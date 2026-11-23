큰사진보기 ▲지난 1일 충남 논산시 노성산 애향공원에서 열린 ‘제3회 논산두레풍장 한마당’에서 송동의 논산두레풍장한마당 추진위원장이 꽹과리를 치며 가락을 이끌고 있다. 우리두레풍장보존회 회원들이 장구와 북, 징으로 장단을 맞추며 흥겨운 풍장판을 펼치고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

"없는 것도 만들어 알리는 세상인데, 우리 고장에 이렇게 귀한 소리가 있다는 사실을 알리지 않는다면 부끄러운 일 아닐까요."

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큰사진보기 ▲송동의 논산두레풍장한마당 추진위원장이 최근 펴낸 <논산두레풍장 소리의 맛과 멋 그리고 흥>. 구전으로 이어져 온 논산두레풍장의 특징과 가락 등을 처음으로 체계적으로 정리한 책이다. (책표지 사진 저자 송동의 제공) ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

충남 논산에서 두레풍장을 배우고 전하는 데 힘써 온 송동의 논산두레풍장한마당 추진위원장의 말이다. 그가 논산두레풍장의 가락과 그 속에 담긴 이야기를 한 권의 책으로 엮었다. 제목은 '논산두레풍장 소리의 맛과 멋 그리고 흥'이다.송 위원장은 오는 25일 오후 6시 30분 논산시 평생학습관 온담 강당에서 출판기념 북콘서트를 연다. 이날 행사에서는 책에 담긴 이야기를 들려주고 두레풍장도 직접 선보인다. 약 1시간 동안 풍장 가락과 그에 얽힌 이야기를 풀어갈 예정이다.두레풍장은 농촌에서 공동으로 농사일을 하던 두레패가 연주한 풍물이다. 꽹과리와 장구, 북, 징이 어우러져 흥을 돋우고 고된 노동의 피로를 달랬다. 모내기와 김매기 같은 농사일은 물론 마을의 크고 작은 행사에도 풍장 소리가 빠지지 않았다. 풍장은 단순한 연주를 넘어 함께 일하고 서로 도우며 살아온 농촌 사람들의 생활문화였다.논산두레풍장 역시 이러한 농촌 공동체의 삶 속에서 이어져 왔다. 송 위원장이 책을 펴낸 것도 가락뿐 아니라 그 소리를 만들어 낸 사람들의 삶과 풍습을 알리고 싶어서다. 풍장을 제대로 이해하려면 악기를 다루는 솜씨 못지않게 가락이 쓰인 자리와 그 속에 담긴 뜻을 알아야 한다는 생각이다.송 위원장은 원광디지털대학교 한국문화학부 전통공연예술학과를 졸업하고 예술학사 학위를 받았다. 초·중·고등학교 국악 분야 예술강사로 활동하며 학생들에게 우리 음악을 가르쳐 왔다. 논산교육풍물 '두드림' 활동을 통해서도 풍물 교육과 보급에 힘써 왔다. 현재는 논산두레풍장한마당 추진위원장을 맡아 지역의 전통 풍물을 알리는 데 앞장서고 있다.이번 책에는 그동안 두레풍장을 공부하고 현장에서 익히며 쌓아 온 경험과 생각을 담았다. 풍장 가락의 맛과 멋을 소개하는 데 그치지 않고, 논산 사람들이 오랫동안 이어 온 전통문화가 어떤 가치를 지니는지 독자들에게 전하려는 뜻도 담겨 있다.송 위원장은 "우리에게는 이미 훌륭한 전통문화가 있다. 그런데도 그 가치를 제대로 알리지 않고 멈춰 있는 것은 스스로 부끄러운 일"이라며 "이번 북콘서트가 논산두레풍장의 가치를 더 많은 사람에게 알리는 계기가 됐으면 좋겠다"고 말했다.북콘서트에서는 저자의 설명과 함께 두레풍장 시연이 이어진다. 책으로 읽는 풍장과 현장에서 듣는 풍장이 어떻게 다른지 느껴볼 수 있는 자리다. 꽹과리의 쇳소리와 장구·북·징의 장단이 어우러지는 가운데 가락에 얽힌 이야기도 들을 수 있다.한때 논산의 들녘과 마을에서 울려 퍼지던 풍장 소리는 농촌의 생활 방식이 달라지면서 예전처럼 쉽게 접하기 어려워졌다. 송 위원장은 그 소리를 책에 남기고, 다시 사람들 앞에서 연주하려 한다. 오래된 가락을 기억하는 데서 그치지 않고 다음 세대에도 전하기 위해서다.이번 북콘서트는 논산열린도서관 옆 평생학습관 온담 강당에서 열린다. 농사일의 고단함을 흥으로 풀어내던 논산 사람들의 풍장 가락을 듣고, 그 소리가 지닌 의미를 되새기는 자리가 될 것으로 보인다.