지난 8월 신혼여행으로 아이슬란드를 다녀왔습니다. 7일간 캠퍼밴으로 작은 모험을 떠나며 마주한 풍경과 이야기를 연재합니다.

큰사진보기 ▲아이슬란드에서 마지막 밤을 보낸 캠핑장. 사실 캠핑장이라고 해봤자 차를 세울 공간과 공용시설이 전부다. 오른쪽은 아직 창문 가리개를 걷지 않은 우리의 캠퍼밴 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲멀리서 바라본 듀팔론산두르 해변. 갈색 물체들이 눈에 띈다. ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲당시 상황이 담긴 안내판 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲해변에 그대로 남아있는 난파선 잔해 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲자갈에 깊숙히 박힌 잔해 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲평화로워보이는 듀팔론산두르 해변 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲어부들의 힘을 시험하는 돌에 대한 안내판 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲촛대바위를 닮은 론드랑가르(위)와 갈매기 서식지(아래) ⓒ 최한결 관련사진보기

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큰사진보기 ▲아르나르스타피 인근 해안 산책로 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲특이한 바위 아치, 가트클레튀르 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲이 지역을 지키는 바르뒤르 스나이펠스아스 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲부다키르캬, 배경에 따라 분위기가 다르다. ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲부다키르캬, 배경에 따라 분위기가 다르다. ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲이트리 퉁가로 가는 길에 만난 물범 표지판 ⓒ 최한결 관련사진보기

"난 오늘 물범만 보면 돼!"

큰사진보기 ▲차에서 컵라면으로 끼니를 때우며 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲물범 관찰 안내판 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲저 멀리 어디론가 걸어가는 사람들 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲자고 있는 물범들 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲아주 가까이서 만난 물범 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲느긋하게 늘어져 자는 물범 ⓒ 최한결 관련사진보기

▲물범을 관찰하는 사람들, 물범 최한결 관련영상보기

큰사진보기 ▲조수간만의 차와 고립 위험을 경고하는 안내판 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲멋진 절경과 물범들 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲끝을 향해 달려가는 로드트립 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲평범한 관광지 주차장 ⓒ 최한결 관련사진보기

