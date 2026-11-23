큰사진보기 ▲충남 태안군 실종어선인 해광호 해저 침몰 선명확인 지점. ⓒ 태안해경제공 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

충남 태안 서격렬비열도 인근 해상에서 실종 닷새 만에 해광호(7.93톤)의 침몰 선체가 확인된 가운데, 해양경찰이 실종 선원 7명을 찾기 위해 수심 53m 해저에서 본격적인 잠수수색에 나선다.태안해양경찰서(서장 하태영)는 22일 밤 조류의 흐름이 가장 약해지는 정조 시간대를 이용해 해양경찰청 중앙해양특수구조단 소속 전문 잠수구조대원 8명을 투입, 침몰한 해광호의 선체 상태를 확인하고 실종자 수색을 위한 진입로 확보에 나선다고 밝혔다.이번 수중수색은 이날 오후 3시 26분께 해군 함정의 ROV(무인잠수정)를 통해 해광호 선체가 최종 확인된 이후 진행되는 첫 본격적인 잠수구조대원 투입이라는 점에서 주목된다.태안해경에 따르면 중앙해양특수구조단 잠수구조대원 8명은 이날 저녁 8시 전후로 예상되는 정조 시간대에 맞춰 현장 배치와 잠수 준비를 마쳤다. 정조는 밀물과 썰물이 바뀌는 과정에서 조류의 흐름이 일시적으로 약해지는 시간으로, 수중수색에 상대적으로 유리한 조건이 형성된다.잠수구조대원들은 2인 1조로 수중수색을 실시할 계획이다. 이번 수색에는 깊은 수심에서 전문 장비와 감압 절차를 활용하는 테크니컬 잠수가 가능한 구조대원들이 투입된다.해경이 밝힌 1회 잠수 가능 시간은 총 40분이다. 이 가운데 실제 해저 체류 시간은 약 15분이며, 나머지 25분은 안전한 상승을 위한 감압 과정에 사용된다. 수심 52m에서 이뤄지는 고난도 수중수색인 만큼 구조대원들의 잠수 시간과 감압 절차를 엄격하게 관리해야 하는 상황이다.이번 잠수수색의 주요 임무는 해광호 선체의 침몰 상태를 직접 확인하고, 선체 내부 수색을 위한 진입 가능 경로를 확보하는 것이다. 잠수구조대원들은 선체 주변을 탐색하면서 선박의 침몰 자세와 접근 가능 여부, 수중 장애물 등을 확인할 예정이다. 선체 내부 진입이 가능한 것으로 판단되면 실종자 수색을 위한 후속 조치가 진행될 것으로 보인다.다만 선체의 파손 여부나 내부 상태, 실종자 위치 등은 아직 확인되지 않았다. 특히 사고 해역은 수심이 깊고 조류의 영향을 받는 곳이어서 제한된 잠수 시간 안에 수색 임무를 수행해야 한다. 해경은 무엇보다 잠수구조대원의 안전을 확보하면서 단계적으로 수색 범위를 확대한다는 방침이다.구조당국이 야간 잠수수색을 결정한 배경에는 23일부터 예상되는 기상악화도 영향을 미쳤다. 기상이 나빠질 경우 수중수색을 위한 잠수구조대원 투입이 제한될 수 있어, 상대적으로 조류가 약해지는 이날 밤 정조 시간대를 적극 활용하기로 한 것이다.해경 관계자는 "내일부터 기상악화가 우려되어 신속한 잠수구조대원 투입을 결정했다"며 "구조대원의 안전도 각별하게 확보하겠다"고 밝혔다.이번에 투입되는 중앙해양특수구조단 잠수구조대원들은 과거 깊은 수심에서 발생한 어선 침몰사고 수색에 참여한 경험을 갖추고 있다. 태안해경에 따르면 이들은 지난 2024년 11월 제주 비양도 북서방 해상에서 발생한 135금성호 침몰사고 당시에도 수중수색 임무를 수행했다. 당시 사고 선박은 수심 약 83m 해저에 침몰했으며, 잠수구조대원들은 수심 60m까지 내려가 그물의 형태를 확인하고 펼쳐진 그물에서 실종자를 찾기 위한 수색 작업을 벌였다.