큰사진보기 ▲NCRC 2026 결승 현장, 대형 스크린에 비친 로봇 대결네이버 커넥트 로보틱스컵(NCRC) 2026 결승전이 열린 분당 네이버 그린팩토리 커넥트홀의 모습이다. 무대 뒤 대형 스크린에는 로봇이 가상 맵 위를 걷는 장면이 중계되었다. ⓒ 오성훈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲점수판 너머의 결승, NCRC 2026 시상 결과 한눈에 보기AVER CONNECT Robotics Cup 2026 종료, 우승은 경기과학고등학교 ODYSSEY팀이 차지했다. ⓒ NCRC공식사이트 관련사진보기

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국내 최초의 고교생 시뮬레이션 로보틱스 대회인 '네이버 커넥트 로보틱스컵(NCRC) 2026'의 결승전과 시상식이 11월 22일 분당 네이버 그린팩토리 커넥트홀에서 열렸다. 서울로봇고 TELOS 팀이 4강에 올라 본선 무대를 밟았다. 나는 교장으로서 학생들을 응원하기 위해 현장을 찾았다. TELOS는 준결승에서 ODYSSEY에 졌고 결승 진출은 이루지 못했다. 결승에서는 경기과학고 ODYSSEY 팀이 거창대성고 비트코딩 팀을 세트 스코어 3대 0으로 꺾고 챔피언이 되었다. 학생들은 조종기로 로봇을 직접 움직이지 않고, 강화학습으로 훈련된 정책이 자연어 전략문을 따라 움직이도록 설계했다. 해설자는 실시간 조종이 아니라고 설명했다.NCRC는 네이버 커넥트재단이 주최하고 NVIDIA와 교육부가 후원하는 고등학생 대상 로봇 대회다. 대회 안내 페이지에 따르면 예선은 Isaac Sim 기반 자동 평가로 진행되어 상위 32팀이 본선에 올랐고, 본선은 5판 3선승제의 1:1 토너먼트로 치러졌다. 세트 사이에는 전략문을 수정할 수 있었고, 각 팀은 짧은 타임아웃 동안 전략을 손보았다. 대회 측은 경기를 '치지직'에서 녹화 방송으로도 제공했다. 참가비는 없었다. 참가팀 발표는 200팀으로 안내되었으며, 신청팀이 200팀을 넘으면 지역별 형평성을 고려해 추첨으로 선정한다고 되어 있다. 공기중 이사장은 개회 인사에서 "이 대회는 비용이 전혀 들지 않고, 지역과 관계없이 모든 참가자가 같은 라인에서 시작할 수 있도록 하려고 노력했다"고 말했다. 그러면서 "이 대회의 순위를 결정하는 마지막 단계라기보다, 여러분이 우리나라 로봇 산업을 이끌어 가는 새로운 시작점이 되기를 바란다"고 덧붙였다.주최 측이 공개한 기록판은 학생들의 시행착오를 숫자로 보여 주었다. 이 대회는 8월 18일에 시작되어 결승 당일 97일째였다. 학생들이 로봇에게 걷는 법을 가르친 로봇 정책 파일은 13,145개였고, 로봇이 걸은 시간은 9,207년, 걸은 거리는 1억 5,000만 km, 누적 학습 회차는 1억 5,000만 회, 투입된 로봇은 5,380만 대로 집계되었다. 기록판에는 집계 방식이 나와 있지 않으므로, 이 수치는 "주최 측 공식 기록 기준"으로만 전한다.준결승 1경기에서 ODYSSEY는 TELOS를 3대 0으로 꺾었다. 우리 학교 TELOS 팀으로서는 아쉬운 패배였다. 준결승 2경기에서는 비트코딩이 D1을 3대 1로 이기고 결승에 올랐다. 이어진 3·4위전에서 TELOS는 D1을 3대 0으로 꺾고 3위를 차지했다.이어서 치러진 결승전의 1세트는 ODYSSEY 휴머노이드 1100점, 비트코딩 휴머노이드 720점이었다. 2세트는 ODYSSEY 휴머노이드 1100점, 비트코딩 휴머노이드 970점이었다. 3세트는 ODYSSEY 휴머노이드 1100점, 비트코딩 사족보행 로봇 800점으로 끝났다. 