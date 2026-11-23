최근 '조희대 대법원장 탄핵'과 관련해 활발한 논쟁이 이어지고 있습니다. 오마이뉴스는 독자 여러분의 다양한 의견을 기다립니다.

큰사진보기 ▲조희대 대법원장이 19일 오후 서울 서초구 대법원에서 열린 김건희 여사 관련 자본시장과금융투자업에관한법률위반 등, 한덕수 전 국무총리 관련 내란우두머리방조 등에 대한 전원합의체 판결 선고기일에 참석해 발언하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

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큰사진보기 ▲조국혁신당 신장식 대표와 김준형 원내대표를 비롯한 의원단이 19일 내란 중요임무 종사 혐의로 기소된 한덕수 전 국무총리의 2심 판결이 대법원에서 일부 무죄 취지로 파기환송된 후 국회 본관 앞에서 조희대 대법원장 탄핵 촉구 촛불집회를 열고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

"비상계엄에 따라 사법권의 지휘와 감독은 계엄사령관에게 옮겨간다."

"계엄사령관 지시와 비상계엄 매뉴얼에 따라 향후 대응을 마련할 것."

큰사진보기 ▲한덕수 전 총리와 김건희씨 사건의 대법원 전원합의체 선고가 19일 서초동 대법원 대법정에서 열리고 있다. 조희대 대법원장을 비롯한 대법관들이 착석 하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

