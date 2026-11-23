큰사진보기 ▲농림축산식품부가 주최한 '2026년 공영도매시장 우수사례 경진대회'에서 삼산농산물도매시장의 '농산물 유통정보시스템 재구축' 사례가 우수상에 선정됐다. 시상식은 11월 19일에 열렸다. ⓒ 인천시 관련사진보기

AD

인천 삼산농산물도매시장이 25년 동안 써 온 낡은 농산물 유통정보시스템을 새로 구축해 정부 경진대회에서 우수상을 받았다.인천시(시장 박찬대)는 농림축산식품부가 주최한 '2026년 공영도매시장 우수사례 경진대회'에서 삼산농산물도매시장의 '농산물 유통정보시스템 재구축' 사례가 우수상에 선정됐다고 23일 밝혔다. 인천시는 전국 지방자치단체 가운데 우수상을 받은 곳은 인천이 유일하다고 설명했다.경진대회는 지난 19일 서울 구로구 쉐라톤 호텔에서 농식품부와 한국농수산식품유통공사 등 관계자 200여 명이 참석한 가운데 열렸다. 공영도매시장의 공적 역할을 강화하고 정부 유통구조 개선 정책의 실행력을 높이려고 마련한 자리로, 정부 정책 동참, 도매시장 활성화, 재난·안전관리 등 분야별 우수사례를 발굴해 공유했다.공모는 지난 10월 2일부터 16일까지 2주 동안 진행됐다. 도매시장 평가 대상 173곳(개설자 31곳, 도매법인 50곳, 공판장 33곳, 시장도매인 59곳)이 신청할 수 있었다. 최우수상은 대구농수산물유통관리공사가, 우수상은 인천 삼산농산물도매시장관리사무소와 구리농수산물공사가 받았다.삼산농산물도매시장은 2001년부터 운영해 온 유통정보시스템을 전면 개편해, 달라진 농산물 유통환경과 정책에 효율적으로 대응할 기반을 마련했다는 평가를 받았다. 유통정보시스템은 도매시장에 들어오는 농산물의 거래 현황(물량·금액·생산지 등)과 중도매인·경매사 등 유통종사자 정보를 관리하고, 도매시장 운영에 필요한 행정업무를 통합 관리하는 전산 시스템이다.가장 큰 변화는 '통합'이다. 남촌·삼산 두 농산물도매시장이 각각 운영하던 시스템을 하나로 합쳐 행정업무의 효율을 높이고 유지관리비를 줄일 기반을 마련했다. 사례 제목에 붙인 구호도 '두 시장을 하나로, 행정은 디지털로!'다. 사업비는 3억 원이며, 올해 3월부터 11월까지 8개월간 진행됐다.시민 편의도 나아졌다. 도매시장 누리집에 수작업으로 올리던 농산물 경매정보를 시스템과 자동으로 연계해 제공하도록 바꿔 시민들의 정보 접근성을 높였다.삼산농산물도매시장은 이번 수상으로 한국농수산식품유통공사 사장 표창과 포상금을 받는다. 2026년 도매시장 운영실적 평가에서는 0.5점의 가점도 받는다.인천시는 이번 수상을 계기로 유통정보시스템을 안정적으로 운영하고 정보서비스를 개선하는 한편, 생산자와 소비자 모두에게 도움이 되는 유통정보 제공을 늘려 공영도매시장의 역할을 강화할 계획이다.정창화 삼산농산물도매시장관리사무소장은 "이번 수상은 노후 유통정보시스템을 개선하고 도매시장 운영의 효율성과 시민 편의를 높이기 위해 노력한 성과를 인정받은 것"이라며 "앞으로도 변화하는 농산물 유통 환경에 발맞춰 디지털 기반의 유통행정을 지속적으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.