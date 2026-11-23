큰사진보기 ▲장작 패기 현장. 장작개비와 도치밥, 도끼가 산골 농가의 뒷마당에 놓인 모양 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲땔감 나무를 쪼개어 차곡차곡 쌓아 둔 장작더미 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲아궁이 불쏘시개로 준비한 마른 콩대와 깻대 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲아궁이에서 활활 타오르며 부넘기를 넘어가는 불길 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲굴뚝 밑 개자리를 열어 쌓인 재를 퍼내는 곳. 며칠 전에 이곳의 벽돌 조각을 들어내어 재를 퍼내고, 다시 벽돌조각을 채운 뒤 진흙으로 마감했다. ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲연기의 원활한 배출을 돕는 굴뚝 팬 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲은은한 온기가 감도는 황토 구들방의 황토장판 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲겨울 햇살 아래 자리한 장독대 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲처마 밑에서 바람과 햇살에 익어가는 곶감 ⓒ 이완우 관련사진보기

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지난 22일은 입동을 지나 첫눈이 내린다는 소설(小雪)이었다. 며칠 전 내린 첫눈이 응달에 남아 있어 바람 끝이 차가웠다. 소설 절기 시각인 오후 네 시 무렵, 임실 산골 농부의 농가 뒷마당에서는 구들방 아궁이에 넣을 땔감을 장만하려는 장작 패기가 한창이었다.굵고 단단한 통나무 토막을 마당 한켠에 두고, 그 토막에 붙여서 맨땅에 장작감을 세웠다. 섬진강 상류 지역에서는 도끼를 '도치'라 불렀다. 도치를 높이 들어 장작감을 겨냥해 수직으로 내리치면, 도끼가 나무를 쪼개고 속도감 있게 떨어져 통나무 토막에 찍혔다. 밑받침 통나무 토막을 '도치밥'이라 했다.도치밥 앞에 세운 통나무의 결 읽기 요령은 도끼질하는 몸이 기억하고 있었다. 옹이가 박힌 곳을 피해서 도끼날의 각도를 가늠하며 호흡을 멈추고 힘껏 내려쳤다. 마른나무가 쩍 하고 갈라지며 두 개의 장작개비로 분리되고, 도끼날이 도치밥 토막을 때리며 멈추었다. 이러한 장작 패기는 겨울철의 일상이었다. 쪼개진 장작개비들을 처마 밑에 차곡차곡 쌓아 올렸다.해가 서산 너머로 기울고 골짜기에 서늘한 어스름이 내려앉으면 황토 구들방 아궁이에 불을 지폈다. 불을 붙이는 일에도 순서와 이치가 있다. 장작이 주된 땔감이지만 밭에서 콩과 들깨를 털어내고 잘 말려 둔 콩대와 깻대가 불쏘시개가 되었다. 마른 콩대 잎사귀 아래로 구겨 넣은 헌 종이 조각에 라이터 불을 당겼다. 불길이 천천히 불쏘시개에서 기세가 오르면, 잘 마른 장작개비 몇 개를 밀어 넣으며 얼기설기 쌓았다.활활 불길이 타오르는 아궁이를 가까이 살펴보니, 동북아시아 한민족의 온돌(溫突) 문화에 적용된 열역학의 지혜가 따뜻한 열기로 느껴졌다. 아궁이 안쪽에는 턱을 높여 쌓은 '부넘기(火越)'가 자리했다. 