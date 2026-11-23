AD

큰사진보기 ▲은희경 장편소설 〈시간의 감촉〉 일러스트 ⓒ 문학동네 관련사진보기

큰사진보기 ▲은희경 장편소설 〈시간의 감촉〉, 〈새의 선물〉, 〈빛의 과거〉 등 '시간 3부작' 표지 ⓒ 문학동네 관련사진보기

큰사진보기 ▲은희경 장편소설 《시간의 감촉》 일러스트 ⓒ 문학동네 관련사진보기

시간은 대개 숫자의 얼굴로 우리를 찾아온다. 시계의 초침을 밀어내며 달력의 칸을 지우고, 나이의 앞자리를 바꾸는 냉정하고 추상적인 단위로 말이다. 그러나 우리가 실제로 살아내는 시간은 결코 매끈한 직선이 아니다. 그것은 예기치 못한 순간에 욱신거리는 옛 상처의 자리이고, 문득 스치는 바람 냄새에 되살아나는 오래된 기억의 파편이며, 타인의 주름진 손등을 바라볼 때 건너오는 서늘하고도 따뜻한 온기다.은희경의 장편소설 <시간의 감촉>은 바로 그 보이지 않고 잡히지 않는 '시간'에 구체적인 질감과 온도를 부여하는 작품이다. 등단작 <새의 선물>에서 냉소적인 열두 살 소녀의 눈으로 세계의 이면을 꿰뚫고, <빛의 과거>에서 스무 살 청춘의 빛과 그림자를 호출했던 작가는, 이제 이른바 '시간 3부작'의 마지막 매듭으로 예순다섯 살에 접어든 두 여성의 삶 앞에 섰다. 특유의 감상 없는 명징한 시선으로 인간의 내면과 관계의 모순을 탐구해 온 은희경이 마주한 '노년'은 어떤 풍경일까.소설은 같은 해에 태어났으나 외모도, 성격도, 살아온 궤적도 판이한 자매 '안나'와 '경선'을 두 축으로 삼아 전개된다. 혈연이라는 끈으로 묶여 있으면서도 오랫동안 서로의 삶에 깊이 개입하지 않은 채 적당한 거리를 유지해 온 두 사람에게, 예순다섯이라는 나이는 인생의 결산이 아닌 새로운 파문의 시작으로 다가온다.1부 '몸의 사건들'은 언니 안나의 예순다섯 번째 생일과 동생 경선이 전남편 P의 부고를 접하는 아침으로 문을 연다. 은퇴 후 단조롭지만 비교적 정돈된 일상을 꾸려가는 안나와 달리 경선은 삶의 여러 균열과 심리적 압박 속에서 깊은 무력감에 잠겨 있다. 작가는 두 자매의 서로 다른 현실을 비추며, 우리가 살아온 세월이 결국 '몸'이라는 구체적인 공간에 어떻게 기입되는지를 세밀하게 포착한다. 은희경의 시선에서 몸은 단순한 생물학적 쇠퇴의 증거물이 아니다. 숱한 계절을 통과하며 새겨진 주름과 통증, 무뎌진 감각과 여전히 예민하게 반응하는 상처의 흔적들은 그 자체로 한 인간이 통과해 온 시간의 지층이자 가장 정직한 기억의 저장소다.이어지는 2부 '고독과 매혹'에서 서사는 두 자매의 젊은 날로 거슬러 올라간다. 안나가 과거 안나푸르나 여행길에서 스쳤던 남자와 맺은 미묘하고도 서늘한 인연, 그리고 경선이 전남편 P와 만나 결혼에 이르고 마침내 헤어지기까지의 굴곡진 시간이 펼쳐진다. 젊은 시절의 사랑과 매혹, 오해와 결별의 기억들은 수십 년의 세월이 흐른 뒤에도 완전히 휘발되지 않은 채 현재의 삶을 은밀하게 흔든다. 작가는 사랑이란 본래 불완전하고 모순된 감정이며, 시간이 흐른다고 해서 그 상흔이 깔끔하게 지워지는 것이 아님을 담담히 보여준다.소설의 전환점은 3부 '우리의 첫'에서 마련된다. 안나와 경선, 그리고 경선의 손녀 다니엘까지 세 여성이 함께 이국의 낯선 도시로 여행을 떠나는 것이다. 일상이라는 견고한 껍질을 깨고 나와 마주한 낯선 풍경과 타인들의 시선 속에서 세 사람은 각기 다른 방식으로 자신을 재발견한다. 그리고 마지막 4부 '언젠가 멋진 날'에 이르러 여행에서 돌아온 경선은 이전과는 다른 호흡으로 자신의 일상을 다시 마주한다. 거창한 해답이나 극적인 반전은 없지만, 무력감의 늪에서 빠져나와 자신의 생을 긍정하려는 조용하고 단단한 움직임이 그 자리에 남는다.<시간의 감촉>이 지닌 문학적 성취는 무엇보다 관계, 특히 '가족'이라는 가장 가깝고도 어려운 타인을 바라보는 성숙한 시선에 있다. 우리는 흔히 가족이나 오랜 지인에 대해 누구보다 잘 안다고 착각한다. 