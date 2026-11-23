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최근 법학적성시험(LEET)에서 인공지능(AI)를 활용한 부정행위 의혹을 받던 이진우씨가 세상을 떠났다. 이 소식을 접하자 순간 영화 한 편이 떠올랐다. 레오나르도 디카프리오와 톰 행크스가 주연한 <캐치 미 이프 유 캔(Catch Me If You Can)>이다. 영화는 위조수표로 돈을 편취하고, 조종사와 의사 등을 사칭하며 살아간 한 젊은이의 이야기를 그린다.두 사례를 직접 비교할 수는 없지만, 한 가지 공통된 문제의식이 떠올랐다. 바로 기술을 활용해 기존 제도와 시스템의 허점을 파고들 수 있다는 사실이다. 영화 속 프랭크 애버그네일은 수표 위조와 신분 사칭 수법을 통해 사회의 신뢰 체계를 교묘하게 이용한다. 이번 AI 부정행위 의혹 역시 사실관계가 확인된다면, 신기술을 활용해 시험 제도의 취약점을 공략한 사례로 볼 수 있을 것이다.2002년 개봉한 이 작품은 실존 인물 프랭크 애버그네일의 회고록을 바탕으로 제작됐다. 다만 영화 속 범죄 행적과 FBI 관련 일화는 이후 실제 기록과 다르다는 의문이 제기됐다. 애버그네일 본인도 영화와 회고록에 과장과 각색이 있었다고 밝힌 바 있다. 따라서 영화적 서사와 실제 역사는 구분해서 볼 필요가 있다.그럼에도 내게 인상적으로 남은 것은 영화의 결말이다. 자신을 끈질기게 추적하던 FBI 요원 칼 핸래티(톰 행크스)와의 관계 속에서 프랭크는 결국 새로운 삶의 기회를 얻는다. 영화는 그가 FBI의 수표 사기 방지 업무를 돕는 인물로 거듭나는 모습을 보여준다. 영화적 각색을 감안하더라도 이 대목에서 주목하고 싶은 것은 범죄의 수법이 아니다. 잘못을 저지른 사람이 그 이후 어떤 삶을 살아갈 수 있는가 하는 문제다.이번 사건을 보며 더욱 안타까웠던 지점도 바로 여기에 있다. 부정행위 여부가 명확하게 규명되기도 전에 거센 사회적 비난과 의혹이 쏟아졌고 한 청년이 세상을 떠났다. 그의 죽음에 이르게 된 구체적인 이유를 섣불리 단정해서는 안 된다. 다만 의혹에 둘러싸였던 한 청년의 죽음 앞에서 우리 사회가 무엇을 돌아봐야 하는지는 생각해 볼 필요가 있다.필자 역시 AI를 활용한 시험 부정행위를 결코 가볍게 여기지 않는다. 아니, 가볍게 여길 수 없다. 두 아들의 대학 진학을 뒷바라지하며 적지 않은 사교육비를 지출했고, 부모로서 감당해야 했던 경제적·정신적 부담도 컸다. 아내와 사교육 문제를 두고 의견이 엇갈려 이혼을 고민할 만큼 갈등했던 적도 있다. 이게 어디 나만의 일인가. 대한민국에서 부모라는 이름으로 살아가는 많은 이들이 공감할 현실일 것이다.그런 이유로 치열한 입시 경쟁과 주입식 교육 속에서 아이들이 얼마나 많은 시간과 노력을 쏟아붓는지 누구보다 잘 안다. 그 과정을 함께 견뎌낸 부모 입장에서 누군가 부정한 방법으로 손쉽게 좋은 성적을 얻었다는 의혹을 접하면 분노가 치미는 것은 당연하다.최근 여러 매체에서는 이번 사건을 두고 AI와 교육 전문가들이 저마다 진단과 전망을 내놓고 있다. AI를 활용한 부정행위를 어떻게 막을 것인지, 기존 감독 방식은 얼마나 유효한지, 앞으로 어떤 문제가 발생할 수 있는지 다양한 의견이 이어진다.물론 전문가들의 분석과 제도적 대응은 무척 중요하다. 그러나 실제 시스템의 취약점을 분석하고 보완하려면 이론적 접근만으로는 부족하다. 실제 취약점을 파고드는 사람의 관점에서 문제를 찾아내고, 이를 방어에 활용하는 방식도 중요하기 때문이다.대표적인 사례가 사이버 보안 분야다. 1988년 인터넷에 큰 혼란을 일으킨 모리스 웜(Morris Worm)을 만든 로버트 타판 모리스는 당시 자신의 행위에 대해 법적 책임을 졌다. 그러나 이후 컴퓨터 과학자로 활동하며 MIT 교수까지 지냈다.