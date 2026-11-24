큰사진보기 ▲승천암에서 내려다본 백마능선상고대가 하얗게 핀 탐방로를 따라 등산객들이 걷는다. 백마능선 너머로 푸른 산줄기가 겹겹이 펼쳐진다. ⓒ 문운주 관련사진보기

"와~~"

▲무등산 상고대 영하의 공기 속에 떠 있던 작은 물방울이 나뭇가지나 바위에 닿아 얼어붙은 것 문운주 관련영상보기

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큰사진보기 ▲눈 덮인 무등산 입석대 높낮이가 다른 주상절리의 돌기둥이 푸른 하늘을 향해 우뚝 솟아 있는 모습 ⓒ 문운주 관련사진보기

"안녕하세요."

큰사진보기 ▲무등산 승천암 이무기가 하늘로 올라갔다는 전설이 전해지는 바위 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲백마능선입석대에서 서석대로 오르는 길, 상고대가 하얗게 핀 가지 너머로 보이는 백마능선 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲백마능선 입석대에서 서석대로 오르는 길, 상고대가 하얗게 핀 가지 너머로 보이는 백마능선 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲상고대 숲 너머 인왕봉서석대에서 목교로 내려가는 길, 잔가지마다 피어 있는 상고대 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲무등산상고대서석대에서 목교로 내려가는 길, 가지 사이로 비친 햇살에 잔가지 끝까지 피어난 상고대 ⓒ 문운주 관련사진보기

"와, 와!"

전남광주통합특별시 동구에 있는 무등산 서석대에서 목교로 내려서다 발을 멈췄다. 길 양쪽 나뭇가지에 상고대가 하얗게 피었다. 흰 가지 사이로 굽이굽이 이어지는 능선이 보인다. 그 너머로 광주 시가지의 아파트 단지가 빼곡하다.문득 뒤돌아보니 흰 숲 위로 서석대 주상절리의 돌기둥이 우뚝하다. 고개를 돌리면 능선 너머로 광주 시가지가 펼쳐진다. 무등산 상고대가 유난히 아름다운 건 그 두 풍경을 한 자리에서 볼 수 있어서다.기온이 뚝 떨어지는 날이면 먼 산은 들머리까지 가는 길부터 만만치 않다. 무등산은 광주 시내에서 가까워 코스에 따라 대여섯 시간이면 서석대를 다녀올 수 있다. 목교로 내려가는 길, 한 굽이를 더 돌아서자 또 "와!" 소리가 나온다. 이날은 내려오는 길이 더딘 '와, 와!' 산행이다.22일 아침 8시, 화순 수만리 탐방지원센터에서 출발했다. 광주에서 차로 30여 분. 무등산 능선에 비교적 빨리 닿을 수 있어 자주 찾는 들머리다. 이른 시각인데도 좁은 주차장에는 차가 빼곡했다.산길에 들어서니 나뭇가지마다 눈이 쌓여 있다. 얼마 전까지 단풍을 보며 걷던 길이다. 기온은 영하. 아직 추위에 익숙하지 않은 몸에는 유난히 춥게 느껴졌다. 장불재와 안양산 갈림길까지는 가파른 오르막이다. 몸을 풀 듯 서두르지 않고 한 걸음씩 올랐다.길은 비탈을 따라 S자로 굽이친다. 발 디디기 좋게 맞춰 놓은 자연석을 밟으며 오른다. 잎이 푸른 계절에는 저마다 다른 나무의 모양새가 눈에 들어오던 길이다. 이날은 숨이 차 발밑만 보고 걸었다. 출발한 지 한 시간쯤 지나 갈림길에 닿았다. 잠시 숨을 고르고 고개를 드니 눈옷을 입은 가지가 새삼 눈에 들어온다.장불재 쪽으로 향했다. KBS 중계소를 지나니 숲에 가렸던 시야가 트인다. 입석대와 서석대가 올려다보인다. 잠시 숨을 돌리고 입석대로 발걸음을 재촉했다. 입석대에서 외국인 여행객 스무 명 남짓을 만났다.인사를 건넸다. "감사합니다. 조심하세요"라는 말이 돌아온다. 눈길을 걷는 게 즐거운지 얼굴마다 웃음이 번진다. 좁은 산길에서는 내려가는 사람이 잠시 멈춰 숨차게 오르는 사람에게 길을 내준다. 짧은 인사와 잠깐의 기다림. 산길에서 서로를 배려하는 방식이다.입석대를 지나 서석대로 오르다 잠시 걸음을 멈췄다. 길가에는 이무기가 하늘로 올라갔다는 전설이 깃든 바위, 승천암이 있다. 쫓기던 산양을 숨겨 준 스님이 위기에 처하자, 산양이 몸으로 종을 울려 은혜를 갚았다고 한다. 종소리를 들은 이무기는 스님을 풀어 주고 이 바위에서 하늘로 올라갔다고 전해진다.산 아래로 눈을 돌리니 백마능선이 펼쳐진다. 장불재에서 뻗은 능선은 낙타봉을 지나 안양산 정상까지 완만하게 굽이친다. 그 너머로 먼 산들이 옅은 안개에 잠긴 듯 겹겹이 이어진다. 승천암을 지나 조금 더 오르면 해발 1100m의 서석대에 이른다.목교 쪽으로 내려섰다. 멀리서 한 덩어리로 보이던 흰빛이 가까이 다가서니 잔가지마다 맺힌 작은 얼음 알갱이다. 햇빛을 받은 가지 끝이 반짝인다. 시선을 멀리 두니 굽이굽이 이어지는 능선 끝에 광주 시가지가 펼쳐진다.바위틈에서 자란 작은 나무에도 상고대가 활짝 피었다. 가지 사이를 들여다보다 고개를 들었다. 흰 꽃 너머로 인왕봉이 모습을 드러낸다. 한 굽이를 돌자 상고대가 핀 숲이 다시 펼쳐진다. 겨울 왕국에 들어선 듯하다.앞서가던 탐방객들도 걸음을 멈췄다. 한 사람은 바위틈의 상고대에 카메라를 가까이 댄다. 다른 이는 흰 가지 사이로 보이는 인왕봉을 사진에 담는다. "사진 찍어 드릴까요?" 누군가 먼저 말을 건넨다. 얼굴마다 웃음이 번지고, 탐방객들은 하얀 가지 앞에 번갈아 서서 서로 사진을 찍어 준다.몇 걸음 옮겼다가 다시 멈춘다. 바위틈을 들여다보고, 가지 사이로 카메라를 든다. 꿈속을 거닐듯 내려오다 보니 어느새 40분 남짓 지났다. 마지막 굽이를 돌아 목교에 닿았다. 상고대 숲을 벗어나자 하늘이 탁 트인다. 카메라를 내리고 서석대 쪽을 한 번 더 돌아본다. 굽이마다 터지던 "와, 와!" 소리가 아직 귓가에 남아 있다.장불재를 거쳐 수만리로 내려왔다. 안양산 갈림길부터는 눈이 녹아 발밑이 질퍽했다. 진창을 피해 발을 옮기다 조금 전까지 올려다보던 하얀 가지가 떠올랐다. 바람이 빚고 추위가 완성한 겨울꽃. 그 꽃이 가득한 숲을 지나는 동안은 추운 줄도 몰랐다.