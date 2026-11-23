큰사진보기 ▲곡성읍에 있는 곡성성당 모습으로 왼쪽 하단에 '옥터성지'라는 글귀가 보인다 ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲곡성성당 카톨릭역사관에 있는 기념물 모습 ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲정해박해 당시 곡성현 모습으로 중요한 위치가 기록되어 있다. 1번 - 곡성현 관아. 2번 - 객사. 3번 - 향교. 4번 - 감옥. 5번 - 덕실(승법리). 6번 - 미륵굴(미산리) ⓒ 오문수 관련사진보기

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큰사진보기 ▲곡성성당 카톨릭역사관에 있는 기념물로 깨어진 옹기조각에 정해박해 때 체포된 순교자들의 이름이 적혀있다. ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲정해박해 진원지에 세워진 비석 모습. 승법리 옹기가마터에 세워진 비석으로 고향 친구인 박호성씨가 제공했다. ⓒ 박호성 관련사진보기

"승법리는 어머니 고향으로 외할아버지가 옹기점을 운영하셨고 내 어렸을 적에는 아버지와 어머니가 곡성장에서 옹기 가게를 운영하며 잘 살았지. 외가쪽은 카톨릭을 믿는 신자였어."

큰사진보기 ▲본당 설립 50주년(2008.10)을 맞이해 복원한 정해박해 당시 감옥 모습. ⓒ 오문수 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 여수넷통뉴스에도 실립니다.