그러나 은희경은 가까운 사이일수록 오히려 상대를 자신의 좁은 경험과 기준 안에 가두고 재단하기 쉽다는 사실을 날카롭게 짚어낸다.안나와 경선은 같은 부모 아래서 같은 시대를 건너왔지만, 서로의 상처를 온전히 대리하거나 완벽히 이해하지 못한다. 작가는 이 간극을 억지로 봉합하거나 섣부른 화해의 서사로 미화하지 않는다. 대신 두 자매가 각자의 고독과 상흔을 지닌 독립적인 주체임을 인정하게 만든다. 타인을 진정으로 이해한다는 것은 상대의 내면을 모두 꿰뚫어 보는 것이 아니라, 내가 알지 못하는 타인의 영역을 있는 그대로 존중하고 적당한 거리를 내어주는 일에서 출발한다는 것. 이것이 은희경 문학이 일관되게 견지해 온 '거리두기'의 윤리이자, <시간의 감촉>이 도달한 관계의 미학이다.또한, 이 작품은 한국 문학이 노년을 다루는 관습적인 태도에서 과감히 벗어난다. 그동안 많은 서사 속에서 노년은 상실과 회한, 죽음을 앞둔 체념의 시간으로 그려지곤 했다. 하지만 은희경에게 나이 듦이란 생의 종착역을 향해 뒷걸음질 치는 과정이 아니다. 오히려 젊은 날의 조급함과 타인의 시선에서 벗어나, 비로소 자기 자신의 고유한 속도와 감각을 회복하는 '미지의 영토'에 가깝다.할머니 세대인 안나와 경선, 그리고 손녀 세대인 다니엘이 함께 떠난 여행은 그래서 더욱 상징적이다. 나이가 든다는 것은 새로운 경험에 대한 감수성이 닫히는 일이 아니다. 익숙한 공간과 역할을 내려놓을 때, 예순다섯의 삶 역시 스무 살의 청춘 못지않게 낯선 풍경 앞에서 설렐 수 있고, 자신을 둘러싼 세계를 새롭게 해석할 수 있다.작가는 이를 서두르지 않는 현재형 시제의 문장들로 길어 올린다. 현재형 서술은 과거의 기억마저 지금 여기에서 살아 숨 쉬는 감각으로 되살려내며, 인물의 미세한 심리적 파동을 독자의 피부에 생생하게 와닿게 한다. 물론 극적인 갈등 구조나 선명한 사건의 해결을 기대하는 독자라면 이 느슨하고 유유자적한 호흡이 낯설 수 있다. 그러나 은희경의 진가는 사건의 외피가 아니라, 일상의 미세한 균열 사이로 스며드는 사유의 깊이에 있다.책을 덮고 나면 오래도록 마음속에 남는 질문이 있다. '나는 내게 주어진 시간을 어떤 감촉으로 기억하고 있는가.'우리는 살아가면서 수많은 선택을 내리고, 그 선택의 이면에서 필연적으로 후회와 상실을 경험한다. 나이가 들수록 지나온 날들을 돌이켜보며 '그때 다른 길을 택했더라면'이라는 가정법의 늪에 빠지기 쉽다. 하지만 <시간의 감촉>은 인간의 삶이 단 한 번의 선택으로 완결되는 고정된 텍스트가 아니라고 말한다. 과거의 사랑이 실패로 끝났다고 해서 사랑할 능력까지 소멸하는 것은 아니며, 관계의 상처를 입었다고 해서 새로운 연결의 가능성이 닫히는 것도 아니다.이 소설이 건네는 가장 깊고 따뜻한 위로는 '과거를 지우는 법'이 아니라 '과거를 새롭게 해석하는 법'에 있다. 이미 흘러간 시간의 물리적 사실을 바꿀 수는 없지만, 그 시간을 바라보는 현재의 시선과 태도는 얼마든지 바꿀 수 있다. 기억이란 박제된 유물이 아니라, 현재의 내가 어떤 질문을 던지느냐에 따라 끊임없이 새로운 의미를 길어 올리는 살아 있는 유기체이기 때문이다. 안나와 경선이 여행을 통해 얻은 것은 화려한 일탈이 아니라, 자신의 지나온 생애를 조금 더 너그러운 시선으로 껴안을 수 있는 마음의 여백이었다.결국 은희경의 <시간의 감촉>은 흘러가 버린 젊음을 애도하는 만가가 아니다. 그것은 지금까지 통과해 온 모든 시간의 흔적을 긍정하고, 앞으로 살아갈 남은 시간을 새롭게 준비하게 만드는 지적이고도 따뜻한 성장소설이다. 인생의 중턱을 넘어 노년의 문턱에 선 독자에게는 자신의 생애를 다정하게 복기하는 성찰의 거울이 되어주고, 아직 오지 않은 시간을 두려워하는 젊은 독자에게는 나이 듦이 결코 두려운 쇠퇴만이 아님을 일깨우는 든든한 이정표가 되어줄 것이다.삶의 끝을 향해 소모되는 시간이 아니라, 마지막 순간까지 새로운 발견을 향해 열려 있는 시간. 책장을 덮은 뒤에도 손끝에 은은하게 감도는 그 서늘하고도 따뜻한 감촉이 오늘을 살아가는 우리의 걸음을 한결 단단하게 지탱해 준다.