해설자에 따르면 박스 언덕을 오르면 150점이 주어지고, 넘어지면 50점, 차량과 충돌하면 30점이 감점된다. 총점이 같으면 큐브를 더 많이 모은 팀, 넘어짐이 적은 팀, 충돌이 적은 팀 순으로 승부를 가리며, 그래도 같으면 큐브를 먼저 얻은 팀이 이긴다.내가 본 장면 중 인상에 남는 것은 비트코딩의 휴머노이드 로봇이 진행 경로와 인접한 큐브를 처리하지 못하고 그대로 지나쳤던 순간이다. 그 순간 관중석에서 안타까운 탄성이 흘러나왔다. 사람 선수였다면 충분히 집어 들 수 있었을 큐브였기에 관중석의 아쉬움은 더 컸다. 그러나 이것이 로봇의 판단이었는지, 입력된 전략의 결과였는지는 현장에서 알 수 없었다.3세트를 앞둔 경기 준비 화면에는 ODYSSEY의 전략문과 나란히 비트코딩 팀의 색다른 문구가 올라왔다. 비트코딩 팀은 3세트를 앞두고 전략문 대신 도움을 준 선생님과 친구들에게 감사하는 문구를 띄웠다. 관중석에서는 격려의 박수가 나왔다. 같은 세트에서 비트코딩은 휴머노이드 대신 사족보행 로봇을 내보냈고, 현장에서 보니 사족보행 로봇은 별도의 전략문 없이 그동안 학습한 데이터에 따라 미션을 수행하는 것으로 보였다. 이 장면이 전략적 판단이었는지, 감정적 선택이었는지는 단정할 수 없다. 내가 말할 수 있는 것은, 승패가 기운 뒤에도 감사를 전하는 장면이 나오자 관중석에서는 격려의 박수가 이어졌다.ODYSSEY는 세 세트 모두 휴머노이드로 1100점을 받았다. 해설자에 따르면 ODYSSEY는 구역별 우선순위를 중심으로 전략문을 짰고, 세트마다 시작 지점과 순서를 조정했다.대상 1팀, 최우수상 3팀, 우수상 4팀 순으로 시상이 이어졌다. 대상은 경기과학고 ODYSSEY가 받았다. 최우수상은 대전대성고 D1, 서울로봇고 TELOS, 거창대성고 비트코딩 세 팀에게 돌아갔다. 우수상은 8강 진출 팀 가운데 남대전고 NAI코딩랩, 한성과학고 하겠습니다, 봉담고 다시모인3반, 충북과학고 걸음마가 받았다. 우수상 팀의 지도교사에게는 우수 지도교사상이, 최우수상 팀의 지도교사에게도 별도의 지도교사상이 수여되었다. 대상을 받은 ODYSSEY 팀장은 이번 우승이 여러 사람의 도움 덕분이었다고 말하며 팀원과 선생님, 부모님께 감사를 전했다.대상 팀에는 개인별 상장, 네이버 본사 결승 무대 초청, 사옥 투어와 함께 우승 트로피가 주어진다. 최우수상 팀에는 개인별 상장, 결승 무대 초청, 사옥 투어가 주어진다. 우수상 4개 팀에게는 개인별 상장과 네이버 사옥 투어가 주어진다. 대상, 최우수상, 우수상 등급에는 AI 연구 스테이션이 공통으로 안내되며, 이는 수상 팀이 아니라 8강 진출 팀의 소속 학교에 RTX 5080 PC 3세트로 구성된 패키지로 증정된다. 본선에 오른 32팀에게는 대회 굿즈와 참가 인증서가, 예선을 완주한 팀 전원에게는 참가 인증서가 주어진다.4강 진출 팀의 지도교사에게는 연구회 발표와 공유를 조건으로 연구 지원금 300만 원이 지원된다. 주최 측은 이번 대회의 시상 및 지원 규모를 총 2억 원으로 밝혔다.현장에서는 매치 중간마다 응원 이벤트가 열렸고, 학생, 교직원, 학부모들이 기발한 응원 문구를 선보이기도 했다. 진 팀도 이긴 팀도 서로에게 박수를 보냈다. 대회 소개 영상에서 학생들은 넘어지는 로봇의 원인을 분석하고 다시 학습시키는 과정을 반복했다고 설명했다.이 대회는 학교에서 접하기 어려운 시뮬레이션 환경을 고등학생에게 열어 주었다는 점에서 의미가 있다. 승패를 가리는 자리였지만, 결승에서 가장 오래 남은 장면은 점수판이 아니라 사람 사이의 고마움이었다.