합 현장이 체감하는 실질적 자립 지원 속도' 면에서는 아쉬움이 남는다. 이제는 과거의 방어적 지원을 넘어, 협동조합과 중소기업이 스스로 돈을 벌고 성장할 수 있도록 체질을 바꾸는 공세적 혁신이 필요하다."
- 그동안 너무 방어적이었다는 것인가?
"김기문 현 회장이 16년 동안 장기집권을 하다 보니까 전국에 있는 조합 이사장들의 애로사항 등을 충분히 담아내지 못하고 '그들만의 리그'가 되고 있다. 그로 인해 중앙만 살이 찌고 지방조합들을 제대로 돌보지 못하는 상황이 됐다. 제가 지방을 다녀보니까 90%가 '중앙이 그들만의 리그를 하고 우리는 소외됐다'면서 '더불어 함께할 수 있는 중기중앙회를 만들었으면 좋겠다'는 염원을 드러냈다."
- 김기문 현 회장의 16년 독주체제에 대해서 '권력의 독점, 조직 사유화' 등 비판의 목소리들이 나오고 있다.
"그런 비판의 목소리에 저도 동의한다. 물이 고이면 썩듯이 한 사람이 16년 동안 운영하다 보니 모든 것이 경직되어 있고, 조직이 완전히 사유화되어 있다. 지방조합으로 900여 개의 협동조합이 있는데 모든 의견을 다 들을 수는 없겠지만, 총회나 연합회 회의, 조합원들 회의가 짜여진 각본 속에서 진행되고 있다는 느낌을 받았다. 그런 울타리 내에서는 경직된 의견들만 교환되기 때문에 어렵게 생활하는 조합 이사장들은 충분히 자기 목소리를 내지 못하는 안타까운 일들이 벌어지고 있다. 지난 2년 동안 많이 느낀 점이다.
그래서 제가 만약 회장이 된다면 지방에 있는 조합 이사장들도 총회나 연합회 회의 등에서 충분하게 의견을 개진하고, 끝장 토론까지는 아니더라도 충분하게 그들의 의견을 청취하고 정책에 반영하는 시스템으로 변화시키고 싶다."
"연임 제한 규정 폐지안, 국회 못 통과해 천만다행"
- 지난해 12월 정진욱 더불어민주당 의원 등 10명이 '중기중앙회장 연임규정 삭제'를 골간으로 한 관련 개정안을 발의한 바 있다. 이것이 국회를 통과할 경우 김기문 현 회장이 제한을 받지 않고 출마가 가능해 장기집권의 길이 열릴 것이라는 지적이 나왔는데.
"저는 개인적으로 연임 규정 삭제를 반대했다. 김기문 회장의 측근들만이 연임 규정 폐지안을 국회로 가져갔고, 대다수 조합 이사장들은 반대했다. 대구의 한 이사장은 이렇게 얘기하더라. '어떻게 16년을 하고도 연임 제한 폐지를 통해 또 8년을 더 회장을 하려고 하냐? 만약 연임 제한 폐지안이 상정돼 국회를 통과했으면 아마 8년은 더 했을 것이다.' 그분의 얘기처럼 연임 제한 폐지 개정안이 국회를 통과했으면 이미 물이 고여 있는데 더 물이 고여서 썩을 수밖에 없는 환경이 올 뻔했다. 그나마 장철민 의원(더불어민주당)이 반대해서 국회를 통과하지 못하게 돼 천만다행이라고 생각한다."
- 전국의 대의원들을 만나봤을 텐데 중기중앙회의 개혁을 요구하는 목소리들이 확인됐나?
"개혁을 요구하는 목소리가 봇물터지듯 나오고 있다. 전국을 돌아다니며 두세 분이라도 모여 있으면 지방에 가서 제 정책을 얘기했고, 앞으로의 중기중앙회 비전을 함께 공유하고, 충분하게 의견도 나눴다. 그 과정에서 '이제는 중기중앙회가 바꿔야 한다'는 얘기가 엄청나게 많이 나왔다.