어느덧 아이슬란드 신혼 여행의 마지막 날이 밝았다. 늘 그렇듯 오전 7시쯤 일어나 짐을 정리하기 시작했다. 침낭을 개는 일도, 눈을 비비며 캠핑장 공용 화장실에 가는 일도, 창문의 햇빛 가림막을 떼서 정리하는 일도 익숙해져 있었다. 둘이 말하지 않아도 척척 접힌 좌석을 정리하고 출발할 준비를 마쳤다.날이 밝고 보니 캠핑장 주변의 풍경도 다시 눈에 들어왔다. 제각각 화산암으로 둘러싸인 곳이었다. 마지막으로 캠퍼밴과 캠핑장의 모습을 사진에 담고 길을 나섰다스나이펠스네스 반도 서남쪽으로 차를 몰았다. 목적지는 듀팔론산두르(Djúpalónssandur)였는데 그동안 봐온 아이슬란드의 검은 모래 해변과 달리 둥근 검은 자갈들이 해변을 덮고 있는 곳이었다.주차장에 차를 세우고 먼저 전망대에 올라 해변 전체를 바라봤다. 회색빛으로 펼쳐진 해변이 독특한 분위기를 자아냈다. 그런데 그 가운데 이상한 것이 눈에 띄었다. 해변 군데군데 큼직한 갈색 물체들이 흩어져 있었다. 아내와 함께 정체를 확인하러 해변으로 내려갔다.가까이서 보니 오랫동안 녹슨 거대한 철제 조각들이었다. 1948년 3월 인근에서 좌초한 영국 트롤어선 에피네(Epine GY-7)호의 잔해라고 했다. 해변 한쪽 안내판에는 당시의 상황이 상세하게 설명되어 있었다.좌초 당시 인근 마을에서 구조대가 달려왔지만 악천후로 상황이 쉽지 않았다고 한다. 선원들은 배 앞부분과 조타실에 남아 있었고, 밀물이 들어오며 거대한 파도가 배 위로 부서졌다. 한 명은 살아남은 채로 해변에 떠밀려왔고 물때가 바뀐 뒤에야 배에 구조용 줄을 연결해 남아있던 네 명을 구했다고 했다.승조원 19명 가운데 살아남은 사람은 단 다섯 명. 안내판에는 1925년 좌초한 어선의 사연도 적혀 있었다. 당시 선원들은 구명보트에서 7시간을 표류한 끝에 노르웨이와 독일 선박에 구조됐다고 한다. 이 주변의 바다에서 좌초된 배는 더 많다고 한다.안내판을 읽고 해변을 다시 둘러봤다. 온전한 배의 형체가 아닌, 원래 어느 부분이었는지 짐작하기도 어려운 철제 조각들이 흩어져 있었다. 부서지고 녹슨 잔해들은 이곳의 바다가 얼마나 무서운 곳인지 보여주는 것 같았다. 아이슬란드 여행 전에 읽었던 주의사항이 떠올랐다. 해안의 거친 파도에 절대 가까이 가지 말고, 바다를 등지지 말란 내용이었다. 파도에서 눈을 떼면 언제든지 휩쓸려갈 수 있다는 뜻이었다.겉으로 작아 보이는 잔해도 있어 들어볼 수 있을까 싶었다. 하지만 이미 자갈 속에 깊숙히 박혀 있어 움직이지 않았다. 안내판에는 이 잔해들을 옮기지 말라는 당부도 적혀 있었다. 누군가에겐 치열한 생존의 순간들이 이곳에 그대로 남아있었다. 우리가 찾은 날은 날씨가 좋았다. 평화롭게 보이는 해변에서 그런 일이 있었다는 사실이 상상되지 않았다.돌아오는 길에는 또 다른 돌들과 안내판이 눈에 들어왔다. 과거 어부들이 힘을 시험하기 위해 들어올렸다는 네 개의 돌이었다. 무게는 각각 23kg, 54kg, 100kg, 154kg이라고 헸다. 검은 자갈과 녹슨 잔해, 무거운 돌까지. 해변 곳곳에 거친 바다에서 살아남고 살아온 사람들의 흔적이 있었다.듀팔론산두르를 나와 스나이펠스네스 반도의 해안을 따라 계속 달렸다. 해안에는 비교적 평평한 절벽이 이어졌다. 그러다 갑자기 홀로 우뚝 솟은 두 개의 바위 기둥이 보였다. 론드랑가르(Lóndrangar)였다.