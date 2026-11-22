큰사진보기 ▲충남대학교 충청문화연구소와 (사)청암송건호기념사업회는 11월 20일 오후 옥천군 비야리 마을회관에서 청암 송건호 탄생 100주년 기념 학술대회 '청암 송건호의 생애와 사상, 그 역사적 위상과 의의' 학술대회를 열었다. ⓒ 청암송건호기념사업회 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남대학교 충청문화연구소와 (사)청암송건호기념사업회는 11월 20일 오후 옥천군 비야리 마을회관에서 청암 송건호 탄생 100주년 기념 학술대회 '청암 송건호의 생애와 사상, 그 역사적 위상과 의의' 학술대회를 열었다. 사진은 김병국 청암송건호기념사업회 이사장. ⓒ 청암송건호기념사업회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲충남대학교 충청문화연구소와 (사)청암송건호기념사업회는 11월 20일 오후 옥천군 비야리 마을회관에서 청암 송건호 탄생 100주년 기념 학술대회 '청암 송건호의 생애와 사상, 그 역사적 위상과 의의' 학술대회를 열었다. 사진을 '송건호 민족주의의 현대적 의미'라는 주제로 발제를 하고 있는 양해림 충남대 교수. ⓒ 청암송건호기념사업회 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남대학교 충청문화연구소와 (사)청암송건호기념사업회는 11월 20일 오후 옥천군 비야리 마을회관에서 청암 송건호 탄생 100주년 기념 학술대회 '청암 송건호의 생애와 사상, 그 역사적 위상과 의의' 학술대회를 열었다. 사진은 발제를 하고 있는 허종 충남대 국사학과 교수. ⓒ 청암송건호기념사업회 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남대학교 충청문화연구소와 (사)청암송건호기념사업회는 11월 20일 오후 옥천군 비야리 마을회관에서 청암 송건호 탄생 100주년 기념 학술대회 '청암 송건호의 생애와 사상, 그 역사적 위상과 의의' 학술대회를 열었다. 사진은 발제를 하고 있는 우희창 지역신문발전위원회 위원. ⓒ 청암송건호기념사업회 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남대학교 충청문화연구소와 (사)청암송건호기념사업회는 11월 20일 오후 옥천군 비야리 마을회관에서 청암 송건호 탄생 100주년 기념 학술대회 '청암 송건호의 생애와 사상, 그 역사적 위상과 의의' 학술대회를 열었다. ⓒ 청암송건호기념사업회 관련사진보기

1975년 3월 15일, 송건호 동아일보 편집국장은 사장과 주필에게 해임된 사원들을 모두 복직시켜야 한다고 건의하며 사표를 냈다. 자유언론 실천운동에 참여한 동료들이 잇따라 해임되고, 남은 기자들이 해고 철회를 요구하며 신문 제작을 거부하던 때였다.그로부터 반세기가 지난 20일, 송건호의 고향인 충북 옥천군 군북면 비야리에서 그가 편집국장 자리를 걸고 지키려 했던 언론의 자유와 그 선택의 바탕에 놓인 사상을 되짚는 자리가 마련됐다.충남대학교 충청문화연구소와 (사)청암송건호기념사업회는 이날 오후 2시 비야리 마을회관에서 청암 송건호 탄생 100주년 기념 학술대회 '청암 송건호의 생애와 사상, 그 역사적 위상과 의의'를 열었다.송건호가 태어난 마을에서 그의 생애와 사상을 주제로 학술대회가 열린 것은 이번이 처음이다. 마을 주민과 연구자, 언론인이 함께한 가운데 네 명의 발표자가 송건호의 현대사 저술과 민족주의 사상, 동아일보 기자 집단 해임 당시의 기록, 그가 신문 지면에 남긴 글을 차례로 살폈다.