지금 선거구도가 '친김기문 대 반김기문'으로 나눠져 있는데, 시간이 지나면 지날수록 '반김기문'의 목소리가 더 커질 것이다. 제도적으로는 (중기중앙회가) '친김기문'으로 시스템화돼 있어서 친김기문이 우세하고, 주도적으로 이끌어 가고 있지만 선거일이 다가올수록 반김기문의 목소리가 더 커질 것이다. 제가 오늘도 '반김기문'이라고 할 만한 분들과 다 통화해서 '이렇게 가면 1(친김기문) 대 4(반김기문)의 구조가 되기 때문에 질 수밖에 없다, 우리가 모여서 단일화를 하든 함께할 수 있는 정책들에 대해 한 목소리를 낼 수 있는 시간을 가졌으면 좋겠다'고 제안했다."
- 지금까지 거론되고 있는 중기중앙회 회장 선거 후보군을 보면 대부분이 김기문 회장 체제에서 부회장을 지낸 인물들이다. 그 정도로 김기문 체제의 뿌리가 깊고 넓다.
"그럴 수밖에 없는 구조이고 어쩔 수 없는 필연적 선택이다. 김기문 회장과 그의 정책에 대한 지지 여부를 떠나서 집행부나 부회장단에 있어야 정부나 국회, 정당에 있는 사람들과 많이 접촉할 수 있기 때문이다."
- 본인도 작년부터 부회장으로 활동해오고 있지 않나?
"1년여 정도 됐다. 작년 9월엔가 제주에서 '중소기업 리더스포럼'(중기중앙회가 전국 업종별·지역별 중소기업 대표들을 대상으로 여는 연례 행사-기자주)이 열렸다. 그때는 문화콘텐츠진흥위원장 자격만 갖고 있었다. 원래 부회장단은 하루 전에 내려가 사전에 집행부와 대화도 나눠야 해서 일정이 3박 4일이 아니고, 4박 5일이다. 그런데 갑자기 부회장도 아닌 저에게 하루 일찍 내려오라고 했다. 그래서 이유를 물었더니 '김기문 회장님의 지시다'고 답했다. 그렇게 내려가서 저녁에 부회장들과 만찬을 하는데 저에게 부회장 임명장을 주더라. 김기문 회장이 저에게 '차세대 리더로서 중기중앙회에 꼭 필요한 역할을 해 달라'고 당부했다. 중기중앙회 64년 역사상 6개월 만에 최단기로 부회장이 되는 상황이 벌어졌다."
- 그것도 '16년 김기문 체제'니까 가능한 것 아니겠나?
"그럴 것이다. 중기중앙회 회장은 중앙회뿐만 아니라 홈앤쇼핑 등 모든 인사권을 가지고 있다. 협의체나 위원회가 있지만 거기에서는 형식적인 논의만 하고 실질적으로는 김기문 회장이 모든 것을 다 결정한다. 그런 조직이 현재의 중기중앙회다."
"포스트 김기문' 시기를 이끌 차기 회장에게 가장 필요한 것은 화합"
- 41조 원 규모의 자산(노란우산공제) 운용권과 홈앤쇼핑 대주주로서의 인사권, 830만 중소기업의 표심을 쥔 중기중앙회를 어떻게 개혁, 혁신하려고 하나?
"'공정, 혁신, 변화'이라는 3대 가치를 중심으로 중앙회의 체질을 근본부터 바꾸는 3대 개혁을 추진하고자 한다. 첫째는 '공정'으로 100조 원 공공조달 시장을 클린화하겠다. 무늬만 직접생산인 편법을 원천 차단하고 물가연동제를 정착시켜 성실한 제조 중소기업을 보호하겠다. 공정하지 않으면 신뢰를 얻지 못한다. 둘째는 '혁신'으로 협동조합의 자립 기반을 강화하겠다. '중구 세운 WORKS' 성공 모델을 전국 조합 자산개발로 확산하고, 공동사업 지원 자금을 대폭 확충하겠다. 혁신하지 않으면 도태된다. 셋째는 '변화'로 804만 중소기업의 K-컬처와 연동, AI디지털 전환(AV) 패스트트랙을 열어, 중소기업이 대한민국 미래 성장의 주역이 되도록 만들겠다. 변화하지 않으면 시장에서 버림받는다."
