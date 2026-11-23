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큰사진보기 ▲배추 양념무채와 각종 채소로 만든 배추속 양념 ⓒ 박상희 관련사진보기

큰사진보기 ▲배추김치겨울을 책임져줄 먹음직스러운 배추김치 ⓒ 박상희 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치스토리에도 실립니다.

누가 시킨 것도 아닌데 이맘때면 꼭 해야 할 일인 것처럼 마음이 분주해지곤 합니다. 습관이란 참 무섭다는 생각이 듭니다. 사서 먹든 직접 담가 먹든 간에 가을이면 화두처럼 온 마음을 흔들어대니 말입니다.올해도 어김없이 김장이란 커다란 숙제 앞에서 한판 대결을 벌여야 했습니다. 사 먹자는 남편과 담그겠다는 나의 주장이 팽팽했으니까요. 이렇게 의견이 달라진 데에는 그럴 만한 이유가 있습니다.사십일 년 전 작은 마당이 있는 개인주택에서 살던 때였습니다. 김장철이 되자 시숙부님께서 배추 백 포기와 무를 가져오셨습니다. 마당에 부려진 배추를 보고 있자니 숨이 턱 막히더라고요. 결혼한 지 일 년도 안 된 새댁이었으니 더럭 겁이 날 수밖에요.젊어서인지 힘든 줄 모르고 그 많은 배추를 시어머니와 함께 절였습니다. 다음날 손위 시누이 두 분이 오셔서 깔끔하게 김장을 끝내고 싸 들고 가시더라고요. 그러기를 십오 년을 했습니다. 그 후 아파트로 이사하면서 배추 제공처는 시숙부님에서 시골 사는 언니로 바뀌었고, 같이 김장 담그는 사람도 시누이가 아닌 동서들로 교체되었지요. 양도 30~40포기로 줄였습니다.재미있었습니다. 동서들과 하하 호호하며 김장을 끝내고 수육에 배춧국까지 끓여 먹는 시간은 더할 나위 없이 행복했지요. 알맞게 절인 샛노란 배추 위에 삶은 수육 한 점, 김장 속을 한 젓가락 올려 볼이 미어지도록 먹을 때의 그 황홀함이란 이루 말할 수 없지요. 배추를 씻다 떨어진 잎사귀들과 날배추 한쪽을 넣어 끓인 배춧국은 얼얼해진 입안을 부드럽게 감싸주었으니, 이보다 더 끝내주는 궁합은 없을 거예요.그런데 배추 제공자인 언니에게 문제가 생겼습니다. 허리디스크가 터져 수술을 두 번씩이나 했던 언니가 무리하게 김장하다가 응급실로 실려 가는 일이 벌어졌지요. 또 허리가 고장이 나 세 번째 수술까지 하게 되었습니다. 이쯤 되자 언니의 둘째 아들은 삼 년 전부터 김장 반대를 외치며 김치를 담가 놓아도 가져가지 않습니다. 세 번째 수술 후 장애인등록증까지 받은 언니도 굽히지 않았습니다.결국 한 아파트에 살던 셋째 딸마저도 작정하고 김장 날 볼일이 있다며 오지 않았습니다. 어쩔 수 없이 큰아들 내외만 이번이 마지막이라며 김장을 도왔지요. 그제야 자식들의 성화에 백기를 들었습니다. 그렇다고 김장을 완전히 안 할 수는 없고 내년부터는 몇 포기만 담가 먹을 생각이라며 슬그머니 털어놓더라고요.언니는 김장을 해서는 안 되는 줄 알면서도, 눈앞에서 배추, 무, 대파, 쪽파, 갓 등이 소담스럽게 자라고 있는데 어떻게 김장을 안 할 수가 있느냐는 것입니다. 형부께서 도와주고 조심할 거라 하지만, 막상 일을 벌이고 나면 그게 어디 쉬운가요. 조카들이 반기를 들 수밖에요.저 역시도 삼 년 전부터 배추를 가져오지 않습니다. 시골에 내려가서 함께 김장도 해보았지만, 그것도 쉬운 일이 아니었습니다. 유난히 추위를 타는 제게 시골의 새벽 공기는 차갑다 못해 뼛속을 찌르는 듯하고, 육십 포기가 넘는 배추를 헹궈 속을 비비고 넣는 일은 내 집에서 할 때와는 전혀 다른 고행이었습니다.