필자 고향은 전라남도 곡성군 오곡면 오지리다. 오곡 초등학교를 졸업한 필자는 2.3㎞ 떨어진 곡성중학교에 진학했다. 중학교가 있는 곡성읍에는 곡성성당이 있었다. 종교에 전혀 관심이 없던 시절 곡성성당은 내 관심 밖이었다. 그냥 삼각형 건물 위에 뾰쪽하게 솟은 십자가가 있다는 것 뿐이었다.<오마이뉴스> 기사를 쓰고 소설을 쓰면서 종교가 내 안으로 들어왔다. 개화기의 어려운 시절, 종교는 의지할 데 없는 이들에게는 구세주나 마찬가지였다. 삶의 어려운 순간마다 의지할 수 있는 버팀목이 되어 주었다. 해서 지난 17일 호남 천주교 근원지인 곡성성당을 방문했다.중학교 시절 곡성성당이 성지에 세워졌다는 소리는 들었지만 건성으로 들었다. 동행한 신익재(베드로)씨가 "곡성성당은 성지에 세워진 성당입니다"라는 말이 얼른 이해되지 않았다. 역사관에 들어서니 곡성성당에 대한 자세한 기록물이 있었다.조선 말기 천주교 박해 시기에는 전국 각지의 감옥에서 수많은 신자가 고문당하거나 순교했다. 천주교에서는 2010년대에 들어 한국 천주교 순교성지 현양 사업과 함께 이곳이 과거 순교자들이 갇혔던 감옥 터라는 역사적 정체성을 되살리고 기리기 위해 공식 명칭을 '옥터 성지성당(옥터성당)'으로 변경했다.'옥터성당'은 고통과 죽음의 공간이었던 '감옥 터' 위에 하느님을 찬미하고 순교자들의 신앙을 기리는 성당이 들어섰다는 점에서, 이름 자체에 깊은 역사적·신앙적 역설과 의미가 담겨 있다.곡성 지방에 복음이 전해진 시기는 '을해박해(1815년)'를 피해 강원도와 경상도 등에서 남으로 내려온 신자들이 '덕실마을(승법리)'과 '미륵굴(미산리)' 일대에 정착하며 교우촌을 형성하면서부터다. 교우촌은 자유로운 신앙생활을 위해 산간벽지에 형성한 신앙 공동체를 말한다.곡성에도 교우촌이 형성되어 있었다. 1827년 정해박해가 일어난 '덕실마을'이 바로 옹기 교우촌이다. 한국 천주교회사 연구자인 하성래 박사가 청취한 증언에 의하면 미륵굴에는 토기를 만드는 점(店)이 세곳 있었는데 미산 3구에 2곳, 미산 2구에 1곳이 있었다.그중 미산 3구의 2곳은 자기를 굽던 곳이고, 미산 2구의 1곳은 옹기를 굽던 마을이 었다. 미산 2구의 옹기점은 70~80년 전에 없어졌고 그곳에 있었던 점(店)이 승법리로 옮겨졌다. '덕실마을'과 함께 곡성에는 이사득이 지도자인 옹기촌도 있었다.옹기는 신앙생활을 돕는 가장 대표적인 생업으로 꼽혔다. 이들은 천주교 신자임을 암시하기 위해 옹기 안쪽이나 바닥에 십자가 문양을 표시하였다. 때로는 십자가의 전통 문양을 활용하여 바깥에 표시하는 경우도 있었다.또한 "항아리 사세요!"라고 외칠 때 십자가 표시가 되어 있는 항아리 밑바닥을 두드리는 것은 "저는 천주교 신자입니다" 또는 "교우 아니십니까?"라는 표시였다. 만일 상대방이 교우이면 가격을 흥정하는 척하면서 소식을 주고받았다. 이처럼 옹기는 경제 수단이자 천주교 신자들만의 암호로 사용되어 정보를 교환하는 중요한 연락 수단이 되기도 하였다.1886년 '조불수호통상조약' 이후 신앙의 자유를 얻게 되면서 각지에 성당이 세워지고 신부들이 정착했으며 신자들은 '산지에서 평지'로 이주하는 변화가 생겼다. 곡성의 신자들도 산지인 미륵굴에서 평지인 승법리로 이주하게 되었다.이러한 사실은 1972년에 미륵굴에 살던 강한수의 증언과 2007년에 초등학교 동창생인 박호성의 모친 김정님(1928년생)의 증언으로 확인되었다. 어렸을 적 부친이 승법리에서 옹기점을 운영했기 때문에 부유하게 자랐던 박호성 친구의 증언이다.교우촌에 살던 이들은 신앙생활 유지와 생계 수단으로 가마터를 열고 옹기를 구워 팔며 신분을 은폐하며 살고 있었다. 그러던 중 1827년(정해년) 2월 어느 날 덕실마을 가마터를 여는 축하연 자리에서 신유박해 때 순교한 한덕운(토마스)의 아들 한백겸이란 예비신자가 소동을 일으켰다.한백겸은 평소 성격이 포악하고 주사가 심하여 이날도 거나하게 취해 행패를 부리고 주막 여주인에게 손찌검을 했다. 이에 평소 감정을 가지고 있던 남편 전씨가 홧김에 천주교 서적 등 물증을 가지고 곡성현감에게 한백겸과 신자들을 고발했다.관내에 천주교도가 있다는 사실에 대경실색한 곡성현감은 닥치는 대로 교우들을 잡아 가두고 재산을 몰수했다. 이때 잡혀 온 교우들은 임시 감옥으로 개조된 곡성현 객사(현 곡성성당 자리)에 수용되었다. 3일 동안 모진 고문이 이어지자 대부분 신자들은 어쩔 수 없이 배교하게 되었고 끝까지 항거한 신자들은 전주 감영으로 이송되었다.천주교에서 배교(背敎)란 세례를 받은 신자가 신앙 전체를 완전히 버리는 행위를 뜻한다. 포졸들은 신자들을 잡기 위해 순창, 금산, 용당, 임실, 장성, 고산, 전주까지 탄압의 손길을 확대했다. 이때 전주에서 붙잡힌 교우들만 240여 명이 되었다고 한다.공명심에 앞섰던 곡성현감과 전라감사는 천주교도들을 교묘하게 탄압하고 박해를 경상도, 충청도, 서울 등 전국으로 확대했다. 특히 전라감사의 추위, 더위 기갈 등을 동반한 고문은 악명이 높아 잡혀 온 500여 명의 신자 중 대부분이 배교하였다고 한다.정해박해 후 130년이 지난 1957년 천주교 광주교구장 하롤드 헨리 주교는 선조 신앙인들이 피흘린 박해의 진원지 곡성에 본당을 설립하기로 결정하고, 허미카엘 신부를 파견하여 1958년 10월 6일, 마침내 곡성성당을 설립하여 오늘에 이르고 있다.옥터성지 위에 세워진 곡성성당은 호남 지역 천주교 신앙의 근원지이며 순교 역사를 간직한 장소로 오늘날 많은 순례자가 찾는 중요한 종교 문화유산이다.