12·3 비상계엄 716일 만에 대법원이 내란 사건에 첫 판단을 내놨다. 19일 대법원 전원합의체는 한덕수 전 국무총리의 내란 중요임무 종사 혐의 일부를 무죄로 봐야 한다며 원심을 파기환송했다. 재판장은 조희대 대법원장이었다. 더불어민주당은 선고 당일 조 대법원장 탄핵을 추진하기로 했고 이튿날 당론으로 채택했다.이 탄핵을 두고 법조계는 대체로 기각 또는 각하를 점친다. 그동안 탄핵 사유로 거론된 이재명 대통령의 선거법 사건 파기환송은 재판이고 대법관 재제청 거부는 인사여서 파면할 만큼 중대한 법 위반으로 보기 어렵다는 이유에서다. 그 사유들만 보면 틀린 말이 아니다. 판결이 틀렸다는 이유만으로 법관을 파면할 수도 없다.그런데도 지금 조희대 탄핵을 추진할 수밖에 없는 이유가 있다. 조희대 대법원장과 당시 법원행정처장이던 천대엽 대법관은 12.3 비상계엄날 밤(12월 4일 오전) 대법원에서 간부 회의를 열었고 그 일로 한 전 총리와 같은 내란 중요임무 종사 혐의로 고발됐다가 불기소됐다. 형사 절차는 불기소로 끝났지만 계엄날 밤 대법원의 행적은 조 대법원장의 탄핵 사유로 줄곧 거론돼 왔다. 그런 두 사람이 자신들의 그 밤을 평가할 기준을 정하는 한덕수 재판에 들어갔고 조 대법원장은 재판장을 맡았다. 한덕수 판결을 조 대법원장의 자기 보신 판결로 볼 수 있는 까닭이다. 조희대가 한덕수 재판에 참여한 것만으로 탄핵 사유가 될 수 있다.전원합의체는 한덕수에게 징역 15년을 선고한 2심을 깨고 사건을 서울고법으로 돌려보냈다. 대법원은 한 전 총리가 계엄 선포 뒤에 한 행위를 내란 중요임무 종사로 인정해 유죄로 뒀다. 그러면서 선포 전 국무회의 소집을 건의하고 정족수를 채운 부분만은 무죄로 봐야 한다며 따로 떼어냈다. 1심과 2심이 유죄로 본 부분이다. 다수의견이 9명, 반대의견이 3명이었다. 사건의 주심인 오경미 대법관도 반대의견에 섰다.대법원은 내란 중요임무 종사의 책임을 물으려면 "개별 행위 당시 국헌문란 목적이 있었다는 점이 엄격한 증명에 의해 인정돼야 한다"고 했다. 그 목적은 내란이 될 수 있음을 안 것만으로는 모자라고 "실현을 지향하면서 최소한 그런 결과를 용인하려는 정도의 의사"가 있어야 인정된다고 했다. 목적이 증명돼야 한다는 데에는 반대의견도 동의했다. 갈린 것은 그 목적을 읽는 방식이다. 다수의견은 계엄날 밤의 행위를 한 흐름으로 보지 않고 선포 전과 후로 잘라 따로 따졌다.다수의견은 이 기준을 들어 국무회의 심의를 건의한 것이 "정당한 직무상 행위"라고 했다. 반대의견은 이를 두고 "면죄부를 주는 논리와 다름없다"고 썼다. 한덕수 판결대로라면 불법 계엄 앞에서 절차를 갖춰 준 일만큼은 죄가 되지 않는다.한덕수 판결이 이처럼 이상하게 쓰인 까닭은 계엄날 밤의 대법원을 보면 알 수 있다.계엄날 밤 조 대법원장은 법원행정처에 나와 간부들과 회의를 했고, 천 대법관은 당시 법원행정처장이었다. 국회가 계엄 해제를 의결하기 전인 4일 0시 46분, <조선일보>는 대법원 관계자의 말을 전했다.군인권센터는 이 보도를 근거로 조 대법원장과 천 대법관을 고발했다. 그러나 내란 특검은 "(두 사람이) 계엄 관련 조치사항을 준비하거나, 논의하기 위한 간부회의를 개최한 정황은 확인되지 않았다"며 불기소했다.당시 국회 법사위원장이던 추미애 의원은 이 불기소를 "수사 포기이자 책임 회피"라고 했다. 지금 돌이켜 봐도 내란 특검의 이 행태는 이해하기 어렵다.계엄날 밤 회의에서 계엄이 위헌적이라는 말이 나왔다는 대법원의 해명을 확인할 기록은 공개된 것이 없다. 회의록을 공개하라는 정보공개청구에 대법원은 "부존재"라고 답했다.대법원의 설명과 당시 보도를 합치면 계엄날 밤 대법원은 재판 관할을 검토하고 계엄사령관 지시와 매뉴얼에 따른 대응을 말했다. 다수의견처럼 행위를 하나씩 떼어 보면 "정당한 직무상 행위"라고 할 수 있는 일들이다.매뉴얼을 따랐을 뿐 내란의 실현을 지향하지는 않았다고 하면 계엄날 밤 어느 기관이든 이 기준에 기댈 수 있다. 전원합의체 판결은 하급심과 수사기관이 기준으로 삼는다. 다수의견은 국무회의 건의를 처벌하면 앞으로 법적 책임을 피하기 위해 총리가 건의를 꺼리게 된다며 "잘못된 행위 지침"을 주는 것을 걱정했다.그러나 한덕수 판결이 남긴 지침은 따로 있다. 