큰사진보기 ▲지난 21일, 충남 공주시 소랭이마을에서 열린 가을 체험 프로그램에 참여한 세종 100인의 아빠단 가족들이 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 인구보건복지협회 충북세종지회 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 세종 100인의 아빠단 30가정이 충남 공주시 소랭이마을에서 가을 체험 프로그램에 참여해 즐거운 시간을 보내고 있다. ⓒ 인구보건복지협회 충북세종지회 관련사진보기

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인구보건복지협회 충북세종지회(회장 조경순, 이하 협회)는 제8기 '세종 100인의 아빠단' 가족 체험프로그램 '알밤처럼 알차게! 아빠와 함께하는 가을 체험'을 진행했다.이번 프로그램은 지난 11월 21일(토) 충남 공주시 소랭이마을에서 진행됐으며, 세종 100인의 아빠단 30가정이 참여해 아빠와 자녀가 함께 가을의 정취를 느끼고 특별한 추억을 쌓는 시간을 가졌다.참여 가족들은 지역 특산물인 정안밤을 활용해 밤양갱과 율란을 직접 만들었다. 밤양갱은 가루한천과 팥 앙금을 활용해 틀에 굳혀 완성하고, 율란은 밤을 절구에 찧어 곱게 빚는 전통 방식으로 만들며 우리 고유의 먹거리를 경험했다.또한 옛 초등학교 교실과 추억의 물건 및 사진을 둘러보며 아빠의 어린 시절 이야기를 자녀와 나누는 시간을 가졌다. 이어 마을 뒷산 데크길을 함께 산책하며 자연 속에서 가족 간 교감과 소통을 나누는 등 다채로운 체험활동을 진행했다.특히 이번 체험은 아빠와 자녀가 함께 음식을 만들고 추억의 공간을 경험하는 과정에서 서로 협력하고 소통할 수 있도록 마련돼 의미를 더했다. 아빠의 어린 시절 추억을 자녀와 공유하며 세대 간 공감대를 형성하고, 함께하는 육아의 즐거움을 느끼는 계기가 됐다.인구보건복지협회 충북세종지회 양은경 본부장은 "아빠와 자녀가 함께 체험하고 소통하는 시간이 가족 간 유대감을 높이는 소중한 기회가 되었기를 바란다"며 "앞으로도 아빠의 적극적인 육아 참여를 이끌어내고 가족이 함께 행복한 추억을 만들 수 있는 다양한 프로그램을 마련하겠다"고 밝혔다.