- '포스트 김기문' 시기를 이끌 차기 회장에게 가장 중요한 리더십은 무엇이라고 생각하나?
"중기중앙회는 개인의 소유물이 아니다. 830만 조합원과 900여 개의 조합이 하나가 돼서 만들어진 조직이다. 그것을 한 개인의 소유물처럼 사유화하지 않고, 모두가 참여하고 모두가 함께할 수 있는 중기중앙회가 돼야 한다. 그런데 그동안에는 함께하지 못하고 소외된 조합 이사장들과 조합원들이 많았다. 중기중앙회가 하나가 되고 화합할 수 있고, 건강한 의견들을 개진할 수 있는 중기중앙회로 거듭날 수 있도록 혼신의 힘을 다하겠다.
그런 점에서 '포스트 김기문' 시기를 이끌 차기 회장에게 가장 필요한 것은 화합이다. 모두가 함께하고 한 목소리를 낼 수 있도록 화합과 통합의 리더십의 필요하다. 또 대기업과 중소기업의 상생이 '말'로만 이루어지고 있다. 삼성전자나 SK하이닉스를 보면 분기에 평균 60~80조 원대의 영업이익이 나는데 저는 그 절반 이상이 중소기업의 뒷받침이 있었기에 가능했다고 본다. 그런데 대기업들이 노조하고만 동반성장을 하려고 하고 있고, 대기업과 중소기업의 동반성장은 말뿐이다. 특히 최저가 입찰이 만연해 있는데, 그런 부분들을 바꾸지 않으면 대기업과 중소기업은 절대 상생할 수 없고 동반성장을 할 수 없다. 그런 구조적인 부분들을 바꾸는 것도 중기중앙회 회장의 역할이다."
- 전국 600여 명의 협동조합 이사장들이 선거에 참여하기 때문에 그동안 중앙회 활동 등을 활발하게 해온 부회장단 출신에게 절대적으로 유리한 선거라는 지적이 있다. 본인은 연합회 회장과 중앙회 부회장 활동 기간이 짧아 선거에 불리하게 작용하는 것 아닌가?
"불리하게 작용할 수 있다. 중앙회 활동이나 경험, 경력 등이 적다는 목소리가 나오고 있다. 하지만 저는 30년 동안 제 업종(인쇄업)에서 현장형 경영을 했고, 그런 경험을 토대로 해서 중앙회에 가서도 충분히 제 영향력을 발휘할 수 있다고 생각했기 때문에 출마하려는 것이다. 후보로 거론되는 분들 중에는 12년 동안 부회장을 했던 사람들도 있다. 하지만 실질적으로 경영에 깊게 참여하지도 않았고, 김기문 회장과의 역할 분담도 이루어지지 않았기 때문에 '경력만 12년'일 뿐이다. 반면 제가 맨주먹으로 기업을 일군 '현장형 경영자'이기 때문에 그런 경험이 어떤 자리에서든 좋은 토대가 될 것이다. 그런 점에서 제 짧은 활동이 큰 흠이 된다고 생각하지 않는다."
- 중기중앙회 안팎에서는 국내 1위 K-POP 앨범 전문 인쇄와 굿즈기업('투데이아트')을 이끌어온 박 회장의 검증된 경영성과 대외인맥(네트워크) 등을 장점으로 거론한다.
"제가 경영해온 '투데이아트'가 세계적인 K-팝 아티스트들의 앨범과 굿즈를 제작하며 증명한 핵심은 '전통 제조 기술에 K-컬처라는 날개를 달면 세계 시장을 제패하는 고부가가치 신산업이 된다' 는 것이다. 저는 이 성공 DNA를 인쇄업에만 머물게 하지 않고 대한민국 830만 중소기업 현장 전체로 전파하고 싶다. 중앙회 차원에서 'K-컬처 IP 중소기업 제품 매칭 플랫폼'을 구축해, 뛰어난 기술력을 갖고도 판로가 막힌 중소 제조업체들이 K-팝, K-푸드, K-뷰티, K-리빙 콘텐츠와 결합해 글로벌 커머스 시장으로 직행할 수 있도록 융합 지원센터와 전용 펀드를 조성할 필요가 있다."
