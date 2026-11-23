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튀르키예의 휴양도시 안탈리아에서 열린 제31차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP31)가 끝내 합의안을 도출하지 못한 채 파국으로 치달았다. 당사국총회 역사상 최장기간 마라톤 협상을 이어갔음에도 '화석연료 퇴출' 문구 삭제와 '1.5도 목표 초과 가능성 인정'을 둘러싼 선진국과 산유국·개도국 간 갈등을 봉합하지 못했다.무라트 쿠룸(Murat Kurum) COP31 의장은 본회의에서 합의 불발을 선언하며 결정문이 채택되지 않았다고 밝혔다. 이번 총회는 튀르키예가 개최국을 맡고 호주가 협상 의장국 역할을 함께 수행했으며, 양국이 제시한 최종 합의안 채택이 무산되면서 11월 22일(현지 시간) 마무리됐다.이번 협상 결렬의 결정적 원인은 유럽연합(EU)과 기후위기 취약국들의 반발이었다. 의장국이 막바지에 내놓은 최종 합의문 초안(안탈리아 협약, Antalya Pact)에서 '화석연료(fossil fuels)'라는 표현이 직접적으로 언급되지 않았기 때문이다.다만 초안 전문에는 2023년 COP28에서 합의한 화석연료 전환 관련 내용을 간접적으로 언급한 부분이 남아 있었다. 당초 협상 초기 초안에 포함됐던 화석연료 관련 구체적인 문구가 국가 간 협상 과정에서 삭제된 것이다.EU를 대표해 발언한 다라 오브라이언(Darragh O'Brien) 아일랜드 장관은 초안 공개가 늦어진 점을 비판하며 협약안 거부 의사를 밝혔다. 그는 "화석연료를 언급조차 하지 않는 합의문은 수용할 수 없다"며 초안을 '그린워싱(위장 환경주의)'이라고 일갈했다. AFP 통신과의 인터뷰에서도 이날 "COP31 정상회의가 일부 산유국들에 의해 납치당했다(hijacked)"며 비판했다.중남미와 태평양 도서국들도 거부 행렬에 동참했다. 파나마 대표는 "파리협정 이후 지구 온도 상승 전망치가 4도에서 약 2.8도로 낮아진 것은 진전이지만, 결코 안전한 수치는 아니다"라고 강조했다.이어 "과학은 타협하지 않으며, 지구는 더 이상 기다려줄 수 없다"고 역설했다. 마셜제도 역시 협약안을 거부하면서도 기후위기 대응을 위한 국제적 협력은 계속되어야 한다고 밝혔다.영국 정부도 실망감을 드러냈다. 미아타 판불레(Miatta Fahnbulleh) 영국 에너지장관은 1.5도 상승 한계를 넘어설 가능성에 대응할 대담한 합의가 필요했지만 이를 이루지 못했다고 비판했다. 케이트 휴즈(Kate Hughes) 영국 대표단 대변인도 초안을 "가장 낮은 수준의 공통분모(lowest common denominator)"라고 평가하며 기후 적응 재원과 온실가스 감축, 생태계 보호 등 핵심 의제에서 성과가 부족했다고 지적했다.국제 시민사회와 기후활동가들은 합의안 초안이 부결된 것을 환영했다. '화석연료 비확산 조약 이니셔티브(Fossil Fuel Treaty Initiative)'의 하르짓 싱(Harjeet Singh) 고문은 BBC와의 인터뷰에서 초안이 기후위기 피해 당사자들을 외면하고 환경 오염 유발자들에게 면죄부를 줄 뻔했다고 비판했다. 특히 화석연료 감축을 위한 구체적인 이행 일정과 재원 조달 계획이 빠졌다는 점을 문제 삼았다.이번 안탈리아 협약 초안의 또 다른 논란은 파리협정의 핵심인 '1.5도 억제 목표'를 초과할 가능성이 높아진 현실을 반영하고, 이에 대비하기 위한 '이산화탄소 제거(CDR)' 기술을 언급했다는 점이다.이는 1.5도 목표 자체를 공식 폐기하거나 달성 불가능하다고 선언한 것과는 구별된다. 