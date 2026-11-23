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큰사진보기 ▲2026 고양시여성노동자복지센터 돌봄노동자 노동법률교육(2026. 6. 26) ⓒ 한국여성노동자회 관련사진보기

"직원의 권리를 고려하여 근로계약서를 점검해야 할 부분을 정확히 이해하였고, 방문요양 현장의 특성과 운영상의 제약을 서로 공유할 수 있었다는 점이 매우 의미 있었습니다. 공휴일과 근로자의 날 임금 처리, 서비스 종료 이후의 근로관계 등 평소 고민했던 사항들을 함께 짚어볼 수 있어 큰 도움이 되었습니다."

큰사진보기 ▲2026 고양시여성노동자복지센터 사업주 노무컨설팅(2026. 10. 29) ⓒ 한국여성노동자회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 고양시 여성노동자 복지센터에서 근무하고 있습니다.

우리는 일터에서 하루의 많은 시간을 보내며, 자연스럽게 일하는 방식과 그곳의 규칙에 익숙해진다. 하지만 직장생활을 하다 보면 근로계약서에 정한 근무시간과 실제 근무시간이 다르거나, 육아휴직을 신청했지만 회사 사정으로 어렵다는 답을 듣는 등 예상치 못한 부딪힘을 겪게 된다.이런 상황에서 노동법에 대한 정보가 부족하면 회사의 설명이 정당한지 판단하기 어렵고, 자신의 권리를 주장하는 데도 망설이게 된다. 특히 입사 초기이거나 노동관계법에 익숙하지 않은 노동자라면 문제를 인식하고도 '다들 그렇게 해 왔다'는 말 앞에서 어떻게 대응해야 할지 몰라 그냥 넘어가기 쉽다.고양시여성노동자복지센터는 이러한 노동현장에서 겪을 수 있는 문제들을 예방하기 위해 매년 여성노동자들은 물론 사업주를 위한 노동법률교육 및 노동인권교육을 진행 해 오고 있다. 2026년 10월까지 매월 진행한 노동법률교육에 돌봄노동자, 사례관리사, 공무직노동자, 사회복지사 등 905명이 참여하였다.교육을 통해 근로계약, 임금, 연차, 권고사직과 해고, 모성보호제도 등 실제 노동현장에서 발생하는 사례를 중심으로 법적 기준과 대응 방법을 안내하고 있으며 이를 통해 노동자 스스로 권리를 이해하고 대처할 수 있도록 돕고 있다.교육에 참여한 K노동자는 "현장에서 일하는 노동자들에게 자신의 권리를 알고, 부당한 일을 겪었을 때 어떻게 대응해야 하는지 배우는 시간이었습니다. 센터가 우리 가까이에서 그 배움의 기회를 마련해 주어 감사합니다" 라고 소감을 전하였다.특히 사업장으로 찾아가는 노동법률교육은 같은 일터의 동료들이 함께 모여 노동법을 배운다는 데 큰 의미가 있다. 평소에는 각자 혼자만의 고민으로 여겼던 일이 알고 보면 여러 사람이 함께 겪고 있는 공통의 근무상 어려움 일 수 있다. 동료들끼리 서로의 경험을 나누고 일터의 정당한 기준을 함께 확인하는 과정을 통해 혼자서는 쉽게 꺼내기 어려웠던 일터의 문제도 용기 내어 함께 제기할 수 있는 힘을 얻게 된다.노동법을 알아야 하는 사람은 노동자만이 아니다. 사업주도 노사 갈등 없이 건강한 조직문화를 만들기 위해선 노동관계법을 숙지해야 한다. 특히 별도의 노무 담당자를 두기 어려운 소규모 사업장은 법률 적용이나 직원 관리 과정에서 문제가 발생해도 전문적인 도움을 받기 쉽지 않다.고양시여성노동자복지센터는 사업주를 위한 노동법률교육은 물론 소규모 사업장을 위한 찾아가는 노무컨설팅을 진행하고 있다. 한 여성 사업주는 상시근로자 수가 4인에서 5인 이상으로 늘어나자, 사업장에 새로 적용되는 규정과 직원 관리 방안에 대해 센터에 여러 차례 문의했다. 문의가 이어지자 센터는 사업장 규모 변화에 따른 고민을 종합적으로 살피고자 사업주 컨설팅을 진행하였다.이 과정에서 사업주는 노무관리 전반을 돌아보고, 근로계약서가 근무시간과 임금 등 근로조건을 사업주와 노동자가 함께 확인하는 기준이라는 점을 이해하게 되었으며 체계적인 노무관리의 필요성을 깨닫게 되었다.고양시는 경기도에서 가장 많은 요양기관이 밀집해 있는 지역이다. 요양보호사들이 안정적으로 일할 수 있는 환경을 만들기 위해서는 사업주가 현장의 특수성을 정확히 이해하고 노동자의 근로조건과 권리를 세심하게 살피는 노력이 필요하다.이에 고양시여성노동자복지센터는 방문요양기관을 운영하는 센터장들을 대상으로 근로계약서와 취업규칙, 인사관리 전반을 점검하는 맞춤형 컨설팅을 진행하였다. 컨설팅에 참여한 센터장들은 평소 현장에서 판단하기 어려웠던 노무 문제들을 활발히 공유하며 해법을 모색하였고 L센터장은 다음과 같이 소감을 전했다.고양시여성노동자복지센터의 사업주 교육과 컨설팅은, 소규모 사업장이 복잡한 노무관리 문제로 갈등을 겪기 전에 미리 대비하고, 노동자의 정당한 권리를 일상적인 사업장 운영 속에 자연스럽게 뿌리내리도록 돕는 소중한 예방 활동이다. 나아가 이는 개별 사업장의 법적 안정성을 높이는 것을 넘어, 노동자들이 고용불안 없이 안정적으로 일할 수 있는 건강한 노동 환경을 만드는 든든한 밑거름이 된다.노동법률 교육과 사업주 컨설팅은 서로 다른 곳을 향하는 두 개의 활동이 아니라, 건강한 일터를 완성하는 양 날개와 같다. 노동자가 자신의 권리를 알고 당당히 소통할 수 있을 때, 그리고 사업주가 법적 기준을 바탕으로 노동자를 세심하게 살필 때 비로소 노사 간의 신뢰가 단단히 뿌리내릴 수 있다.이러한 지원을 지속하려면 안정적인 재정 기반이 필요하다. 2027년 경기도 예산안 편성 과정에서 여성노동자복지센터 지원 예산이 전액 삭감 대상으로 제시되면서 센터 운영에도 우려가 제기됐다. 이후 경기도 상임위원에서에서 지원 예산이 다시 복원됐지만, 예산결산특별위원회의 최종 심의를 거쳐 확정되기까지는 여전히 안심할 수 없는 상황이다.노동자의 권리 보호와 사업장의 노무관리 문제는 책상이 아닌 일상적인 노동현장에서 매일 마주하는 현실이다. 문제가 터진 뒤에 수습하는 것보다, 노동자가 미리 자신의 권리를 알고 사업주가 법적 기준에 맞게 일터를 관리할 수 있도록 돕는 예방 체계가 무엇보다 절실하다.고양시여성노동자복지센터가 제공하는 노동법률 교육과 사업주 컨설팅이 흔들림 없이 이어질 수 있도록, 안정적인 예산 지원과 센터의 지속적인 운영 보장이 반드시 이루어져야 한다.