- 중기중앙회 회장은 '경제5단체'로 분류된다. 그래서 중소기업계의 다양한 현안들을 조정하는 역할뿐만 아니라 현 정부와의 소통능력이 매우 중요하다. 이런 측면에서 정부와 중기중앙회의 관계가 어떠해야 한다고 보고, 본인에게 그런 소통 능력이 있다고 보나?
"저의 가장 큰 강점은 탁상공론이 아닌 '숫자와 결과로 증명된 실천력'이다. 사양산업으로 불리던 전통 인쇄업을 첨단 친환경 설비와 글로벌 콘텐츠 결합을 통해 1000억 원대 미래산업으로 탈바꿈시켰고, 서울 중구 '중구 세운 WORKS' 증축 프로젝트를 성공적으로 이끌며 공간과 자산의 가치를 극대화하는 능력을 입증했다. 정부와의 소통 역시 구호만 외치는 투쟁 방식으로는 한계가 있다. 현장의 정확한 데이터와 합리적 대안을 들고 정부·국회·관계 부처와 수시로 머리를 맞대는 '실리적 정책 파트너십'이 필요하다. AI 전환 예산 확보, 주 52시간제 탄력 적용, 가업승계 세제 개혁 등 현장이 목말라하는 과제를 실질적인 입법과 예산으로 반드시 관철해야 한다."
- 본인과 현 정부와의 관계는 어떤가?
"최근 제지회사 담합문제 때문에 10월 20일 국회 소통관에서 더불어민주당의 을지위원회와 공동 기자회견을 열었다. 민병덕 위원장과 이강일 책임의원의 적극적인 협조와 소통을 통해 갑자기 만들어진 기자회견이었음에도 불구하고 여당 의원들과의 소통이 잘됐다고 자체평가를 하고 있다. 또 국정감사에서는 저희 업계 최초로 제지회사 대표를 증인으로 불러서 담합문제를 다루었다. 이를 계기로 이재명 정부와도 긴밀한 관계를 맺을 수 있는 영향력이 생겼다고 생각한다."
"부처 담당직원이 0.5명... 정부가 인쇄산업을 산업의 한 축으로 인정해야"
- 지난해 2월 한국인쇄협동조합연합회 회장에 취임한 이후 '중구 세운 WORKS'(세운웍스) 조성과 제지업계 종잇값 담합 등의 현안이 있었다. 먼저 세운재정비사업으로 인해 사업장을 옮겨야 하는 영세인쇄업체들의 재정착을 지원하기 위한 세운웍스 조성공사가 지난 10월 15일에 시작됐는데 서울시와 중구청을 설득해 추진해온 회장으로서 어떤 의미를 부여하나?
"중국 고전 주역 '계사전(繫辭傳)' 하편에 보면 '궁즉변 변즉통 통즉구(窮則變, 變則通, 通則久)'라는 말이 있다. '궁(窮)하면 변(變)해야 하고, 변(變)하면 통(通)하고, 통(通)하면 오래간다(久)'는 뜻이다. 세상에 사양 산업은 없다. 변화를 거부하는 사양 경영만 있을 뿐이다. 서울 중구 세운상가 일대의 열악한 인쇄·제조 환경을 현대화한 '세운웍스 프로젝트'는 도심 제조업이 어떻게 첨단 비즈니스 공간으로 재탄생할 수 있는지 보여준 대표적 사례다.
