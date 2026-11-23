"우리가 바로 제인 도(Jane Doe)다! 침묵을 강요하는 국가와 사회를 끝장내자!"

큰사진보기 ▲젠더폭력해결페미니스트연대 박지아 공동대표가 여는 발언을 하고 있다. ⓒ 서울여성회 관련사진보기

큰사진보기 ▲보건의료노조 서울본부 문서희 조직부장 발언하고 있다. ⓒ 서울여성회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2026 세계여성폭력추방의날 "I am Jane Doe - Korea" 서울 집중 공동행동에서 참여자들이 피켓을 들고 구호를 외치고 있다. ⓒ 서울여성회 관련사진보기

"11월 21일 토요일, 여러분이 강남역에 모이는 바로 그날, 남아프리카공화국의 여성들도 오후 12시부터 15분간 침묵 속에 바닥에 몸을 눕힐 것입니다. 우리는 서로 다른 나라에 있지만, 같은 땅 위에 함께 누워 있을 것입니다."

큰사진보기 ▲2026 세계여성폭력추방의날 "I am Jane Doe - Korea" 서울 집중 공동행동에서 진행된 '강간범은 바로 너' 퍼포먼스 ⓒ 서울여성회 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026 세계여성폭력추방의날 "I am Jane Doe - Korea" 서울 집중 공동행동에서 진행된 "I am Jane Doe"퍼포먼스. 성차별 고정관념이 가득한 현수막을 찢고 있다. ⓒ 서울여성회 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026 세계여성폭력추방의날 전국공동행동 "I am Jane Doe - Korea" 웹자보 ⓒ 서울여성회 관련사진보기

덧붙이는 글 | ▶[2026 세계여성폭력추방의날] “I am Jane Doe - Korea” 선언 참여 & 전국 공동행동 참가신청

: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMDw6F5QLHPR3VpWAKabrUjYTelWHDEYjN-62o9J7wscfo-g/viewform

