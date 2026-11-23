[관련 기사]

큰사진보기 ▲골목길마을 안 가파른 골목길 ⓒ 유경선 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲벽화 그림마을 벽화에 그려진 이군산과 김수미 ⓒ 유경선 관련사진보기

큰사진보기 ▲추억 전시관전시관 담장의 벽화들 ⓒ 유경선 관련사진보기

큰사진보기 ▲김수미 가옥 우물집안 우물과 생활 벽화 ⓒ 유경선 관련사진보기

오는 11월 27일이면 지난 2월부터 10개월간 이어온 '로컬 코디네이터'로서의 전북 군산 말랭이마을 안내 근무를 마친다. 계절이 세 번 바뀌는 동안 골목 구석구석을 누비며 마주한 이 마을의 빛과 그림자, 그리고 앞으로의 과제를 지면을 빌려 나누고자 한다.가파른 언덕을 따라 좁고 구불구불한 골목에 들어서면 시간이 멈춘 듯한 풍경이 펼쳐진다. 두 사람이 어깨를 스쳐야 겨우 지날 수 있는 비탈길 양옆으로 작은 집들이 다닥다닥 맞붙어 있다. 겉보기에는 여느 원도심의 낡은 산동네와 다를 바 없지만, 좁은 골목의 계단마다 한 세기에 가까운 치열한 삶의 서사가 켜켜이 쌓여 있다.군산 신흥동 일대는 1930~40년대 일제강점기 일본인 주거지가 들어서며 마을의 윤곽이 잡혔다. 이후 6·25전쟁을 전후해 갈 곳을 잃은 피란민들이 해망동과 신흥동 바위 자락에 터를 잡으면서 주거지가 급격히 팽창했다.당시 피란민들은 돌투성이 산비탈을 손수 고르고 판잣집을 지어 모진 세월을 버텨냈다. 산비탈이나 산꼭대기를 뜻하는 전라도 방언 '말랭이'라는 이름에는 척박한 땅에서도 삶의 뿌리를 내린 민초들의 애환이 배어 있다. 초가지붕과 슬레이트 지붕이 뒤섞였던 가난한 피란민촌은 그렇게 군산 근현대사의 한 페이지를 증언하는 공간이 됐다.오늘날 말랭이마을은 골목 전체가 하나의 '지붕 없는 박물관'이다. 경사진 계단과 낡은 담장 위 벽화는 방문객을 1960~80년대의 시간 속으로 안내한다. 검은 연탄을 나르던 손길, "아이스께끼!"를 외치던 소년, 교복을 입고 웃음 짓는 학생들의 모습은 단순한 볼거리를 넘어 실제 이 골목을 오르내렸던 주민들의 생애를 환기한다. 기성세대에게는 아련한 향수를, 젊은 세대에게는 책과 사진으로만 접했던 부모 세대의 일상을 마주하게 하는 살아있는 역사 교과서인 셈이다.골목 깊숙이 발길을 옮기면 추억전시관과 이야기마당, 소리공간 등 다양한 문화 거점이 나타난다. 특히 옛 양조장을 복원한 '신흥양조장'은 서민들의 고단함을 달래주던 막걸리 문화를 되살려 전통주 제조 체험 등 향토적 정서를 전한다.여기에 군산 출신 고 김수미 배우의 유년 시절 흔적을 담은 공간과 예술인 레지던스·공방이 어우러지며 적막하던 산동네에 예술적 숨결을 불어넣고 있다. 마을 상부 언덕에 올라 마주하는 금강 하구와 서해의 낙조는 이곳을 찾은 이들에게 깊은 여운을 남긴다.인구 유출과 원도심 쇠퇴로 소멸 위기에 놓였던 말랭이마을이 전환점을 맞은 것은 2014년이다. 군산시가 전라북도 대표관광지 육성사업을 추진하며 전면 철거 대신 '보존과 활용'이라는 길을 택하면서다.예술인 레지던스 9동과 전시관 8동 등이 들어서며 낡은 주거지는 문화예술의 거점으로 탈바꿈했다. 오래된 주택과 골목, 주민의 생활 흔적을 철거 대상이 아닌 '도시의 자산'으로 재해석했다는 점에서 시사하는 바가 크다. 과거를 지우고 새것으로 덮는 획일적 개발에서 벗어나, 공간의 정체성을 지키며 새로운 쓰임을 찾아낸 도시재생의 모범적 실험이었다.그러나 전국의 수많은 도시재생 현장이 그렇듯, 말랭이마을 역시 성과의 이면에서 또 다른 시험대에 올랐다. 마을이 관광 명소로 각광받으면서 ▲ 노후 주택과 가파른 골목길의 체계적인 안전 관리 ▲ 관광객 유입에 따른 원주민의 사생활 침해 및 소음 문제 ▲ 지속 가능한 주민 참여형 콘텐츠 발굴 등이 시급한 과제로 떠오른 것이다.골목에서 만난 한 어르신은 "외지인이 찾아와 마을에 온기가 도는 것은 반갑지만, 집 안을 들여다보거나 밤늦게 소음을 내는 이들 때문에 곤혹스러울 때가 있다"고 토로했다. 방문객을 위한 공간 정비가 정작 수십 년간 터전을 지켜온 주민들의 일상을 밀어내는 '주객전도'로 이어져서는 안 된다. 전국 도처의 유명 관광지가 겪는 갈등을 반면교사로 삼아야 할 시점이다.결국 말랭이마을을 지키는 일은 낡은 건물을 보수하고 벽화를 덧칠하는 하드웨어 정비만으로 완성되지 않는다. 그 공간에서 살아온 이들의 기억과 생활 방식, 이웃 간의 공동체 문화를 존중할 때 비로소 마을의 역사도 온전히 숨 쉴 수 있다.주민이 관광의 구경거리나 수동적 대상이 아니라 마을의 역사를 증언하고 문화를 가꾸는 주체로 설 때, 도시재생은 진정한 생명력을 얻는다. 주민이 직접 참여하는 골목 해설과 생활문화 체험, 소규모 전시 등이 내실 있게 운영된다면 말랭이마을은 한층 깊이 있는 문화공간으로 거듭날 것이다.도시개발이라는 이름 아래 수많은 옛 마을이 흔적도 없이 사라지는 시대다. 우리는 그동안 발전의 논리에 밀려 수많은 삶의 궤적과 공동체의 기억을 무심히 지워왔다. 말랭이마을의 진정한 가치는 화려한 관광 시설이 아니다.가파른 골목을 오르내리며 가난 속에서도 희망을 일궈낸 서민들의 땀방울이 구석구석 살아 있다는 데 있다. 시간의 더께가 내려앉은 이 골목길이 과거를 박제하는 공간에 머물지 않고, 주민의 삶과 예술, 관광이 조화롭게 공존하는 지속 가능한 문화유산으로 오래도록 빛나길 기대한다.