옛 화산의 일부가 오랫동안 바다에 침식되면서 단단한 부분만 남아 지금의 모습이 됐다고 한다. 두 기둥의 높이는 각각 75m와 61m에 달한다고 하는데 우리나라 바닷가에서 종종 볼 수 있는 촛대바위가 떠오르기도 했다.주변 언덕은 엘프들의 땅이라는 전설 때문에 주민들이 이곳에서 풀을 베지 않았다는 이야기도 전해진다. 그러나 이날 우리를 반겨준 것은 요정보다도 수많은 갈매기 떼였다. 바위 기둥 주변으로 새들이 끊임없이 울고 날아다녔다. 발밑에서 살아가는 수많은 새들의 모습을 아내와 한참 동안 관찰했다.론드랑가르에서 조금 더 이동하면 작은 항구 마을 아르나르스타피(Arnarstapi)가 나온다. 과거에는 중요한 교역 거점이었던 곳으로, 지금은 주상절리 절벽과 해안 지형을 둘러보는 산책로로 유명하다. 차를 세우고 아내와 천천히 해안을 따라 걸었다.걸음을 옮길 때마다 다른 풍경이 펼쳐졌다. 제멋대로 구부러진 주상절리와 바다가 파고든 동굴, 가운데가 뚫린 바위까지 있었다. 그중 둥근 구멍 너머로 바다가 보이는 바위 아치가 눈길을 끌었다. 가트클레튀르(Gatklettur)라고 불리는 곳이었다. 바다가 액자 속 풍경처럼 들어와 있었다. 마법 동굴의 입구 같기도 했다. 비슷한 아치 모양이지만 절벽과 이어져 있어 한때 사람들이 직접 건너기도 했다던 스톤브릿지는 출입이 막혀 있었다.돌아오는 길에는 특이하게 생긴 석상도 만났다. 커다란 돌들을 쌓아 사람의 모습을 만든 것 같았는데 아이슬란드 전설 속 인물인 바르뒤르 스나이펠스아스(Bárður Snæfellsás)를 표현한 작품이라고 한다. 반은 사람이고 반은 트롤인 거인으로 이 반도를 지키는 수호신이라고 한다.아침부터 거친 바다와 난파선의 흔적, 엘프의 땅이라는 전설, 기묘한 바위와 동굴들을 차례로 마주치고 석상을 마주하니 왜 이곳에 이런 수호신이 생겼는지 알 것 같았다.다음 목적지로 향하기 전에 부다키르캬(Búðakirkja)라는 교회에 들렀다. 검은 외벽에 흰 문과 창틀을 가진 아주 작은 목조 교회다. 처음 교회만 바라봤을 때는 왜 이렇게 인기가 많은 곳인지 잘 이해가 되지 않았다. 작은 교회 앞에 많은 관광객들이 모여 사진을 찍고 있어 내가 모르는 특별한 이야기가 있나 싶었다.그러나 부다키르캬 교회를 천천히 한 바퀴 돌아보자 이유를 조금 알 것 같았다. 건물만 보는 것이 아니라 주변 풍경을 함께 봐야 하는 곳이었다. 눈 덮인 산을 배경으로 볼 때와 눈 없는 화산지형을 뒤에 두고 볼 때 교회의 분위기가 달라졌다. 소박한 검은 교회 하나가 어느 풍경 앞에 놓이느냐에 따라 다르게 보였다.스나이펠스네스 반도에서의 마지막 목적지는 야생 물범 관찰지로 알려진 이트리퉁가(Ytri Tunga)였다. 아내는 야생동물을 무척 좋아한다. 이번 여행에서도 퍼핀을 보고 고래 관찰 투어를 했으니 이날은 물범을 만날 차례였다. 아내는 아침부터 수차례 선전포고를 했다.물범을 관찰하려면 물때를 확인하는 것이 좋다. 간조 무렵에는 물 밖으로 드러난 바위에서 쉬는 모습을 보기 쉽다고 한다. 우리는 그 시간에 맞추기 위해 여유롭게 식당에 앉아 식사하는 대신 중간중간 차에서 컵라면으로 끼니를 때우며 이동했다.주차장에 도착하자 '조용한 지역(Quiet Zone)'이라는 표지판과 함께 안전 거리가 보였다. 물범의 번식기 등을 고려해 1월부터 4월은 50m , 5월부터 12월은 100m의 안전 거리를 제시하고 있었다. 