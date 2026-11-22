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(서울=연합뉴스) 장보인 기자 = 한국전력에서 직원에 이어 이용 고객의 개인정보가 대거 유출되는 사고가 발생했다.한전은 고객 서비스 플랫폼 '한전ON' 이용자 65만487명과 구매·공사·용역 등 조달업무를 수행하는 전자조달시스템(SRM) 이용자 87만명의 개인정보가 유출된 사실을 확인했다고 22일 밝혔다.한전ON의 경우 전기사용 고객의 고객번호, 고객명, 주민·외국인등록번호, 전화번호, 주소, 은행명, 계좌번호, 예금주명, 카드사, 카드번호, 카드명의자, 요금 및 청구정보 등 총 12개 항목이 유출됐다.전자조달시스템은 기업 대표자 성명, 주민·외국인등록번호, 이메일, 회사주소 4개 항목이 유출된 인원이 42만6천827명이며 한전 직원과 기업 직원은 44만2천934명의 성명과 소속, 사번, 휴대전화 번호, 이메일, 회사 전화번호 등 6개 항목이 유출됐다.한전은 지난 20일 상황을 인지한 뒤 외부 IP 접속을 중단하고 해외 서비스를 중단했다고 설명했다.또 개인정보 유출이 확인된 고객에게 유출 사실을 안내하고 국가정보원, 기후에너지환경부 사이버안전센터, 외부 전문가 등과 조사에 나섰다.한전은 지난달에도 직원과 퇴직자, 협력사 직원 등 총 3만5천528명의 이름과 전화번호 등이 유출된 사실을 확인했으며 수사 의뢰 등 후속조치에 나섰다고 밝힌 바 있다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>