조금의 거짓말을 보태면 이것 때문에 제가 서울시청을 50차례, 중구청을 100여 차례 방문했다. 보통 기부체납이 생기면 공원이나 학교를 짓는 데 투여하는데, 세운지구를 개발하면서 생긴 기부체납(352억 원)으로는 5인 미만의 영세한 인쇄인들을 위한 건물을 지어야겠다는 신념으로 서울시와 중구청을 드나들었다. 2028년~2029년에 완공되면 5인 미만의 영세한 입쇄업체 130곳이 입주할 예정이다. 그들에게 삶의 터전을 마련해주고 희망을 주는 데 연합회 회장이 기여했다는 것에 제 스스로 자부심을 느낀다. 정말 잠이 안 올 정도로 행복했던 순간이었다."
- 빠르면 오는 2028년 연말이나 2029년 하반기부터 입주를 시작할텐데 '세운웍스'가 쇠락해 가는 인쇄업계를 살릴 수 있다고 보는가?
"그렇다. 앞서 얘기한 것처럼 사양산업은 없다고 저는 생각한다. 제가 인쇄업계의 대표적인 성공모델은 아니더라도 맨주먹으로 인쇄업을 시작해서 1000억 원대의 매출을 올리는 회사를 만들었다. 그런 업종을 이끄는 리더로서 보기에 뭔가 생각을 달리하면 부가가치를 올릴 수 있는 일들을 충분히 만들어 낼 수 있다. 우리 산업이 결코 사양산업이 아닌 지속가능한 미래산업이라는 것을 반드시 보여드리고 싶다."
- '세운웍스'는 앞으로 어떻게 운영할 계획인가?
"땅은 서울 중구청 소유지만 한국인쇄협동조합연합회가 위탁경영을 하게 된다. 관리인들을 선정하고, 형평성에 맞게 관리비를 책정해서 주변 건물의 5분의 1, 10분 1 정도가 될 수도 있다. 왜냐하면 땅값과 건축비가 전혀 안 들어갔기 때문에 운영비, 관리비만으로 충분하다. 공정한 시스템을 통해 5인 미만의 가장 영세한 인쇄인들 중 입주자를 선정할 수 있도록 심혈을 기울이겠다."
- '세계 최초 금속활자'를 가지고 있는 한국에서 인쇄업계의 부흥을 위해 정부가 해야 할 일은 무엇이라고 생각하나?
"우리가 문화체육관광부에 속해 있는데, 인쇄산업에 배당된 담당직원이 1명도 아니고 0.5명이다. 이는 정부에서도 우리 산업을 산업 자체로 분류하지 않고, 산업으로서 인정하지 않고 있다는 증거다. 저희가 애로사항이 있고 하고 싶은 얘기가 있을 때 0.5명만 배당된 문화체육관광부와 어떻게 제대로 소통할 수 있겠나? 그래서 정부가 인쇄산업을 산업의 한 축으로 인정하고 담당직원도 배정해서 그들과 우리가 서로 의견을 개진할 수 있는 창구만이라도 만들어 줬으면 한다."
"과징금 3383억 원 중 1500억, 인쇄업계 피해보상금으로 돌려줬어야"
- 연합회 회장 취임 이후 가장 바쁘게 대응한 현안이 '제지업계의 종잇값 담합'이었다. 공동성명서를 발표하고 더불어민주당의 '을지위원회'와 함께 정부에 대책 수립을 촉구하는 공동기자회견도 열었는데 그러한 대응을 어떻게 평가하나?
"제지회사들이 20년 동안 9번이나 종잇값을 담합했다. 대기업 제지회사들이 최근 3년 10개월 동안 종잇값을 담합해서 5252억 원(인쇄업계 전체 피해규모 추정액)의 부당이익을 챙겨서 공정위로부터 3383억 원이라는 과징금을 부과받았다. 그런데 자진신고감면제도(리니언시)라는 '제도의 잘못'이 있다. 한솔제지가 약 1426억 원으로 가장 많은 과징금을 부과받았는데 이것을 100% 감면받는 어처구니없는 일이 벌어졌다. 1381억 원의 과징금을 부과받은 무림 계열사 3곳(무림피앤피·무림페이퍼·무림에스피)도 약 517억 원을 감면받았다.
