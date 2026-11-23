큰사진보기 ▲22일(현지시각) 튀르키예 안탈리아에서 열린 2026년 유엔 기후변화협약 당사국총회(COP31)에서 무라트 쿠룸 의장(튀르키예 환경부 장관)이 폐회 연설을 마친 후 참석자들과 함께 박수를 치고 있다. ⓒ 로이터/연합뉴스 관련사진보기

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세계 각국이 한자리에 모여 기후 위기 대응을 논의하는 유엔기후총회가 2주 넘게 열렸으나 회원국들의 갈등으로 합의문 채택에 실패했다.제31차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP31) 의장을 맡은 튀르키예의 무라트 쿠룸 환경부 장관은 22일(현지시간) 폐막 전체 회의에서 "공동 합의문에 반대하는 국가가 있어 채택되지 않았다. 더 이상 할 수 있는 일이 없다"라고 밝혔다.지난 9일 튀르키예 안탈리아에서 개막한 COP31은 역대 가장 긴 회의에도 합의문 없이 폐막하는 불명예 기록을 남겼다. 합의문 채택이 무산된 것은 2009년 덴마크 코펜하겐에서 열린 COP15 이후 17년 만이다.유엔기후총회 공동 합의는 어떤 국가도 공식적인 반대가 없어야 하는 컨센서스 방식으로 사실상 만장일치 합의가 필요하다.협상을 이끈 크리스 보언 호주 기후변화·에너지 장관은 "화석연료로부터의 전환 문제가 결렬의 원인 중 하나"라며 "일부는 반드시 언급해야 한다고 주장했지만, 다른 일부는 언급되면 거부권을 행사하겠다고 맞섰다"라고 전했다.튀르키예와 호주가 제시한 합의문 초안에는 지구 온난화로 각국이 약속한 산업화 이전 대비 섭씨 1.5도 상승 제한선을 지키기 어렵다는 것을 인정하는 내용이 처음 담겼다. 1.5도는 10년 전 파리 기후총회에서 합의된 기준이다.그러나 러시아, 사우디아라비아 등을 비롯한 주요 산유국들이 합의문에서 화석연료에 대한 언급을 제외하라고 강하게 요구했다.세르게이 코노누첸코 러시아 대표는 "석유 및 가스 공급이 수요보다 빠르게 줄어들면 가격이 급등하고, 오염도가 더 높은 연료로의 전환이나 에너지 빈곤이 초래될 것"이라며 "화석연료에 관한 어떤 문구에도 동의할 수 없다"라고 말했다.반면에 유럽연합(EU) 순회의장국으로서 EU를 대표한 아일랜드의 대러 오브라이언 기후장관은 "산유국들이 협상을 납치했다"라며 "과학의 경고에도 화석연료에 대한 언급이 전혀 없는 기후 협정은 있을 수 없다"라고 비판했다.기준을 초과한 온도 상승분을 되돌리도록 탄소 제거 기술 개발을 촉진하는 내용도 문제가 됐다. 산유국들은 재생에너지 전환이 어려운 기업들이 오염 배출가스에 포함된 이산화탄소를 포집해 지하에 저장하도록 지원하는 방안을 요구했으나, 화석연료를 계속 사용하겠다는 의도라며 상당수 국가가 반대했다.또한 개발도상국을 위해 기후 변화 적응 재원을 1200억 달러(약 160조 원)로 늘리겠다는 목표도 초안에 포함됐다가 빠졌다.AP통신은 "지구온난화로 폭염, 홍수, 가뭄이 더욱 심해지는 가운데 열린 이번 유엔기후총회는 기후 위기 대응 방안에 대한 국제적 합의가 무너지고 있음을 보여준다"라고 전했다.미국 과학자협회 레이첼 클리투스는 "COP31이 공정하고 과학에 기반한 합의를 도출하지 못한 것은 전적으로 부유한 국가, 산유국, 그리고 무능력한 공동 의장국인 호주와 튀르키예의 책임"이라고 지적했다.안토니우 구테흐스 유엔 사무총장은 "공동 합의문 없이 COP31이 끝난 것에 깊이 실망했다"라며 "기후 위기가 요구하는 중대한 순간에 걸맞은 각국 정부의 행동을 기대했던 모든 이들의 좌절감에 공감한다"라고 밝혔다.그러면서 "합의가 이루어지지 않을 수도 있지만, 그것이 (기후 위기가 심각해지고 있다는) 과학적 사실을 바꿀 수는 없다"라고 강조했다.다음 유엔기후변화협약 규정에 따라 이번에 합의하지 못한 의제는 내년 11월 차기 당사국총회가 열리는 에티오피아 수도 아디스아바바에서 다시 논의한다.