첫 발표를 맡은 김병국 청암송건호기념사업회 이사장은 '청암 송건호 선생의 삶과 시대정신'에서 송건호가 신문사를 떠난 뒤 한국 현대사 연구에 매달린 까닭을 짚었다.일제강점기에 책을 읽으며 민족의식을 키운 그가 해방 뒤 품었던 물음 가운데 하나는 식민지 시절 일본에 협력한 이들이 어떤 경로로 다시 기득권층에 편입됐느냐는 것이었다.김 이사장은 송건호가 친일 인사들이 해방 뒤 반공을 내세우며 영향력을 유지한 과정을 추적했고, 대학과 종교단체의 강연을 통해 자유언론과 민주주의에 관한 자신의 생각을 시민들에게 전했다고 설명했다. 그는 발표를 마치며 "진실을 알리는 일이 힘들고 고단한 길이었지만 송건호는 피하지 않았다"고 강조했다.양해림 충남대 교수는 '송건호 민족주의의 현대적 의미'에서 송건호가 내세운 '이념보다 민족'이라는 말에서 정작 눈여겨봐야 할 대목은 누가 자신의 삶을 결정하느냐는 문제라고 봤다.양 교수는 "송건호에게 민족은 그 자체로 절대적인 가치가 아니라 인간의 자유와 존엄성을 실현하기 위한 역사적 공동체다"라고 주장했다. 나라가 정치적으로 독립한 뒤에도 경제적 종속과 문화적 예속은 이어질 수 있으며, 국민이 스스로 앞날을 결정할 수 있어야 실질적인 민족해방에 다가설 수 있다는 설명이다.양 교수는 송건호가 외세의 지배를 비판하면서 그 비판의 대상을 민족 내부로도 돌렸다는 점을 강조했다. 민족의 이름으로 권력을 정당화하는 정치인뿐 아니라 민족주의를 말하는 지식인 자신도 역사 앞에서 어떤 책임을 다했는지 물어야 한다는 것이다.허종 충남대 국사학과 교수는 1974~1975년 동아일보의 자유언론 실천운동을 다룬 발표에서 기자들과 경영진 사이를 조정하던 송건호가 사표를 내기까지의 경위를 복원했다.허 교수에 따르면 회사는 광고 탄압에 따른 경영 악화를 이유로 1975년 3월 8일 네 개 부서를 없애고 노조 지부장을 포함한 사원 18명을 해임했다. 해임이 거듭되자 기자들은 제작을 중단했고, 송건호는 사태를 수습할 길은 해임자 전원을 복직시키는 것이라며 자리에서 물러났다.허 교수는 당시 송건호의 심경을 보여주는 대목으로 "만약 회사에 남아 있다면 하나 둘도 아니고 수십 명을 내 이름으로 해임해야 한다는 것을 생각하니 양심상 도저히 그 자리에 눌러 있을 수가 없었다"는 회고를 인용했다.허 교수는 발표의 끝맺음으로 사직 이후 송건호가 다시 해직 언론인들과 함께한 행보도 살폈다. 송건호는 1984년 동아일보와 조선일보 등에서 해직된 언론인들이 결성한 민주언론운동협의회의 초대 의장을 맡았다. 1986년에는 천주교정의구현전국사제단과 함께 전두환 정권이 언론사에 보도 내용과 방향을 지시해 온 '보도지침'을 공개했고, 1988년에는 시민들이 주주로 참여해 창간한 <한겨레신문>의 초대 사장을 맡았다.우희창 지역신문발전위원회 위원은 1975년 이전 <조선일보>와 <경향신문>, <동아일보>에 실린 글에서 송건호가 권력과 사주의 압력을 독자에게 어떻게 전했는지 분석했다.우 위원이 찾아낸 한 사례는 송건호가 <고대신문> 특집호에서 언론사주의 행태를 비판한 뒤 그 내용을 자신이 편집국장으로 있던 <동아일보>에 인용해 실은 일이다. <신동아> 좌담회에서 경제권력이 신문사주를 통해 영향력을 행사하는 문제를 지적한 발언 역시 자사 지면에 자세히 보도했다.우 위원은 편집국장이 기사의 출고를 최종 결정할 수 있었기에 이런 방식으로 사주 비판을 지면에 담을 수 있었다며 "이런 경우 직접 글쓰기보다도 더 선명한 색채를 드러냈다"고 평가했다. 또 당시 기자들이 노조를 만들고 편집국 안에서 목소리를 낼 수 있었던 배경에는 동료들 사이에 쌓인 신뢰가 있었다고 해석했다.네 편의 발표에 이은 종합토론에서는 이정란 충남대 충청문화연구소장이 좌장을 맡았다. 청암송건호기념사업회 오한흥·황민호·이규금·송준용 이사가 토론자로 나서 송건호의 생애와 사상, 자유언론 실천을 다룬 발표 내용을 놓고 의견을 나눴다.