오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

AD

큰사진보기 ▲친구들과 함께하는 딸기 체험원주 딸기농장에서 친구들과 함께 딸기를 활용한 간식을 만드는 아이들 ⓒ 김은정 관련사진보기

큰사진보기 ▲친구들과 함께 만드는 간식돌봄품앗이 친구들이 함께 모여 요리 활동을 하고 있다. ⓒ 김은정 관련사진보기

큰사진보기 ▲엄마들과 함께한 핸드드립 커피체험지난 11월 19일, 돌봄품앗이 엄마들과 함께한 핸드드립 커피 추출 체험 ⓒ 김은정 관련사진보기

지난 19일 목요일 오전, 돌봄 품앗이 엄마들과 핸드드립 커피 추출 체험에 참여했다. 이날 모인 엄마들은 10명 남짓이었다. 평소에는 아이들과 함께 만나는 일이 많았는데, 이날은 엄마들끼리 모여 커피를 배우는 날이었다.드리퍼에 원두를 담고 뜨거운 물을 천천히 부으며 직접 커피를 내려봤다. 평소 마시던 커피를 내 손으로 만들어본다는 것도 재미있었지만, 무엇보다 엄마들과 함께 보내는 오전 시간이 좋았다. 누구누구 엄마로 만나던 사람들이 이제는 아이들 없이도 함께 시간을 보내고 있었다. 생각해 보니 참 재미있는 인연이다. 아이들에게 친구를 만들어주고 싶어 시작한 일이었는데, 어느새 나에게도 함께 커피를 마실 친구들이 생겼다.나는 충북 제천에서 초등학교 4학년 딸과 2학년 아들을 키우고 있다. 두 아이 모두 신백아동복지관에서 운영하는 돌봄 품앗이에 참여하고 있다. 딸은 딸대로, 아들은 아들 대로 친구들과 팀을 이루어 활동한다. 부모들이 한 달에 한두 번씩 시간을 맞춰 아이들과 무엇을 할지 의논하고 함께 시간을 보낸다.처음에는 아이들이 '친구들과 어울리며 다양한 경험을 해봤으면' 하는 마음이었다. 아이를 키우다 보면 주말마다 어디를 데리고 갈지 고민하게 된다. 두 아이의 나이도 다르고 좋아하는 것도 달라 모두가 만족할 만한 곳을 찾기가 쉽지 않을 때도 있다. 그런데 품앗이를 시작하면서 함께 고민할 사람들이 생겼다. 누군가 아이들이 좋아할 만한 체험을 발견하면 알려주고, 공연이 있으면 일정을 맞춰 함께 보러 간다.지난 2월에는 아들의 품앗이 친구들과 원주에 있는 딸기농장에 다녀왔다. 아이들은 직접 딸기를 따고 와플과 아이스크림도 만들어 먹었다.딸기 체험 자체가 처음은 아니었지만 친구들과 함께하니 또 다른 재미가 있었다. 아이들이 즐겁게 노는 모습을 보면서 다음에는 또 어디를 함께 가볼까 하는 이야기가 자연스럽게 나왔다.연극을 보러 간 날도 있었다. 아이들은 친구들과 함께 공연을 관람하고, 엄마들도 모처럼 문화생활을 즐겼다. 아이들을 데리고 다니는 일이 늘 편한 것만은 아니지만, 함께할 사람들이 있다는 것은 확실히 달랐다. 혼자였다면 다음에 가봐야지 하고 지나쳤을 공연이나 체험도 함께하니 실제로 가게 됐다. 그렇게 아이들과 함께 보낸 주말이 하나둘 늘어났다.지난 4월에는 딸아이의 품앗이 친구들이 우리 집에 모였다. 오전에는 삼한초록길에서 자전거를 타고 점심으로 햄버거를 먹었다. 오후에는 우리 집에서 버터떡을 만들기로 했다. 딸아이의 친구들뿐 아니라 동생들까지 함께했다.아이들과 요리를 하면 아무래도 손이 많이 간다. 재료를 준비하고 만드는 과정을 챙기다 보면 엄마가 혼자 만드는 편이 훨씬 간단하다. 그래도 이날은 아이들이 직접 만들어보는 시간을 가졌다. 친구들과 함께 만든 간식을 먹는 일은 사 먹는 것과 또 다른 즐거움이 있다. 아이들이 여럿 모이니 집 안도 제법 북적였다. 그 모습을 보니 문득 내 어린 시절이 생각났다.어릴 때는 친구 집에 놀러 가는 것만으로도 좋았다. 특별한 장난감이 없어도 함께 놀다 보면 시간이 금방 지나갔다. 친구 집에서 먹던 간식이 유난히 맛있게 느껴지기도 했다. 요즘 아이들에게도 그런 시간이 필요하지 않을까.품앗이 활동을 준비하다 보면 이왕이면 특별한 체험을 해주고 싶어진다. 