▶젠더폭력해결페미니스트연대 인스타그램

: https://www.instagram.com/feministyeondae/

▶젠더폭력해결페미니스트연대 X

: https://x.com/feministyeondae

세계여성폭력추방의 날(11월 25일)을 나흘 앞둔 21일, 서울 서초구 강남역 10번 출구 앞이 여성폭력 해결과 성평등 사회 실현을 촉구하는 시민과 활동가 120여 명의 함성으로 가득 찼다. 젠더폭력해결페미니스트연대(71개 단체 및 개인 200여 명, 아래 페미연대)를 비롯해 전국 각지에서 모인 26개 공동주최단체는 이날 '2026 세계여성폭력추방의 날 서울 집중행동: I Am Jane Doe - Korea'를 열고, 반복되는 젠더폭력을 방치하는 성차별적 사회 구조와 국가의 무책임을 규탄했다.이날 집회의 핵심 구호인 'I Am Jane Doe(내가 바로 제인 도다)'는 2024년 10월 미국 코넬대학교 남학생 사교클럽에서 발생한 집단 성폭력 사건에서 비롯됐다. 당시 피해자가 신고했지만 현지 검찰은 증거 불충분 등을 이유로 형사기소를 하지 않았고, 대학 측 역시 별도의 조사에 나서지 않는 등 미온적으로 대응해 공분을 샀다.피해자가 '제인 도(신원 미상 여성을 지칭하는 익명)'라는 이름으로 민사소송을 제기하자 일각에서 신상을 파헤치는 2차 가해가 이어졌고, 이에 전 세계 여성이 SNS를 통해 "그 제인 도가 바로 나"라는 연대 영상을 올리며 '제2의 미투 운동'으로 확산됐다. 이번 집회는 이에 응답해 한국의 우리 모두 또한 '제인 도'라며 공감과 연대의 뜻을 전하고, 투지를 높였다.박지아 젠더폭력해결페미니스트연대 공동대표(서울여성회 성평등교육센터장)는 여는 발언으로 "10년 전 강남역 여성살해사건을 그냥 지나치지 않고 포스트잇을 붙이며 싸워온 우리에게 '내가 바로 제인 도다'는 단연코 남의 일이 아니다"라고 강조했다.이어 "2026년 대한민국에서 가장 심각한 문제는 젠더폭력 앞에서 법의 적용조차 제대로 이루어지지 않는 것"이라며 "우리가 결코 혼자가 아니며 함께 싸우면 변화가 가능하다는 것을 증명해 온 용기와 투쟁을 이어가자"며 집회의 포문을 열었다.참가자들은 용기를 내어 신고해도 신상 털기와 2차 가해로 이어지는 미국의 현실이 한국 사회와 다를 바 없다며 입을 모았다. 국내에서도 하루가 멀다 하고 여성이 폭력으로 목숨을 잃거나 다치는 사건이 잇따르고 있지만, 국가의 대응은 뒷걸음질 치고 있다는 지적이다.한 참여자는 "미투 운동 당시부터 반복된 피해자 신상 유포, 수사기관의 소극적 대처로 가해자가 기소조차 되지 않아 피해자가 홀로 탄원서에 매달려야 하는 구조 역시 여전하다"며 분노했다. 대검찰청이 발표한 '2025년 여성폭력통계'에 따르면, 2023년 입건된 성폭력 사건 피의자 가운데 이듬해 7월 말까지 기소된 비율은 39.2%로 절반에도 한참을 못 미친다.조직 내 2차 가해 문제도 제기됐다. 문서희 보건의료노조 서울본부 조직부장은 "문제를 제기하면 '조직에 적응하지 못하는 사람'으로 낙인찍혀 고립되는 현실"을 지적했다. 이러한 문제는 최근 드러난 국립전통예술고등학교 집단 성폭력 사건에서도 나타났다. 학교와 교육청이 징계를 미루는 사이 가해자들은 학교폭력 기록 없이 졸업했고, 피해자는 가해자들과 같은 공간을 마주해야 하는 상황에 놓였다.주최 측은 한국에서 이루어지고 있는 '2026 세계여성폭력추방의날 전국 공동행동 I am Jane Doe-Korea' 운동을 해외에 알리며 코넬대 학보사와 해외 여성·인권 단체 등에 연대의 뜻을 전했다. 현장에서는 이에 화답해 남아프리카공화국의 여성인권단체 '우먼 포 체인지(Women For Change)'가 보내온 지지와 연대의 메시지가 대독되며 국경을 넘은 연대의 의미를 더했다. '우먼 포 체인지'는 같은 날인 21일, 젠더폭력으로 희생된 15명을 기리며 거리 행진을 하고 눕는 퍼포먼스를 진행했다.집회 막바지에는 두 차례의 강렬한 상징 퍼포먼스가 펼쳐져 강남역을 오가는 시민들의 발길을 붙잡았다. 참가자들은 2019년 칠레의 페미니스트 예술단체 '라스테시스(LasTesis)'에서 시작돼 전 세계로 확산된 저항의 몸짓 퍼포먼스 '네 길 위의 강간범(Un violador en tu camino)'을 재현했다. 이들은 정면을 향해 손가락질하는 동작과 함께, 존재하는 법조차 무력화하는 경찰·사법부·정치를 향해 "강간범은 바로 너"라고 외치며 국가의 책임을 물었다.이어 피해자를 '입틀막'하고 여성폭력 해결을 가로막는 성차별 사회의 단면들이 적힌 대형 현수막을 찢고 나오는 'I Am Jane Doe' 퍼포먼스를 선보였다. 대형 현수막에는 '피해자 입틀막하는 사회', '여자에게 법이 소용없는 사회', '책임을 외면하는 국가와 사회', '죽어야 관심갖는 사회', '신고해도 피해자가 죽는 사회'가 적혀있고, 베일을 뒤집어 쓴 여성은 "내가 바로 제인 도"라는 외침과 함께 베일과 현수막을 찢고 벗어던졌다.이어진 선언문 낭독에서 참가자들은 코넬대 피해자를 비롯한 전 세계 젠더폭력 피해자들과의 굳건한 연대를 다짐했다. 참가자들은 "2016년 강남역에서 한 여성이 '여자라는 이유로' 살해당한 지 10년이 지났지만 신당역, 인하대, 진주, 남양주, 광주, 제주 등 이 땅 어느 곳도 안전하지 않다"며 "우리는 이미 '제인 도'였고, 언제든 '제인 도'가 될 수 있다"고 목소리를 높였다. 아울러 "국가가 하지 않는다면 우리가 직접 나설 것"이라며 "여성폭력·젠더폭력을 가능하게 하는 성차별 사회를 끝장내고 연대의 힘으로 끝까지 싸우겠다"고 선언했다.행사는 참가자 전원이 "우리는 서로의 용기"라고 힘차게 제창하며 마무리됐다. 이날 서울 집중행동으로 불붙은 연대의 외침은 세계여성폭력추방의 날 당일인 오는 25일, 전국 각지에서 동시다발 공동행동으로 계속 이어질 예정이다.