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큰사진보기 ▲가습기살균제 피해자단체가 21일 발표한 성명서 일부. ⓒ 이인우 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 지난 21일 '가습기살균제참사 간질성폐질환 피해유족과 피해자단체'가 발표한 성명서와 22일 국회 예산결산특별위원회 및 기후에너지환경노동위원회에 국회 민원으로 제출한 심사 요청서를 바탕으로 작성했습니다.

가습기살균제 참사 희생자 유가족과 피해자들이 정부의 2027년도 배상 예산 편성과 법령 개정 과정에서 피해자들의 목소리가 배제되었다며 규탄하고 나섰다.이들은 성명 발표에 이어 국회 예산결산특별위원회와 소관 상임위원회에 공식 심사 요청서를 제출하며 철저한 검증을 촉구했다.'가습기살균제참사 간질성폐질환 피해유족과 피해자단체'(대표 김미란)는 지난 21일 성명을 내고, 정부가 편성한 2027년도 가습기살균제 피해자 배상 정부출연금 2447억 원의 산출 근거를 투명하게 공개하고 배상 총액을 전면 재추계할 것을 촉구했다.이어 22일에는 국회 예산결산특별위원회 송수환 수석전문위원 및 위원들과 기후에너지환경노동위원회 박희석 수석전문위원에게 '2027년도 예산안 정부출연금 2447억 원 심사 및 후속 조치 요청서'를 국회 민원으로 전달했다.단체에 따르면 정부는 그동안 '피해자단체 면담 13회, 전국 간담회 10회, 개별 의견조사' 등을 거치며 소통을 강조해 왔다. 하지만 정작 공식 행정 문서에서는 희생자 유가족들과 피해자들의 요구가 단 한 줄도 남지 않은 채 지워졌다는 것이 단체의 주장이다.실제 기후에너지환경부가 공개한 <2027년 예산안 대국민 공개용 사업설명자료>의 외부기관 지적사항 항목 중 '기타(언론, 시민단체 등) 결과' 칸에는 '해당없음'으로 기재되어 있다.단체 측이 국민신문고에 제기한 수백 건의 민원과 국회 전자민원 254건, 지난 8월 31일 장관에게 직접 전달한 질의·요구서 등이 정부 공식 문서에서 누락됐다는 설명이다.뿐만 아니라 <가습기살균제 피해구제 및 지원을 위한 특별법> 시행령 전부개정안 입법예고 당시 접수된 의견이 551건(반대 358건 포함)에 달했음에도, 국무회의 안건에는 입법예고 결과가 '특기할 사항 없음'으로 보고됐다.이에 대해 단체는 성명에서 "수십 번의 만남은 그저 '의견을 들었다'는 알리바이를 만들기 위한 요식행위였다"며 "희생자 유가족들과 피해자들의 절규를 서류 한 줄로 지워버린 이 행태는 명백한 행정 폭력이자 만행"이라고 강하게 성토했다.내년도 예산안에 편성된 배상 정부출연금 2447억 원의 산정 방식 역시 도마 위에 올랐다. 국회 기후에너지환경노동위원회 수석전문위원의 검토보고서(359~360쪽)에 따르면, 해당 예산은 2022년 무산된 민간 사적조정안의 상한액(9240억 원)에 국가책임 비율 30%를 곱한 2772억 원에서 기존 정부출연금 325억 원을 차감해 산출한 '잠정 추계액'이다.단체는 이미 지난 8월 31일 간담회 직후에도 성명을 통해 배상 기준과 총액이 확정되지 않은 채 민간 조정안을 기준으로 예산을 편성한 점을 비판하며 예산안 심사 보류를 요구한 바 있다.단체는 "국가책임을 전제하지 않고 무산된 민간 사적조정안의 숫자를 국가 배상 예산의 기준으로 끌어다 썼다"며 "배상 기준과 총액이 아직 연구용역 중임에도 국회예산정책처 보고서 등에는 '배상 전액 반영'으로 둔갑해 기술되어 있다"고 꼬집었다. 또한 정부 예산서상 정부출연금 집행이 2025년까지 전무하고 2026년 100억 원이 처음임에도, 산출 식에서 차감한 '기존 정부출연금 325억 원'의 실체가 확인되지 않는다고 지적했다.이와 함께 호흡기를 넘어 전신질환으로 번진 피해의 인과관계 규명 등을 맡는 보건센터 운영 예산이 전년(87억 6000만 원) 대비 32.2% 삭감된 59억 4300만 원으로 편성된 점과, '화학물질관리체계 선진화' 등 재발방지 예산이 20.6% 감액된 점에 대해서도 우려를 표했다.단체는 22일 국회 예결위와 환노위에 제출한 요청서를 통해 구체적인 심사 방향을 주문했다. 우선 배상 기준과 관련해 "10년 전 옥시 합의금과 판결 수준(500만~6억 3000만 원)으로 국민의 생명을 헐값에 청산하는 반역사적 배상 후퇴를 막아야 한다"며, 2016년 기준에 물가상승률과 국회 토론회에서 산출된 사망의 비재산적 가치(약 10억 4680만 원), 법원의 새로운 영리적 불법행위 위자료 기준을 반영할 것을 촉구했다. 아울러 새 기준 확정 시 추가 소송 없이 차액을 즉시 소급 지급하도록 국회 부대의견에 명시해 달라고 요청했다.또한 ▲정부출연금 2447억 원 산정 근거 및 기존 출연금 325억 원 집행·잔액 내역 소명 ▲배상심의 결과 재원 부족 시 즉각적인 추가 확보 ▲종전 구제급여를 손해배상금에서 공제하도록 한 개정 특별법 부칙 제3조 개정 ▲예산서 '해당없음' 정정 및 피해자 의견 공식 반영 ▲인과관계 규명 연구 및 재발방지 예산 감액 철회 ▲사참위 권고 이행 현황 공개 및 대통령 공식 사과 등을 요구했다.김미란 대표는 "사죄 없는 돈은 모욕이며, 무산된 사적조정안의 숫자로 희생자들의 목숨과 피해자들의 고통을 싼값으로 처리하려는 것은 또 다른 모욕이자 국가폭력"이라며 "2447억 원의 근거가 낱낱이 밝혀지고 온전한 배상이 법적 조문과 고시로 확정될 때까지 끝까지 물을 것"이라고 밝혔다.국회 예산결산특별위원회의 내년도 예산안 심사가 본격화되면서, 총액 추계와 기준 없이 편성된 2447억 원 규모의 배상 출연금이 어떻게 바로잡힐지 귀추가 주목된다. 피해자단체는 국민의 생명을 헐값에 청산하는 배상 후퇴를 막고 온전한 국가책임 이행이 예산과 부대의견에 명확히 반영될 때까지 국회 심의 과정을 끝까지 지켜보며 대응을 이어갈 방침이다.