이래저래 언니가 담가주던 된장과 간장에 이어 배추와의 인연도 멀어져야 했습니다. 그 참에 동서들도 자연스럽게 독립하게 되었고요. 상황이 이리 되었으니, 김장은 온전히 우리 부부의 숙제가 되었습니다.남편이 먼저 시동을 걸었습니다. A사와 B사의 김치를 소량씩 구매했습니다. 맛은 나쁘지 않았습니다. 그렇다고 오래 두고 먹을 만한 김치는 아니라는 것이 나의 주장입니다. 자체 개발한 발효액을 첨가해서인지 냉장고 안에서도 빠르게 숙성되었어요. 소금에 푹 절였는지 아삭함도 적다는 것이 감점 요인이었지요.자고로 김치는 알맞게 익었을 때 아삭하고 시원하니 입안에서 침샘이 저절로 폭발해야 하는데 거기까지는 미치지 못해 아쉬웠습니다. 그러던 차 행운의 여신이 내게 미소를 지었습니다. 집 근처 대학병원 진료차 온 언니가 김장하고 남은 배추 네 포기와 무, 대파, 쪽파 등을 한 아름 가져다주었습니다.물 만난 물고기처럼 신이 나 배추 세 포기를 더 사서 일곱 포기를 담갔습니다. 양념거리가 충분하니 담그지 않을 이유가 없겠지요. 뿌듯했습니다. 하지만 오십 킬로가 목표인 나는 아직도 배가 고픕니다. 이번에는 절임 배추에 도전합니다.주문한 20킬로의 배추는 고소하고 아삭하니 마음에 쏙 들었습니다. 남은 재료로 뚝딱 담갔습니다. 절이는 과정이 생략되니 일이 반으로 줄어서 훨씬 수월했습니다. 여기서 의견이 분분합니다. 절여져 온 배추를 다시 한번 씻어야 한다. 아니다. 물만 빼고 그대로 해야 한다. 전자를 택했습니다. 소금간이 덜 빠지도록 빠르게 한 번 씻어 물을 뺀 뒤 양념을 사이사이 넣어 김치를 완성했습니다. 여기서 또 한 가지 양념을 넣기 전에 덜 빠진 배추의 물기를 꼭 짠다. 아니다. 이건 후자를 택했습니다.지난해에는 깔끔한 체하느라 꼭 짜서 담갔더니 김칫국물이 적어 아쉬웠거든요. 하지만 김치 양념에 육수를 많이 넣었으면 또 얘기는 달라지겠지요. 그렇게 네 통의 김치가 완성되었습니다. 한 통은 남편에게 양보하기로 했습니다. 또 어떤 김치를 살지 궁금하던 차에 친구로부터 대단한 소식을 들었습니다.김치에도 급이 있다는 것이었습니다. 친구는 얼마 전 H 홈쇼핑에서 호텔 프리미엄 포기김치 20킬로를 샀다며 자랑을 늘어놓았습니다. 방송이 시작되자마자 주문이 폭주해 순식간에 매진됐다는 것입니다. 10킬로에 8만 원대로 가격대가 만만치 않지만, 그만한 가치가 있다며 저를 꼬드겼습니다.친구의 주장은 양념값과 노동력을 생각하면 그 정도도 썩 괜찮다는 것입니다. 동의할 수 없었습니다. 하나하나 준비할 때의 그 기쁨도 있다는 것을 아마 친구는 모르는 모양입니다. 다른 친구의 어머니께서 재배한 고춧가루를 사고, 언니 지인으로부터 사들인 통통한 새우젓과 동서 친구 어머니께서 직접 담그신 멸치액젓을 받았을 때의 그 흐뭇함을요.바쁜 일상 때문이든 도저히 엄두가 나지 않든 그 이유는 다양하겠지만, 그것은 각자의 상황에 따르는 것이 맞다고 봅니다. 그러나 저처럼 사십 년 이상을 담가서 먹던 사람에게는 결코 쉬운 일이 아닙니다. 맛이야 있든 없든 내 입맛에 길들어 온 터라 안 하고는 그냥 지나치기가 어렵습니다. 아들,딸에게도 나누어줄 생각으로 뿌듯한 이 마음은 덤이고요.그래도 언젠가는 남편의 말을 따라야 할지도 모르겠습니다. 남편 말에 의하면 우리가 김장을 안 해야 언니도 김장을 쉽게 포기할 것이라고 합니다. 그 말이 맞을지도 모르겠지만, 김장을 말리는 이유가 따로 있다는 것을 왜 모르겠습니까. 사십 킬로대인 약골 아내가 김장하고 나면 며칠씩 앓아눕는 것이 걱정되어 그런다는 것을요.그러니 올해도 김장 대전은 적당한 선에서 해결된 셈입니다. 남편은 한 통의 김치를, 나는 내년에도 언니 몰래 몇 포기쯤은 담글 궁리를 하고 있으니까요. 과연 내년 김장철에는 어떤 일들이 벌어질지 궁금합니다.