큰사진보기 ▲앗싸전동 1-4호 ⓒ 앗싸전동 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 4월 마을기자단 발대식 및 교육 사진 ⓒ 앗싸전동 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스피치에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

우리가 살아가는 동네, 우리가 만나는 이웃들의 이야기를 통해 공동체의 가치를 찾아가는 것. 마을에 관심을 둔다는 건 그만큼 마을을 아끼고 가꾸는 일일 것이다. 마을신문 만들기는 더불어 살아가는 마을공동체의 가치를 구현하는데 효과적인 매개체이다. 전동면 주민이 만드는 마을신문 '앗싸전동'은 그렇게 탄생했다.지난 10월 19일에 발행된 제4호 신문을 보면, 눈길을 끄는 기사들이 있다. 1면에는 세종시의 명소이면서 전동면의 관광자원인 뒤웅박고을을 특화된 이벤트로 문화관광코스를 만들자는 내용이 게재됐다. 뒤웅박고을 이규호 대표 인터뷰도 곁들여 현장감을 더해주었다.또한 이 지역의 공동체 '가치가세'의 활동상을 구체적으로 소개한 5면 기사는 '가치있는 삶, 행복한 동행'을 추구하는 주민공동체의 모범적 사례를 잘 나타내 주고 있다. 6면에는 송곡2리 마을의 유래를 이춘호 주민기자가 알려줬으며, 작은 학교인 전동초 6학년 학생 2명이 쓴 기사는 독자의 주목을 받기에 충분했다. 전동초 학생이 어린이 기자로 함께한 것은 2025년 창간호 때부터인데, 학교 측의 적극적인 협조가 이뤄지고 있기 때문이다.'앗싸전동' 창간호 1면에서는 '학교가 사라지면 마을도 사라진다'는 묵직하면서도 현실적인 사안을 특별기획 기사로 다뤘다. 최고령 윤석운 주민기자는 시의원, 면장, 주민자치회장, 이장협의회장, 발전위원장 등 5명의 지역 오피니언 리더들로부터 학교와 지역의 발전방안을 들어 기사를 작성했다.2024년 주민들로 구성된 마을계획단은 직접 마을의 현안을 발굴하고, 이를 해결하기 위해 머리를 맞댔다. 그때 마을신문을 발행하자는데에 의견이 모여졌고 주민총회에서 최종적으로 확정됐다. 2025년 봄, 사업 수행을 위해 주민을 대상으로 기자를 공개 모집을 거쳐 9명으로 구성된 기자단이 꾸려졌으며 2025년 6월에 창간호를, 10월에 제2호를 각각 발행했다.1년에 두 번 타블로이드판형 8면으로 발행하는 '앗싸전동'은 2026년에도 주민들의 호응에 힘입어 계속사업으로 확정돼 3호와 4호를 펴내면서 탄력을 받고 있다. 2027년에도 마을신문은 5호, 6호를 봄과 가을에 발행될 예정이다.이일교 주민기자(전동면 주민자치회장)는 "마을계획사업으로 시작한 신문 발행을 통해 주민의 의식이 변화해 가고 있다고 생각한다. 마을의 발전과 주민 간 소통에 도움이 되길 기대한다"며 만족감을 나타냈다.또 1호부터 4호까지 줄곧 활동하고 있는 최용은 주민기자는 "주민들이 생활현장에서 협력하는 모습을 기록하면서 전동면이 하나의 공동체로 성장해가는 것을 느낄 수 있었다. 주민들의 다양한 목소리를 담아내는 기자가 되도록 노력하겠다"고 밝혔다.어린이 기자 김단우 학생(전동초 6학년)은 "선생님의 추천으로 참여하게 되었는데, 마을을 조사하고 쓰는 게 생각보다 재미있었다. 신문에 기사를 낼 수 있는 것이 영광이었고, 소중한 경험을 해서 좋았다"고 말했다.한편 전동면 주민들의 이러한 사례는 지난 11월 16일, 마을활동 기록을 수집해 보존하고 관리하는 디지털 아카이브인 '다담'에 소개됐다(▶관련 내용 바로가기). 세종시 마을기록문화관에서 운영하는 '다담'은 세종의 지역문화와 마을 이야기 관련 기록물을 누구나 열람할 수 있도록 만들어진 열린 광장이다.세종시 자치행정과 마을기록 담당 김우경 주무관은 "읍·면·동 마을계획사업 기록·콘텐츠화는 사업의 결과와 주민들의 활동 과정을 마을기록으로 보존하고 공유하기 위해 추진됐다"며, "전동면의 경우 신문에 실린 지역의 이야기와 주민기자단의 취재·제작 과정을 살펴볼 수 있어 기록화 대상으로 선정했다"고 배경을 설명했다.또한 김우경 주무관은 "마을계획사업의 결과물만으로는 주민들이 무엇을 제안하고 어떻게 참여했는지 알기 어렵다"며, "이러한 활동을 체계적으로 기록하고 시민들과 공유해 마을기록의 가치를 알리고자 했다"고 강조했다.