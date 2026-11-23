큰사진보기 ▲행정안전부 앞에서 1인 시위를 하고 있는 세종사랑시민연합회 김문회 상임대표 ⓒ 세종사랑시민연합회 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스피치에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

행정안전부가 발표한 '2027년도 보통교부세 개선 방안'에 세종특별자치시의 행정 특수성이 반영되면서 지역 시민사회가 환영의 뜻을 밝혔다.세종사랑 시민연합회(상임대표 김문회)는 23일 논평을 내고 지난 20일 발표된 정부의 보통교부세 개선 방안에 대해 "그동안 세종시가 겪어온 불합리한 보통교부세 산정체계를 바로잡기 위한 의미 있는 진전이며, 세종시민과 지역사회가 지속적으로 제기해 온 재정 정상화 요구가 정책에 반영되기 시작했다는 점에서 뜻깊다"고 평가했다. 이번 개선안은 기존에 특별자치시 기준으로 적용하던 기초수요 단위비용을 광역시 수준으로 조정하는 내용을 담고 있다.세종시는 전국에서 유일하게 광역자치단체와 기초자치단체의 사무를 동시에 수행하는 단층제 지방정부다. 그러나 현행 보통교부세 산정체계는 이러한 행정적 특수성을 충분히 반영하지 못해 시의 안정적인 재정 운영에 구조적인 제약을 낳는다는 지적을 받아왔다. 연합회 측은 이번 조치를 통해 "그동안 충분히 인정받지 못했던 세종시의 행정수요를 제도적으로 반영하기 시작했다는 데 의미가 있다"고 보았다.연합회는 이번 성과의 배경으로 지역사회의 지속적인 문제 제기와 연대를 꼽았다. 그동안 연합회는 행정안전부 앞 1인 시위와 시민 궐기대회, 성명서 발표 등을 이어오며 세종의 재정 불평등 문제가 "단순한 지방재정 부족의 문제가 아니라 국가균형발전과 자치분권의 원칙에 관한 문제"임을 강조해 왔다. 연합회는 시민사회의 활동과 더불어 세종시와 지역 정치권, 관계 전문가들의 다각적인 노력이 함께 결실을 맺은 결과라고 덧붙였다.다만 이번 산정기준 개편이 세종시 재정 문제의 완전한 해법은 아니라는 점도 분명히 했다. 매년 재정부족액을 산정해 정부의 기준에 따라 배분받는 현행 방식만으로는 대한민국 행정수도 기능을 수행하는 도시의 지속가능한 재정 운영을 담보하기 어렵다는 판단에서다.이에 따라 연합회는 제주특별자치도의 사례를 참고해 세종시에도 법률상 보통교부세 정률제를 도입해야 한다고 거듭 강조했다. 연합회는 이에 대해 "단순히 세종시에 더 많은 예산을 배분해 달라는 요구가 아니라 국가가 정책적으로 조성하고 발전시켜 온 행정수도에 걸맞은 재정적 책임을 제도적으로 보장하라는 요구"라고 설명했다.연합회는 정부와 국회를 향해 네 가지 후속 과제를 제시했다. 우선 이번 산정기준 개선안이 2027년도 예산에 실질적으로 반영될 수 있도록 관련 법령 개정과 시행 절차를 차질 없이 진행해 줄 것을 요청했다. 아울러 행정수도 기능과 특수 행정체계를 반영한 보통교부세 정률제 도입을 위한 법률 개정 논의에 조속히 착수할 것을 촉구했다.타 지자체와의 상생 방안도 함께 주문했다. 세종시의 교부세 확충이 다른 지방정부의 재정 감소로 이어지지 않도록 지방교부세 법정교부율을 상향해 전체 지방재정 규모를 키우는 대책이 병행되어야 한다는 것이다. 이와 함께 세종시 재정특례 연장과 행정수도 기능 수행을 뒷받침할 중장기 재정지원 체계의 제도화도 요구했다.김문회 상임대표는 "세종의 재정 정상화는 다른 지역의 희생이 아닌 국가의 책임으로 이루어져야 한다"며 "이번 성과를 출발점으로 삼아 보통교부세 정률제 도입과 행정수도 세종의 재정적 자립 기반이 완성될 때까지 시민들과 함께 노력해 나갈 것"이라고 밝혔다.