민병덕 을지로위원회 위원장, 이강일 책임의원과 상의해서 제가 피해자 입장으로 국정감사 때 참고인으로 출석하고, 한솔제지 대표를 증인으로 채택하기로 했다. 그런데 여야가 합의를 못해 저는 참고인으로 출석할 수 없다는 통보가 왔다. 그런데 국정감사 전날 이강일 책임의원이 전화해서 소통관에서 공동기자회견을 하면 어떠냐고 해서 흔쾌히 저도 좋다고 했다. 공동기자회견에서 이런 불합리한 제도의 개선이 필요하다고 역설했고, 을지로위원회에서도 적극 검토해서 개정안을 상정하겠다고 했다. 리니언시 제도를 악용하는 것을 완전히 바꾸고 과징금 부과를 강화시켜 다시는 담합하지 못하도록 뿌리를 뽑겠다는 의지를 을지로위원회도 아주 강하게 표현했다.
저희가 19일에는 청와대 앞 분수대광장에서 결의대회를 하고, 12월 3일에는 한솔제지 본사에서 인쇄인 1000명이 참여하는 집회 신고를 내서 허락받았다. 집회 뒤에 한솔제지에 항의서를 전달할 예정이다. 우리 인쇄업계는 제지회사 종잇값 담합의 온전한 피해자다. 그들은 리니언시 제도를 통해 과징금을 안 내고, 우리한테 피해보상해야 할 돈을 단 1원도 주지 않았다."
- 제지업계의 종잇값 담합과 관련 정부와 관련부처, 국회 등에 요구할 사항이 있다면 무엇인가?
"제지회사들이 3년 10개월 동안 5252억 원의 이익(매출)을 얻지 않았나? 그런데 그들에게 부과된 과징금 3383억 원 중 일부만 내는 결과가 나왔다. 그 과징금 중 1500억 원은 인쇄업계의 피해보상금으로 돌려줬어야 한다. 그런데 그들은 큰 로펌을 배경으로 법적인 테두리 안에서 규정대로 감면받았기 때문에 아무런 하자가 없다고 주장하고 있다. 저희로서는 너무나 억울한 상황이다."
"K-POP 한두 해로 끝날 일 아냐... 100억 기부가 계획"
- 업계에서는 박 회장을 '자수성가형 기업인'이라고 평가한다. 향후 투데이아트를 어떤 기업으로 키우고 싶은가?
"투데이아트는 제조업이기 때문에 '뿌리산업'이다. K-POP이 전세계에서 각광받고 있고, K자만 붙으면 어떤 물건이든 세계에서 불티나게 팔리는 상황이다. 제가 작년에 프랑스를 다녀왔는데, 그 전에는 프랑스 전역에 한국식당이 20여개에 불과했는데, 지금은 400여 곳으로 늘었다고 하더라. 그런데 그 식당에 가보니 우리 교포는 거의 없고 전부 로컬 손님들(프랑스 지역민)이었다. 그래서 저는 K-POP이 한두 해로 끝날 일이 아니라고 생각한다.
스트레이 키즈도 이번에 앨범(<THIS & THAT>)을 내고 '빌보드 200'에서 1위를 했다. 2022년 미니 앨범 <ODDINARY>부터 최근 앨범까지 9개 앨범을 연속으로 빌보드 차트에 진입시키고 1위를 한 것이다. 솔직히 저는 우리 가수들이 언제쯤 빌보드 차트에서 1위를 할지에 대해 의문점을 갖고 있었고, 절대 이루어지지 못할 꿈이라고 생각했다. 하지만 BTS도 그렇고 스트레이 키즈까지 빌보드에서 보이고 있는 활약상을 보면서 앞으로도 무궁무진한 잠재력을 갖고 있구나 하는 생각을 하게 됐다.
이어령 교수가 '21세기에는 문화가 세계를 지배한다'고 말하지 않았나? 저도 그것에 걸맞은 사업구조를 짤 예정이다. 내년부터는 자금력을 투자해서 (K-POP 스타들의) 초상권을 사서 차별화된 굿즈를 직접 생산해 전세계에 유통시키는 계획을 구상하고 있다."