다음에 불법 계엄을 선포하고자 할 때도 공직자와 기관은 절차를 갖추고 매뉴얼을 따르기만 하면 되는 것인가? 불법 계엄을 막아야 할 자리에 있는 사람도 선포 전에 그 절차를 도운 일로는 책임을 피할 길이 열렸다.계엄날 밤의 대법원도 이 기준에 기댈 수 있다. 형사소송법 24조는 불공평한 재판을 할 염려가 있다고 판단한 법관이 스스로 물러나도록 정한다. 그러나 조희대, 천대엽 두 사람은 한덕수 재판에서 물러나지 않았다. 불기소로 형사 절차는 끝났지만 계엄날 밤 대법원이 한 일은 조 대법원장의 탄핵 사유로 국회에서 거론돼 왔다. 그 일이 헌법에 어긋났는지를 따질 때 펼쳐 볼 기준이 한덕수 판결이다.내란 중요임무 종사로 고발됐던 두 대법관이 누가 내란 중요임무 종사자인지를 정하는 첫 재판에 들어가 직무상 절차를 밟은 일은 죄가 되지 않는다는 다수의견에 섰다. 두 사람은 한덕수 재판의 피고인은 아니었지만 한덕수 재판이 세운 기준은 두 사람이 계엄날 밤에 한 일에 그대로 적용된다. 이 사실은 고발장과 불기소 결정문과 한덕수 판결문만으로 확인된다. 그러므로 헌재가 따져야 할 것은 한덕수 판결의 결론이 아니라 그 재판부에 누가 앉았느냐다.헌법 103조는 "법관은 헌법과 법률에 의하여 그 양심에 따라 독립하여 심판한다"고 정한다. 헌법재판소는 27조의 재판받을 권리에 공정한 재판을 받을 권리가 들어 있다고 본다. 법관의 독립은 그 공정한 재판을 위해 있다. 자기 행적을 평가할 기준을 스스로 정한 재판은 103조가 법관에게 지운 책임을 어긴다.헌재는 법 위반이 있다는 것만으로 파면하지 않고 그 위반이 파면할 만큼 중대한지를 따로 본다. 조 대법원장이 자기 행적과 맞닿은 내란 재판에 들어가는 일은 한덕수 재판 한 번으로 끝나지 않는다. 이상민 사건이 이미 전원합의체에 걸려 있고 윤석열 사건도 내년 1월 항소심 선고가 나면 대법원으로 올라올 수 있다. 조희대는 임기가 끝나는 내년 6월까지 전원합의체의 재판장이다. 되풀이될 위험이 있다는 점에서 중대성도 충분히 인정될 수 있다.과거 임성근 전 부장판사는 다른 재판부가 맡은 사건의 판결문을 고치게 하는 등 재판에 개입했다는 이유로 국회에서 탄핵소추됐다. 헌재 재판관 3명은 헌법 103조가 법관의 독립을 보장하면서 법과 양심에 따라 심판할 법관의 책임도 정한 조항이라고 봤다. 그 책임을 저버려 재판의 독립과 공정성에 대한 신뢰를 해친 행위는 중대한 헌법 위반이라는 의견이었다. 임성근은 남의 재판에 끼어들었고 조 대법원장은 물러났어야 할 재판에 들어갔다. 행위는 다르지만 103조가 지키려는 재판의 공정에 대한 신뢰를 해쳤다는 점은 같다. 임성근 사건에서 이 의견은 소수의견에 그쳤다. 다수는 임기가 이미 끝났다는 이유로 본안을 판단하지 않고 각하했다. 하지만 조희대 대법원장은 현직이다.법조계가 기각을 예상하는 근거는 지금까지 공개된 증거다. 그런데 계엄날 밤의 대법원을 조사할 길은 번번이 막혔다. 내란 특검은 불기소했고 2차 종합특검은 올해 8월 사건을 각하했다. 국회 국정조사는 속도를 내지 못했고 조 대법원장은 지난달 국정감사에서 증인 선서를 거부했다. 회의록은 부존재이고 출입기록은 비공개다. 조 대법원장의 임기는 내년 6월에 끝난다. 조 대법원장이 퇴임하면 탄핵심판은 열 수 없다. 그 뒤에는 계엄날 밤의 일을 밝히더라도 대법원장으로서의 책임을 물을 절차가 없다. 사법부가 계엄날 밤에 무엇을 했는지 기록으로 남기지 않고는 내란 청산을 마쳤다고 할 수 없다.국회가 탄핵소추를 의결하면 조 대법원장의 직무는 정지된다. 헌재는 헌법재판소법에 따라 12월 4일 대법원 회의 참석자를 증인으로 부르고 특검 수사 기록을 넘겨받을 수 있다. 만약 계엄사령관의 지시와 계엄 매뉴얼에 따르겠다는 말이 계엄날 밤 대법원의 방침이었다고 확인되면 파면 사유는 하나 더 늘어난다.헌재가 판단할 기준은 이미 나와 있다. 헌재는 12·3 사건에서 윤석열 전 대통령과 조지호 전 경찰청장을 재판관 전원일치로 파면했다. 조지호 결정에서 헌재는 경찰청장이 대통령의 지시를 그대로 집행하는 지위에 그치지 않으며 헌법과 법률에 따라 국민의 자유와 권리를 보호할 책무를 진다고 밝혔다. 사법부의 책임자인 대법원장은 그보다 더한 책임을 져야 하는 게 마땅하다.조 대법원장의 탄핵 사유는 한덕수 판결문에 재판장으로 적힌 그의 이름이다. 조희대를 탄핵하라.