표지판을 보니 기대가 더욱 커졌다. 이 정도로 관찰 수칙을 자세히 적어놓았다면 물범을 만날 수 있겠구나 싶었다.그런데 해안으로 들어서자 의외의 풍경이 펼쳐졌다. 물범은커녕 아무것도 보이지 않았다. 물은 저 멀리까지 빠져 있었고 해초로 뒤덮인 바위들만 가득했다. 두 눈을 크게 뜨고 해안을 걸어봐도 물범은 보이지 않았다. 아내와 함께 설마, 설마 하던 중 저 멀리 바다 쪽으로 바위를 건너가는 사람들이 눈에 들어왔다."저기에 뭐가 있나?" 사람들이 개미처럼 작게 보일 만큼 먼 곳이었다. 우리도 그쪽을 향해 조심스럽게 발을 내디뎠다. 바위는 울퉁불퉁했고 해초가 덮여 있어 매우 미끄러웠다. 한 발짝씩 나아가는 것도 쉽지 않았다. 서로 손을 잡아주고 끌어주며 천천히 걸었다.그렇게 20분쯤 지났을까. 멀리 무언가를 바라보는 사람들이 보였다. 그들이 보는 방향에는 희끄무레한 물체가 있었다. 얼핏 보면 바위 같았는데 카메라로 확대해보니 물범이었다."물범이다!" 소리를 크게 낼 수는 없으니 작은 목소리로 외쳤다. 아내와 함박웃음을 지으며 서로를 바라봤다. 그리고 고개를 왼쪽으로 더 돌린 순간 다른 물범이 눈에 들어왔다. 그 옆에도, 조금 떨어진 바위 위에도 물범이 있었다. 한 마리를 알아보고 나니 주변의 물범들이 하나씩 보이기 시작했다.대부분은 바위 위에 누워 잠을 자고 있었다. 종종 몸을 뒤척이거나 기지개를 켜듯 움직이는 물범도 있었다. 바위 위에 길게 누운 모습은 어딘가 사람 같기도 했다. 옛사람들이 물범을 보고 인어를 떠올렸다는 이야기가 괜히 나온 것은 아니겠구나 싶었다.백령도와 서산에서 근무한 적이 있는 내게 물범이 아주 낯선 동물은 아니었다. 백령도에서 물범을 봤을 때는 망원경을 동원하거나, 맨눈으로는 바위인지 물범인지 구분하기 어려울 만큼 멀리서 바라봤다. 그런데 이번에는 몸을 움직이는 모습까지 눈으로 알아볼 수 있었다.물범 뒤로는 아이슬란드의 화산지형과 눈 덮인 산이 펼쳐져 있었다. 아름다운 풍경과 함께 자연스레 살아가는 동물의 모습이 인상 깊었다. 관광객들의 모습도 기억에 남았다. 사람들은 거리를 두고 조용히 물범을 관찰했다. 누군가 멀리서 큰 소리를 내며 다가오자 먼저 와 있던 사람들이 손가락을 입에 대고 "쉿!" 하며 조용히 해달라는 뜻을 전했다. 다들 숨을 죽이고 바라보다가 물범이 조금만 움직여도 소리 없이 웃었다.주차장으로 돌아오는 길에는 물때에 주의하라는 안내판도 읽었다. 이곳의 조수간만의 차는 4~5m 가까이 나고 물이 매우 빠르게 흐르기 때문에 조난 위험이 있다고 했다. 물범을 보려고 바다 쪽으로 한참 걸어갔던 길이 떠올랐다.물이 빠져 있다고 해서 언제까지나 걸을 수 있는 땅은 아니었다. 물때와 날씨가 맞고 마침 물범들이 바위 위에서 쉬고 있어 이런 풍경을 볼 수 있었다. 큰 행운이었다.아이슬란드 여행에서 좋았던 점 가운데 하나는 이 섬에서 살아가는 동물들을 만날 수 있었다는 것이다. 어디에 갇혀 있거나 연출된 모습이 아니라 그들이 자연 속에서 살아가는 모습을 볼 수 있었다. 퍼핀은 검은 해변 뒤로 부산하게 뛰어다녔고, 고래는 잠깐 등을 드러냈다가 바닷속으로 사라졌다. 물범은 우리가 바라보든 말든 바위 위에서 잠을 잤다.그렇게 아이슬란드 여행의 9부 능선을 모두 넘었다. 이제 캠퍼밴을 몰고 정말 마지막 목적지, 아이슬란드의 수도 레이캬비크로 향할 차례였다.