평소 해보지 못했던 것을 찾아보고, 조금 멀더라도 아이들이 좋아할 만한 곳을 알아보게 된다. 하지만 꼭 멀리 가야 좋은 추억이 생기는 것은 아니었다. 친구들과 자전거를 타고, 집에 모여 간식을 만들어 먹는 평범한 하루도 충분히 즐거웠다. 그날 우리 집에 모인 아이들을 보면서 이런 시간이 오래 이어졌으면 좋겠다고 생각했다.품앗이를 하면서 달라진 것이 하나 있다. 다른 집 아이들이 자라는 모습도 자연스럽게 눈에 들어온다는 것이다. 처음에는 그저 우리 아이의 친구들이었다. 그런데 자주 만나고 함께 활동하다 보니 아이들마다 좋아하는 것도 알게 되고, 조금씩 달라지는 모습도 보이기 시작했다. 내 아이가 무언가를 잘하면 기쁜 것은 당연하다. 그런데 다른 집 아이가 무언가를 해냈을 때도 덩달아 기분이 좋아진다. 함께 보낸 시간이 있어서일 것이다.아이들과 활동하다 보면 간식을 나눠 먹을 때도, 밖에서 놀 때도 내 아이만 챙기지는 않게 된다. 다른 아이들이 무엇을 하는지 자연스럽게 살피게 된다. 다른 엄마들도 우리 아이들을 그렇게 봐준다.내가 미처 챙기지 못한 순간에 다른 엄마가 아이를 살펴주기도 하고, 아이들이 함께 어울리는 모습을 보며 같이 웃기도 한다. 부모가 아닌 다른 어른이 내 아이에게 관심을 가져준다는 것이 생각보다 든든하다.'아이 하나를 키우는 데 온 마을이 필요하다'는 말을 들은 적이 있다. 예전에는 그 말이 조금 거창하게 느껴졌다. 그런데 품앗이를 하면서 생각이 달라졌다. 함께 아이를 키운다는 것이 꼭 대단한 일을 뜻하는 것은 아니었다. 같이 놀러 가고, 밥을 먹고, 다른 집 아이도 내 아이처럼 한 번 더 살펴보는 일. 우리가 주말마다 해온 일들이 어쩌면 그런 것이었는지도 모르겠다.아이를 낳고 나니 새로운 사람을 만나는 일도 대부분 아이를 통해 이루어졌다. 학교에서 만난 엄마, 학원에서 만난 엄마, 아이 친구의 엄마. 품앗이 엄마들도 처음에는 그렇게 만났다. 처음에는 자연스럽게 아이들 이야기가 많았다.학교생활은 어떤지, 요즘 무엇을 좋아하는지, 주말에는 어디를 다녀왔는지. 그런데 함께하는 시간이 길어지면서 아이들 이야기만 하지는 않게 됐다. 아이를 키우면서 겪는 소소한 일부터 각자의 일상까지 편하게 이야기할 수 있는 사이가 됐다. 그래서 지난 19일 커피 체험이 더 반가웠는지도 모르겠다. 그동안은 아이들이 즐거워할 활동을 찾아 함께했다면, 이날은 엄마들이 직접 무언가를 배우고 즐기는 시간이었다.엄마가 된 뒤에도 나만을 위한 시간이 필요하다는 것을 새삼 느꼈다. 무엇보다 그런 시간을 함께할 사람들이 있다는 것이 좋았다. 처음 품앗이를 시작할 때만 해도 이렇게 엄마들끼리 모여 커피를 배우게 될 줄은 몰랐다. 아이들에게 좋은 친구를 만들어주고 싶었던 마음이 뜻밖에도 나에게 좋은 인연을 만들어준 셈이다. 이렇게 아이들에게는 다양한 경험을, 엄마들에게는 서로 가까워질 기회를 마련해주시는 신백아동복지관 선생님들께도 감사한 마음이다.언젠가 아이들이 더 크면 지금처럼 엄마들과 함께 놀러 다니는 일도 줄어들 것이다. 친구들끼리 약속을 잡고 엄마 없이도 잘 놀러 다니는 날이 오겠지. 그때가 되면 우리 엄마들은 어떨까. 아이들이 없어도 가끔 만나 차 한잔 마시며 그동안 어떻게 지냈는지 이야기할 수 있지 않을까.엄마들과 함께 커피를 내리던 시간이 오래 기억에 남을 것 같다. 아이들이 학교에 간 평범한 목요일 오전이었다. 커피 한 잔을 직접 내려 마신 것이 전부라면 전부인 날이었다. 그런데 그날 집으로 돌아오면서는 아이들 덕분에 참 좋은 사람들을 만났다는 생각이 들었다. 앞으로 아이들이 자라 각자의 시간을 보내게 되더라도, 우리 엄마들은 가끔 이렇게 만났으면 좋겠다. 아이들이 어릴 때 함께 다녔던 곳을 떠올리며 웃고, 서로의 안부를 묻고, 다음에 또 보자고 이야기하는 사이로.처음에는 아이들에게 친구가 생기길 바랐다. 그런데 어느새 나에게도 오래 만나고 싶은 친구들이 생겼다.