- K-POP이 앞으로 더 오래 갈 거라고 보나?
"제가 K-POP과 관련된 일에 30년 넘게 종사했기 때문에 그 변천사를 누구보다 잘 아는 1세대 기업가라고 스스로 생각하고, 엔터테인먼트업계에서도 저를 K-POP의 산 증인이라고 인정한다. 그동안의 변천사를 봤을 때 앞으로도 K-POP, 한류에 대한 열풍은 더 지속될 것이다. 저희가 초등학교나 중학교 때 올드 팝송을 들으면서 소풍에 가서 춤추고 노래했는데 그때는 영어를 잘 모르니까 영어 밑에다 한글로 적고 그것을 따라 불렀다. 그때가 40~50년 전이었다. 그런데 우리 가수들이 신곡을 내고 쇼케이스만 했는데, 앨범이 나오기 전에 벌써 가사를 한국말로 따라 하고 눈물을 흘리는 해외 팬들을 보면서 앞으로 30~40년은 더 지속되지 않을까 싶다."
- 두 차례에 걸쳐 항공대에 총 20억 원을 기부하는 등 사회적 기부를 실천한 특별한 이유가 있나?
"'결초보은'이라는 단어를 쓰고 싶다. 제가 1998년 시설 없이 사무실만 갖고 영업을 영위하던 때였다. IMF가 막 지난 다음 해인데 그때부터 음반시장이 약간 꿈틀거리기 시작했다. 그래서 미래를 위해 시설투자를 해야 한다고 스스로 판단했다. 그래서 은행과 정부 관련 기관 등을 방문하다가 중소기업진흥공단의 신동식 팀장을 소개받아 찾아갔다. 그분과 장시간 대화를 나눴고, 회사도 방문해서 저의 5개년 사업계획을 검토한 뒤에 일본 기계 구입과 운영비에 쓸 자금 18억 원을 대출해줬다. 그것이 제 인생과 사업의 터닝 포인트(전환점)가 됐다.
그런데 그분이 몇 년 전에 중소기업진흥공단 지역 본부장까지 역임하고 퇴직해서 항공대 경영학부 교수로 갔다. 이후 대학 기부금과 관련해서 어려움을 호소하길래 두 차례에 걸쳐 20억 원을 기부하게 됐다. 그분 덕분에 18억 원을 대출받아서 사업을 확장했기 때문에 그 은혜를 항상 머리와 가슴 속에 묻고 있었기 때문이다. 신동식 교수와의 소중한 인연이 있었고, 그 은혜에 '결초보은'하기 위해 항공대에 20억 원을 기부하게 된 것이다. 이에 항공대는 '투데이아트' 이름을 딴 강의실과 도서관에 '박장선 라운지'를 만들어줬다.
또 제가 서울공고에 매년 5000만 원을 기부하고 있다. 대한민국에 '인쇄과'가 있는 고등학교는 서울공고 하나밖에 없다. 그래서 4년 동안 5000만 원씩 후원해서 1학년과 2학년 학생들이 일본의 최고 인쇄기업을 방문해 그들과 대화하고, 강의도 듣는다. 그런 기부도 4년째 꾸준히 하고 있다.
- 앞으로 더 하고 싶은 사회적 기부가 있다면 무엇인가?
"제가 시골 농사꾼의 6남매 중 넷째 아들로 태어나 정말 어려운 어린 시절을 보냈다. 그래서 사업을 하면서 어느 정도 궤도에 올랐을 때 결심한 게 있다. 자수성가한 사람들은 모든 것을 다 쥐고 가려고 하는데 나는 가진 것을 내려놓을 줄 아는 사람이 훌륭하다고 생각한다. 그래서 저는 내가 살아 있는 동안 우리 사회에 100억 원을 기부하자는 계획을 세웠다. 지금까지 제가 기부한 것을 따져 보니까 35억 원 정도 했더라. 그래서 앞으로 65억 원을 더 기부하려고 하고, 그 계획을 꼭 달성하고 싶다."
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