큰사진보기 ▲김미경의 플러스 휴먼<김미경의 플러스 휴먼>(어웨이크, 2026) ⓒ 어웨이크 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 각색하여 개인 블로그(https://blog.naver.com/mizzir)에도 실립니다.

"나와 AI가 무슨 상관이 있나." 얼마 전까지만 해도 솔직히 남의 일처럼 들렸다. 그런데 일흔일곱의 친정어머니가 챗GPT에게 사주풀이나 기초연금 수령 조건을 묻을 만큼 AI는 이미 우리 생활 깊숙이 들어와 있었다. 기술의 속도는 이미 세대 차이라는 말을 무색하게 만들 만큼 빨라졌지만, 정작 내 마음 한구석엔 아직 오지 않은 부작용을 걱정하는 막연한 두려움이 남아 있었다.김미경의 <김미경의 플러스 휴먼>(어웨이크, 2026)을 집어 든 것도 그 때문이다. 책은 AI를 아직 제대로 써보지 않은 상태에서 생기는 막연한 두려움의 커튼을 열어 현재 우리가 이용할 수 있는 AI란 어떤 것들인지 볼 수 있게 해준다. 어두운 밤길에 무엇이 나올지 몰라 뒷짐만 지고 서 있으면 두려움은 커질 뿐이다. 저자는 AI라는 거대한 변화를 맹목적으로 두려워하기보다, 내 삶과 일 안으로 불러들여 어떻게 길들이고 활용할지 현실적인 조언을 건넨다.부모로서 가장 먼저 눈길이 간 대목은 AI 시대의 자녀 교육이었다. 저자는 시험 점수를 위해 지식을 머릿속에 우겨 넣던 과거의 '저장식 공부'에서 벗어나, 방대한 정보 가운데 필요한 것을 골라내고 맥락을 엮어 문제 해결에 쓰는 '연결의 공부'로 나아가야 한다고 말한다.물론 AI에 무작정 기대어 스스로 생각하는 힘이나 인지능력이 약해지는 부작용은 경계해야 한다. 특히 어린 시기에는 또래와 부딪히고 실패를 겪는 현실의 경험이 중요하며, 음악·미술·체육처럼 몸을 움직이고 감각을 깨우는 활동도 함께 가야 한다.집에서 중학교 2학년 아이가 챗GPT에게 기말고사 시험 범위 내에서 시험에 나올 만한 문제들을 내달라고 하고 티격태격 질문하고 답을 찾아가는 모습을 볼 때면, 학창 시절 '벼락치기 암기'에 익숙했던 내 눈에는 낯설고 불안한 마음이 앞선다.하지만 책의 시각을 빌리면 AI 시대는 오히려 아이 각자의 속도와 성향에 맞춘 맞춤 교육이 가능해진 시기다. 획일적인 문제집 대신, 가령 동물을 좋아하는 초등학생이라면 AI를 활용해 동물을 주제로 과학·영어·글쓰기를 엮은 '4주 프로젝트'를 짜보는 식이다. 아이가 질문을 던지는 법을 배운다면 공부는 수동적인 과제가 아니라 스스로 설계하는 탐구가 될 수 있다.AI가 인간의 자리를 빼앗을 것이라는 우려에 대해서도 책은 비교적 담담하고 현실적인 시선을 보여준다. 직업 자체가 통째로 사라진다기 보다, 한 일자리 안에서 'AI가 할 일'과 '사람이 할 일'의 새로운 경계가 그어진다는 것이다. 자료를 모으고 초안을 잡으며 반복 작업을 처리하는 일은 AI가 빠르게 해내지만, 무엇이 진짜 문제인지 찾아내고 맥락을 판단하며 책임을 지는 일은 여전히 사람의 몫이다.오히려 AI가 만든 글과 이미지가 넘쳐날수록 사람이 직접 시간을 들여 빚어낸 결과물의 가치는 더 선명해진다. 고객센터의 AI 상담이 단순 안내를 빠르게 해결해 줄 수는 있어도, 감정이 상한 고객의 마음을 다독이고 꼬인 상황을 풀어내는 힘은 사람에게서 나온다. 저자가 말하는 '인간적인 마찰'이란 바로 이런 지점이다. 손이 가고 마음이 쓰인 시간, 그 수고와 진심이 쌓일 때 비로소 고유한 가치와 신뢰가 만들어진다는 통찰에 고개가 절로 끄덕여졌다.솔직히 말하면 책의 앞부분은 AI 활용이 왜 필요한지 거듭 강조하는 대목이 있어 다소 익숙하게 느껴지는 곳도 있다. 하지만 중반을 넘어서며 교육, 일, 삶의 태도 같은 현실적인 질문으로 들어갈수록 책의 온도와 설득력이 살아난다.무엇보다 이 책이 좋았던 이유는 AI 기술에 따르는 부작용도 지나치지 않는다는 점이다. AI가 주는 편리함 뒤에는 정보 과잉과 피로감도 함께 따라온다. 저자는 AI를 늘 켜 두는 것이 아니라 필요할 때 켜고, 생각이 필요할 때는 끄면서 스스로의 리듬을 지키는 태도를 권한다.책을 덮고 나니 AI가 세상을 삼킬 거대한 외계인처럼 느껴지지는 않는다. 스마트폰과 메신저가 없는 일상으로 돌아가기 어렵듯, AI 역시 이제 우리 곁에 놓인 현실의 도구이자 동반자에 가깝다. 낯섦을 덜어내고 내 일과 생활에 적절한 자리를 찾아가는 것이 AI를 받아들이는 우리의 자세라고 이 책은 전한다.