아궁이에서 피어난 뜨거운 불길은 이 부넘기를 넘어서면서 좁아진 목을 통과해 방바닥 밑의 고래 깊숙이 힘차게 빨려 들어갔다. '부넘기'는 아궁이 불길의 속도를 높이고 열기를 방 전체로 고르게 밀어 넣는 핵심 장치다.고래(煙道)를 지나 방바닥을 데운 연기는 굴뚝으로 빠져나가기 직전 굴뚝 밑바닥에 깊게 파 둔 개자리(煙沈)를 만났다. '개자리'는 연기와 함께 밀려온 재와 그을음을 가라앉히고 바깥의 찬 공기가 고래 속으로 역류하는 것을 막아주는 완충 공간이다. 겨울철이면 이 굴뚝 밑 개자리를 주기적으로 열어 쌓인 재를 긁어내야 아궁이의 불길이 막힘없이 잘 들어갔다. 굴뚝 꼭대기에 '굴뚝 팬(흡출기)'을 달면, 기압이 낮거나 바람이 역풍으로 부는 날에도 연기가 아궁이 밖으로 새어 나오지 않았다.아궁이에 군불을 지핀 지 두 시간 남짓 지나면 방바닥에 은은한 온기가 올라오고, 네 시간이 지나야 제법 따뜻했다. 산골 농부는 2005년 겨울에 장수 산서면에서 구들 장인을 모셔와 통구들을 놓았다. 구들장은 임실 치즈테마파크(2011년 개장) 옆 댕댕이 마을에 있던 옛날 지체 높은 기와집의 허물어져 가는 안방에서 캐어 왔다. 두텁고 넓은 구들장 위에 황토층을 깔 때 구들 장인은 아마 섬유 그물을 두 번 정성껏 펼쳐 넣었으며, 이후 구들방은 황토가 갈라지거나 연기가 새지 않았다.아궁이에 불을 때면, 황토와 구들장을 달구어 축열(蓄熱)한 뒤 은은하게 피어오르는 통구들의 온기가 묵직하고 깊었다. 장작을 넉넉히 때면 사흘 내내 온기가 가시지 않았고, 동네에서는 황토 찜질방이라 불렀다. 구들장과 황토층이 두터워, 불을 많이 넣어도 방의 아랫목 장판이나 이불이 눋지 않았다.구들방의 불길이 집안의 온기를 지키는 동안 뒷마당과 처마 밑에서는 또 다른 겨울나기가 익어갔다. 햇살이 잘 드는 뒷마당 한켠의 장독대에서는 한 해 농사로 빚은 간장과 된장, 고추장이 숨을 쉬며 깊어져 갔다. 처마 밑에 주렁주렁 매달아 둔 곶감들은 차가운 겨울바람과 따사로운 겨울 햇살을 번갈아 맞으며 겉이 꾸덕꾸덕 마르고 있었다.임실 산골 농부는 이 소박한 아궁이를 바라보며, 한반도를 넘어 만주와 연해주까지 이어진 오래된 한민족의 겨울나기를 떠올렸다. 온돌은 고구려의 쪽구들에서 비롯되어 한반도의 통구들로 완성되고, 만주 벌판의 캉(炕)과 나란히 숨 쉬며, 19세기 말 이후 두만강을 건너 연해주로 이주한 고려인 동포들의 삶터까지 이어질 만큼 그 생명력이 길었다. 이 온돌 문화는 매서운 겨울이 찾아올 때마다 한민족의 깊은 동질감을 일깨웠다.혹독한 대륙의 추위 속에서도 우리 선조들은 낯선 땅에 발을 딛자마자 가장 먼저 맨땅을 파고 구들을 놓아 온돌을 만들었다. 땔감 통나무를 도끼로 패며 아궁이에 불을 지폈다. 연해주의 거친 바람 속에서 러시아의 벽난로인 페치카 문화를 마주하면서도 끝내 방바닥을 데우는 구들을 포기하지 않았던 이유는 분명했다. 구들은 온 가족이 아랫목에 둘러앉아 밥을 나누고, 이야기를 주고받으며, 공동체의 숨결을 이어가는 정체성의 상징이었다.도치밥 위에 내려앉는 도끼날의 둔탁한 소리와 아궁이 속 붉은 불꽃은 천 년 전 요하와 백두산 기슭에서 울리던 그 소리와 다르지 않다는 생각이 들었다. 거창한 왕조의 기록이나 화려한 유물에는 남지 않았으나, 추위를 이기고 불씨를 지키며 이웃과 아랫목을 나누던 이름없는 백성들의 온돌과 도끼질이야말로 한민족의 겨울나기 생명력이었다. 앞으로 '한반도·만주·연해주 한민족 공동체 문화 탐색' 연재로서 국경과 시대를 넘어 살아남은 생활사의 생생한 흔적들을 하나씩 짚어갈 예정이다.