"와, 석모도가 조그마한 섬인 줄 알았는데 꽤 크네. 농경지도 엄청 드넓고!"

"그뿐인가? 땅속 깊은 곳에서 길어 올리는 온천까지 있다니, 놀랍군."

"보문사는 몇 번 다녀왔으니 오늘은 온천이나 즐기자고."

"좋은 생각일세."

큰사진보기 ▲강화군 삼산면에 자리한 석모도 미네랄 스파. 바닷가 바로 곁에서 해수 온천수가 솟아난다는 사실이 새삼 신기하다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

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"아무런 준비도 안 했는데 온천욕을 할 수 있을까? 수건이며 비누도 없는데."

"거기 가면 다 있겠지. 없으면 빌리거나 사면 되고."

큰사진보기 ▲석모도 미네랄스파는 강화군시설관리공단에서 운영한다. 일반 요금과 강화군민·경로우대 할인 기준, 운영 시간, 노천탕 이용 시 주의사항 등이 안내되어 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"와, 물이 미끈미끈하지는 않네."

큰사진보기 ▲탁 트인 하늘 아래 야외에서 온천욕과 휴식을 누릴 수 있다. 서해 바다를 마주하며 스파를 즐길 수 있는 공간이라 사계절 내내 많은 사람들이 찾는다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲스파 인근에서 바라본 잔잔한 서해 바다 풍경. 햇빛에 부서지며 반짝이는 물결의 윤슬이 참 아름답다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"저기 바다 좀 보라구. 잔잔한 파도에 햇빛이 부서지는 모습이 참 예쁘네!"

"그러게. 저녁 노을이 질 때 오면 황혼 풍경도 예술이겠구먼."

"재작년인가, 온천수를 떠다가 배추를 절인 적이 있어. 배추를 온천수에 풍덩 담근 뒤 소금을 술술 뿌려 절였지. 절이고 난 뒤 수돗물로 두세 번 깨끗이 씻어내니 부드러우면서도 아삭한 절인 배추가 되더라고. 감칠맛도 좋다고 우리 집사람이 무척 좋아했지."

"그런 적이 있었군. 바닷가 인근에서는 깨끗한 바닷물로 절이기도 하지."

큰사진보기 ▲석모도 미네랄스파에서 올려다본 보문사 마애불이 있는 눈썹바위. 아늑한 마을 뒤편으로 웅장한 해명산의 풍경이 조화를 이룬 모습이다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"그러고 보면 강화는 참 축복받은 땅이야! 인삼이며 순무며, 농사지을 땅도 넉넉하고."

덧붙이는 글 | 이 기사는 인천in에도 실립니다.

[석모도 미네랄스파 이용 안내]



​1. ​위치 및 문의: 인천시 강화군 삼산면 삼산남로 865-17 (☎ 032-930-7051~3)

2. ​운영시간: 07:00 ~ 21:00 (입장 마감 19:00, 동절기 단축 운영) / 매주 화요일 정기 휴무

3. ​이용요금: 대인 9,000원, 소인(4~7세)·경로우대(65세 이상) 6,000원, 강화군민 4,000원(주말·공휴일 6,000원) / 스파복 대여료 2,000원 별도

