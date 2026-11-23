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더불어민주당을 비롯한 여권을 중심으로 대법원 전원합의체의 한덕수 사건 파기환송 이후 조희대 대법원장을 탄핵해야 한다는 요구가 분출하고 있다. 그러나 조희대 한 사람을 탄핵한다고 해서 한국 사법부의 고질적인 문제가 해결되는 것은 아니다. 탄핵이 개별 법관의 책임을 묻는 일이라면 법원 개혁은 반복되는 문제 자체를 바꾸는 일이다. 탄핵 논의에 앞서 한국 사법부의 권한과 특권, 책임을 둘러싼 제도 전반을 돌아봐야 하는 이유다.입법부와 행정부는 국민의 선거를 통해 구성되고 선거를 통해 심판받는다. 반면 사법부는 국민이 직접 선출하지 않은 권력이다. 그러면서도 국민의 생명과 자유, 재산은 물론 국가의 주요 정책과 정치적 갈등에 대해서까지 판단하는 조직이다. 민주주의 국가에서 이토록 강력한 권한을 행사하면서 국민의 직접적인 심판을 받지 않는 조직은 드물다.헌법이 사법부의 독립을 보장하는 것은 법관의 특권을 보호하기 위해서가 아니라 국민의 기본권을 보호하기 위해서다. 그러나 한국 사법부가 걸어온 역사를 돌아보면 과연 그 역할을 충실히 수행해 왔는지 의문이 든다.유신 시절 사법부는 권력의 횡포를 막기는커녕 독재정권의 통치를 뒷받침하는 역할을 했다. 1975년 4월 8일 인혁당 재건위 사건에서는 대법원의 사형 확정판결이 내려진 지 18시간 만인 이튿날 새벽 8명 전원이 처형됐다. 이들은 32년이 지난 2007년 1월에야 서울중앙지방법원 재심에서 전원 무죄를 선고받았다.유신헌법과 긴급조치에 저항했던 수많은 시민도 법원의 판결로 감옥에 갔다. 민주화 이후에도 양승태 대법원장 시절 사법행정권 남용 사태를 거치며, 개별 법관에 대한 형사 재판 결과와 별개로 사법부 내부의 권력 집중과 폐쇄성이 고스란히 드러났다.한국의 민주주의는 시민들의 희생과 저항으로 발전해 왔지만 사법부는 그에 걸맞은 구조적 개혁을 거치지 못했다. 이제는 대법원장 한 사람을 교체하거나 대법관 수를 늘리는 수준에 머물 것이 아니라 법관의 권한과 책임, 선발과 퇴직, 재판 운영 전반을 뜯어고쳐야 한다.우선 중대한 비위를 저지른 법관을 실질적으로 파면할 수 있어야 한다. 대한민국 헌법 제106조 제1항은 탄핵이나 금고 이상의 형을 선고받은 경우가 아니면 법관을 파면할 수 없도록 규정하고 있다. 법관의 신분을 보장하는 취지는 이해하지만, 중대한 직업윤리 위반이나 재판 개입, 반복적인 권한 남용에 대해서까지 파면이 극히 어려운 구조를 유지할 이유는 없다.일본은 헌법 제79조에 따라 최고재판소 재판관이 임명된 뒤 첫 중의원 총선거 때와 그 후 10년마다 국민투표로 적격 여부를 심사하고, 투표자 다수가 찬성하면 파면할 수 있는 제도를 두고 있다. 제도 시행 이후 실제로 파면된 사례는 없지만, 최고 법관 역시 주권자의 심판 대상이라는 원칙을 헌법에 못 박아 둔 것이다.