그렇다고 그의 이런 행보가 과거의 잘못을 모두 정당화하는 것은 아니다. 오히려 주목할 점은 그가 가진 역량이 이후 사회에 기여하는 방향으로 활용됐다는 사실이다. 실제로 사이버 보안 분야에서는 블랙햇 해커(Black Hat Hacker)의 공격 기법을 분석하고, 이를 화이트햇 해커(White Hat Hacker)의 방어 기술로 발전시키는 일이 중요하다. 공격자의 관점에서 취약점을 이해해야 효과적인 방어책도 마련할 수 있기 때문이다.그렇다고 부정행위 경험자에게 무조건적인 면죄부를 주자는 뜻은 아니다. 잘못에 대한 책임은 책임대로 묻되, 그 과정에서 확인된 취약점을 예방과 개선에 활용할 수 있는 길도 함께 고민하자는 것이다.부정행위자를 찾아내고 처벌하는 것만큼이나 중요한 것은 같은 일이 반복되지 않도록 시스템을 보완하는 일이다. 어쩌면 제도의 허점을 가장 구체적으로 설명할 수 있는 사람은 그 허점을 직접 경험한 당사자일 수도 있다. 그들의 경험을 어떻게 사회적 예방 역량으로 전환할 것인지 고민할 필요가 있다.해외에서는 AI 시대의 시험 공정성을 지키기 위해 평가 방식과 감독 체계를 함께 개선하려는 움직임이 나타나고 있다. 영국의 자격시험 감독기관인 Ofqual은 2026년 4월 27일 '인공지능 부정행위와 평가'에 관한 지침을 발표했다. 이 지침은 AI 관련 부정행위 위험을 평가하고, 기존 시험 제도와 감독 체계가 여전히 효과적인지 점검하도록 권고한다.특히 주목할 부분은 AI 탐지 프로그램이나 통계적·기술적 도구를 부정행위 판정의 유일한 근거로 삼아서는 안 된다는 점이다. 이러한 도구는 조사에 활용할 수 있는 증거의 하나로 다루되, 오탐과 미탐 가능성, 분석 결과의 해석상 한계까지 고려해야 한다고 명시했다. 또한 AI가 쉽게 답을 만들어낼 수 있는 평가 방식은 과제의 설계와 형식을 바꾸고, 시험 감독과 디지털 기기 접근 통제 등 예방 체계도 함께 점검하도록 했다.호주 역시 고등교육 품질관리기관인 TEQSA를 중심으로 대응하고 있다. 2026년 3월 19일 개정된 학업윤리 툴킷에는 평가 설계와 보안, 생성형 AI로 인한 학업윤리 위험을 다루는 새로운 항목이 추가됐다. 단순히 부정행위를 적발하고 징계하는 데 그치지 않고, 평가 방식과 제도적 환경 자체를 개선하려는 접근이다.두 나라의 사례가 보여주는 것은 분명하다. AI 시대의 시험 공정성은 적발과 처벌만으로 지킬 수 없다는 사실이다. 기술의 발전에 맞춰 평가 방식과 감독 체계를 끊임없이 점검하고, 예방 중심의 제도를 만들어야 한다.의혹이 제기됐다는 이유만으로 한 사람의 모든 삶을 규정하고, 사실관계가 확인되기도 전에 사회적 낙인을 찍는 일 역시 경계해야 한다. 반드시 처벌은 여론이나 추측, 확증 편향이 아니라 객관적인 증거와 적법한 절차를 바탕으로 이루어져야 한다. 잘못이 확인되더라도 그에 대한 책임을 묻는 일과 한 인간이 다시 공동체의 일원으로 살아갈 가능성을 열어두는 일은 함께 갈 수 있어야 한다.어쩌면 우리 사회가 놓치고 있는 것은 바로 그 이후의 과정인지도 모른다. 잘못을 저지른 사람을 어떻게 처벌할 것인지는 고민하면서도, 그가 처벌받은 이후 다시 사회로 돌아와 공동체의 일원으로 제대로 살아갈 수 있을지에 대해서는 충분히 고민하지 않는다.결국 영화 <캐치 미 이프 유 캔>이 우리에게 남기는 질문도 여기에 있다. 잘못을 저지른 사람에게 책임을 묻는 것과 그 사람에게 새로운 기회를 주는 것이 우리 사회에서는 과연 양립할 수 없는 일인가. 어쩌면 이 질문에 답하는 과정에서 우리 사회가 놓치고 있는 것이 무엇인지 돌아볼 수 있을 것이다.그런 의미에서 우리 사회가 이제는 조금 더 신중해졌으면 한다. 처벌은 마침표가 아니라 회복과 예방, 그리고 재기로 이어지는 쉼표여야 한다. 잘못에 대한 책임을 묻는 것으로 모든 것이 끝나는 사회가 아니라, 그 이후의 삶까지 함께 고민하는 사회가 되기를 진심으로 바란다.