4. ​주차 요금: 무료

지난 20일 강화 석모도 보문사를 둘러보러 가던 길, 섬 곳곳을 드라이브하며 인천의 지인들과 이야기를 나눴다.이렇게 해서 우리 일행은 '석모도 미네랄스파'를 찾았다. 평일 오전인데도 주차장은 차량으로 가득했다. 날씨도 제법 쌀쌀한데, 이 많은 사람들은 다 어디서 왔을까.인천광역시 강화군 삼산면에 자리한 석모도 미네랄스파는 서해 바다를 바라보며 노천 온천을 즐길 수 있는 곳이다. 지하 450m 암반층에서 끌어올린 온천수가 이곳의 자랑이다. 강화에 천연 온천이 있다는 사실이 외지 사람들에게는 제법 신기하게 느껴지는 모양이다.몸이 으슬으슬할 때는 따뜻한 온천물에 몸을 담그는 것만큼 좋은 것도 없다. 평소 쌓인 피로도 풀고, 모처럼 느긋하게 쉬어갈 생각을 하니 벌써부터 마음이 편안해졌다.석모도 온천수에는 칼슘과 마그네슘, 칼륨 등 여러 미네랄 성분이 들어 있다고 한다. 일반 온천과 달리 염분을 함유한 해수 성분의 온천수라는 점도 특징이다. 피부와 근육의 피로를 풀기 위해 찾는 사람들이 많다고 한다.매표소에서 입장권을 사고 야외 온천에서 입을 복장도 빌렸다. 실내탕에서 간단히 샤워를 마친 뒤 따뜻한 온천물에 몸을 담갔다.지인의 말에 나도 고개를 끄덕였다. 흔히 온천에 들어가면 피부가 미끄러워지는 느낌을 받기도 하는데, 이곳 온천수는 조금 달랐다.짭조름한 물에 몸을 담그고 있으니 피부가 뽀득뽀득한 느낌이 들었다. 물에서 나와도 개운함이 남았다.온천욕의 묘미는 역시 야외탕에 있었다. 실내탕에서 몸을 충분히 데운 우리는 야외 온천으로 자리를 옮겼다.문을 열고 나서자 차가운 공기가 온몸을 감쌌다. 순간 오싹한 기운에 어깨가 움츠러들었지만, 따뜻한 온천물에 몸을 담그자 이내 추위가 가셨다. 얼굴에는 서늘한 바람이 스치고 몸은 따뜻한 물에 잠겨 있으니, 이 맛에 노천 온천을 찾는가 보다.오늘따라 하늘이 유난히 파랗다. 솜털 같은 구름이 두둥실 떠다니고, 눈앞에는 서해 바다가 시원하게 펼쳐졌다.바닷바람에 얼굴은 시원하고 온천물에 잠긴 몸은 따뜻하다. 바다를 바라보며 즐기는 온천욕이라니, 이보다 더 좋은 호사가 있을까. 가족끼리, 연인끼리, 친구끼리 삼삼오오 모여 이야기를 나누는 모습도 정겹다.그러다 내가 느닷없이 요즘 한창인 김장 이야기를 꺼냈다.온천욕을 하다가 김장 이야기를 꺼내는 것도 우리다운 일이다. 남들은 온천의 풍경과 효능을 이야기할 때 우리는 배추 절이는 이야기를 나누니 말이다. 따뜻한 물에 몸을 담그고 있으면서도 머릿속에는 절인 배추의 아삭한 맛이 떠올랐다.그렇게 우리는 시간 가는 줄 모르고 이야기를 이어갔다. 몸이 따뜻해지니 마음까지 느긋해졌다. 특별히 무엇을 하지 않아도 좋았다. 그저 바다와 푸른 하늘을 바라보고, 친구들과 웃고, 따뜻한 물에 몸을 맡기는 것만으로 충분했다.수도권에서 멀지 않은 곳에서 서해 바다를 바라보며 즐기는 노천 온천. 석모도에서 누린 작은 사치이자 색다른 겨울 나들이였다.온천욕을 마치고 개운해진 몸으로 밖에 나오니 차가운 바람마저 상쾌하게 느껴졌다. 일행은 하나같이 만족스러운 표정이었다.누군가의 말에 모두 고개를 끄덕였다.산과 바다, 넓은 들판은 물론 역사의 숨결까지 품은 강화. 그뿐인가. 땅속 깊은 곳에서는 따뜻한 온천수까지 솟아난다.오늘은 그 온천수에 몸을 맡기고 바다를 바라보았다. 가까이 있어 미처 몰랐던 강화의 또 다른 매력을 새삼 느낀 하루였다.