실제로 이번 초안은 지구 온난화가 1.5도를 넘어설 가능성이 높아진 현실을 반영하고, 온도 초과 이후의 대응 수단으로 탄소 제거 기술의 개발과 확대를 제시했다.CDR은 직접공기포집(DAC)이나 나무 심기, 산림 복원 등을 통해 대기 중 이산화탄소를 제거하는 방법이다. 그러나 자연적 흡수원의 규모와 탄소 저장 지속성에는 한계가 있고, 공학적 탄소 포집 기술도 대규모 확대에 필요한 경제성과 장기적인 효과에 대한 검증이 더 필요하다는 지적이다. 화석연료 감축 대신 불확실한 미래 기술에 의존한다는 비판이 나오는 이유다.한편 이번 협상에서는 탄소 포집·활용·저장(CCUS) 기술도 별도의 논쟁 대상이 됐다. CCUS는 발전소나 산업시설 등에서 배출되는 이산화탄소를 포집해 활용하거나 저장하는 기술로, 대기 중에 이미 존재하는 이산화탄소를 제거하는 CDR과는 구분된다. 환경단체들은 CCUS가 화석연료 사용을 지속할 명분으로 활용될 수 있다고 우려했다.반면 사우디아라비아, 러시아, 인도 등 주요 산유국과 신흥 경제국들은 합의문에서 화석연료 관련 표현을 배제하기 위해 총력을 기울였다. 경제 구조가 화석연료에 깊이 의존하는 이들 국가로서는 급격한 퇴출 약속이 막대한 경제적 부담으로 이어질 수 있기 때문이다. BBC의 저스틴 라울랫(Justin Rowlatt) 기후 전문 에디터는 "기후 총회에서 '화석연료'라는 단어 자체가 금기어가 되어버렸다"고 현지 분위기를 전했다.모하마드 아유브(Mohammad Ayoub) 사우디아라비아 대표는 1.5도 목표 초과의 책임을 선진국에 돌리며 "전 세계 탄소 예산의 5분의 4를 선진국들이 이미 소진했고, 개발도상국에는 겨우 5분의 1만 남겨졌다"고 주장했다. 아랍연맹 22개 회원국의 역사적 온실가스 배출량이 전체의 2% 미만이라는 점도 강조했다. 다만 이는 사우디 측의 주장으로, 산정 기준에 따라 수치는 달라질 수 있다.러시아는 IPCC의 1.5도 제한 시나리오를 인용하며 화석연료의 대폭적인 감축이 요구될 뿐 완전한 퇴출이 전제되지는 않는다고 주장했다. 이어 성급한 전환이 심각한 '연료 빈곤(fuel poverty)'을 초래할 수 있다고 경고했다.특히 러시아 대표는 EU가 개발도상국에 제공하는 기후재원이 대출 중심으로 제공돼 부채 부담을 키울 수 있다고 비판했다. 외신들은 우크라이나 전쟁 등 지정학적 갈등도 협상에 영향을 미쳤다는 분석을 내놓았다.미국의 부재 속에서 중국의 행보도 주목받았다. 세계 최대 온실가스 배출국이자 재생에너지 산업을 빠르게 확대하는 중국은 초안에 우려를 제기하면서도 최종 수용 입장을 밝혔다. 이는 에너지 전환을 통해 국제 기후 거버넌스 내 영향력을 확대하려는 전략으로 풀이된다.한편 '2035년까지 전 세계 최종 에너지 소비에서 전력이 차지하는 비중을 35%로 높인다'는 '35 by 35' 목표는 중국의 자체 목표가 아닌 튀르키예 의장국이 제시한 글로벌 전력화 구상이다. 이는 전기차와 전기 난방, 산업 전기화 등을 확대해 화석연료 중심의 에너지 소비 구조를 바꾸려는 취지다. 다만 개발도상국들은 전력화에 필요한 막대한 투자 비용과 재원 마련 방안이 충분하지 않다는 우려를 제기했다.각국 대표단이 밤샘 협상을 거듭하면서 이번 안탈리아 총회는 당사국총회 역사상 가장 긴 협상으로 기록됐다. 예정된 종료 시점보다 약 50시간 늦게 마무리됐지만, 최종 합의문 채택에는 실패했다.쿠룸 의장은 4차 초안이 채택되지 않았음을 선언하면서도 각국 대표단에 추가 발언 기회를 열어두었다. 다만 당사국총회의 주요 결정은 일반적인 다수결 투표가 아닌 합의를 통해 채택되는 만큼, EU와 파나마, 마셜제도 등의 반대 속에 합의 가능성은 사실상 사라진 상황이었다.향후 협상은 차기 개최국인 에티오피아의 COP32에서 이어질 전망이다. 2000년 COP6 결렬 이후 2001년 독일 본(Bonn)에서 보충회의가 열린 전례도 있지만, 이번 COP31 이후 별도의 중간 보충회의 개최가 결정된 것은 아니다. 화석연료 퇴출과 기후재원 마련 등 핵심 쟁점이 해결되지 않은 만큼 차기 총회에서도 갈등이 반복될 수 있다는 우려가 커지고 있다.