우리도 국민에 의한 법관 심사제도를 검토하고, 필요하다면 개헌을 통해 독립적인 사법윤리 감독기구에 중대한 비위를 저지른 법관의 파면을 요구할 권한을 부여해야 한다. 다만 판결이 여론에 어긋난다는 이유로 법관을 파면하는 일은 없어야 한다.전관예우는 더 이상 법조계 내부의 관행으로 방치해서는 안 된다. 재판을 앞둔 국민이 변호사의 실력보다 담당 판사와의 인맥을 따지고, 돈이 있는 사람이 고위 법관 출신 변호사를 선임해 유리한 결과를 기대하는 현실부터 바꿔야 한다.영국에서는 급여를 받는 상근 법관으로 임명되면 퇴직 후에도 법정 변호사나 사무 변호사 같은 사적 법률 대리 업무로 복귀하지 않는 오랜 관행이 있으며, 실제 법관 임용 조건에도 이를 제한하는 규정을 두고 있다. 우리도 최소한 대법원장과 대법관은 퇴임 후 영리를 목적으로 하는 변호사 활동과 로펌 취업을 원칙적으로 금지해야 한다. 다른 법관들도 퇴직 후 사건 수임 제한 기간과 대상 기관을 대폭 확대해야 한다.법관으로서 쌓은 지위와 인맥이 퇴직 후 막대한 사적 소득을 얻는 수단이 되어서는 안 된다. 필요하다면 충분한 연금과 처우를 보장하면 된다. 전관을 통한 청탁과 사건 알선, 우회 수임 등은 엄격히 조사하고 현직 법관과 변호사 모두에게 책임을 물어야 한다.시민의 재판 참여도 획기적으로 확대해야 한다. 미국과 영국은 배심제를 운영하고, 독일은 시민과 직업 법관이 함께 합의체를 구성해 재판하는 참심제를 두고 있다. 일본도 2009년 5월부터 중대 형사사건에 시민 재판원이 직업 법관과 함께 참여해 유무죄 판단과 형량 결정을 같이하는 재판원 제도를 시행하고 있다.한국의 국민참여재판은 '국민의 형사재판 참여에 관한 법률'상 대상 사건이 원칙적으로 지방법원 합의부 관할의 중대 형사사건 등으로 제한되어 있고 권고적 효력만 갖고 있다. 시민 참여 범위를 넓히고 평결의 실질적인 효력을 강화하는 한편, 노동·경제 등 전문 분야에 참심제를 도입할 필요가 있다. 법률 지식이 많다고 해서 노동자의 삶이나 사회적 약자가 처한 현실까지 잘 아는 것은 아니다.법관의 임용과 연임 심사에도 시민과 비법조인의 참여를 확대해야 한다. 대법원장에게 집중된 인사권과 사법행정 권한을 분산하고 법관의 비위 조사와 징계를 법원 내부에만 맡기지 말아야 한다. 개인정보 보호에 필요한 조치를 전제로 판결문 공개를 확대하고, 하급심 법관 증원과 공적 법률지원도 적극 추진해야 한다.지금까지 한국의 사법부는 정치권력으로부터의 독립을 강조해 왔다. 그러나 정치권력으로부터 독립하는 것과 국민의 감시와 견제로부터 자유로워지는 것은 전혀 다른 문제다. 법관 역시 자신의 계층적 이해관계와 편견, 조직의 이해에서 완전히 자유로울 수 없는 인간이다.민주주의는 권력을 가진 사람의 선의와 양심에 기대는 체제가 아니다. 대통령도, 국회의원도 잘못하면 자리에서 물러나야 하는데 유독 법관에게만 폭넓은 신분 보장과 특권을 허용하면서 스스로를 통제하라고 맡겨둘 이유가 없다.사법개혁은 법원을 정치권력에 종속시키자는 것이 아니다. 법조인들이 사실상 독점해 온 사법권을 국민의 감시와 통제 아래 두자는 것이다. 법관의 재판상 독립은 철저히 보장하되 법조계의 특권과 폐쇄적인 권력 구조는 과감하게 해체해야 한다. 그것이 한국 민주주의가 아직 완수하지 못한 과제다.