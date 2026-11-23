큰사진보기 ▲야스민이 거주하는 집3평 남짓한 공간에 4인이 거주하고 있는 야스민의 집 ⓒ 이동화 관련사진보기

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"수입원이 전혀 없어요. 국제원조에만 의존해 음식을 아껴 먹고 있지만, 물가가 너무 올라 음식은 늘 턱없이 부족합니다."

큰사진보기 ▲홍수로 큰 피해를 받은 가자 지구겨울마다 되풀이되는 폭풍우 때문에 천막과 텐트가 잠긴 가자지구 피난민 사진, 출처: UNRWA, CC BY-SA 3.0 IGO, via Wikimedia Commons ⓒ Ashraf Amra 관련사진보기

"아이들이 창가에 앉아 바깥을 보며 '아빠!' 하고 소리쳐요. 자꾸 저에게 '우리 아빠는 어디 있어요?'라고 묻고, 길에서 낯선 남자를 보면 '저 사람이 아빠야?'라고 물어보는데, 그때마다 가슴이 찢어집니다."

큰사진보기 ▲메이스와 세라야스민 여동생 와타의 쌍둥이 자매인 메이스와 세라는 한번도 아빠를 만난 적이 없다. ⓒ 이동화 관련사진보기

"잠든 동안에도 편하게 잠들고 싶지 않아요. 지금 제가 있는 이곳은 제 집이 아니니까요. 가자지구에 있는 집이 진짜 제 집이기 때문에, 폐허 속에서 버티는 가족들의 삶을 한순간도 잊지 않으려고 노력합니다."

큰사진보기 ▲가자 지구 여성 야스민청각장애가 있는 여동생의 출산을 돕기 위해 나블루스에 왔다 발 묶인 야스민, 현재 나블루스 여성지원센터에서 자원활동을 하고 있다. ⓒ 이동화 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 가자지구 출신 난민 야스민 따바시씨와 진행한 직접 인터뷰를 바탕으로 작성했습니다. 사진 이용과 인터뷰 내용은 모두 당사자의 동의를 구했습니다.

서안지구 북부 도시 나블루스(Nablus)의 라피디야(Rafidia) 지역. 한 층에 세 개의 방이 다닥다닥 붙어 있는 낡은 건물, 그중 3평 남짓한 좁은 방에 네 식구가 몸을 뉘고 산다. 가자지구에서 온 야스민 따바시(Yasmin Tabasi, 40)와 청각장애가 있는 여동생 와파(Wafa, 32) 그리고 와파의 어린 세 살 쌍둥이 자매 메이스(Mays)와 세라(Sela)다.방 한쪽에 화장실까지 딸린 단칸방에는 사생활이라 부를 만한 틈조차 없다. 공용 부엌을 사용하는 같은 층 다른 방들 역시 가자지구에서 피난 온 또 다른 가족들과 타인들이 채우고 있다. 야스민에게 이곳은 '집'이 아니다. 그저 돌아갈 날을 기다리며 숨을 고르는 임시 거처일 뿐이다.야스민이 나블루스에 온 것은 전쟁이 터지기 직전이었다. 청각장애가 있는 여덟째 동생 와파의 출산을 돕기 위해 동행했던 짧은 여정이었다. 가자지구에는 남편과 여섯째인 야스민을 포함해 자매 9명과 오빠 1명이 있었다. 출산만 마치면 곧장 집으로 돌아갈 계획이었다.하지만 전쟁은 모든 것을 앗아갔다. 가자지구로 향하는 길은 완전히 봉쇄되었고, 야스민과 동생, 갓 태어난 쌍둥이는 나블루스의 좁은 방에 고립되었다.고향에 남겨진 가족들의 소식은 매일이 비극이다. 셋째 언니의 남편은 가족들에게 먹일 밀가루를 구하러 나섰다가 이스라엘의 폭격에 목숨을 잃었다. 설상가상으로 넷째 언니의 남편마저 약 1년 전 극심한 영양실조로 세상을 떠났다.남은 가족들의 삶도 벼랑 끝에 서 있다. 야스민의 남편은 텐트조차 구하지 못해 옐로 라인(Yellow Line) 인근의 무너진 건물 폐허에서 노숙하고 있다. 형제들은 칸유니스(Khan Younis) 해변의 텐트촌에 모여 살고 있지만, 최근 거센 비바람에 텐트가 파손되어 물이 들이찼다.남편은 당장의 생계를 위해 유일한 소통 수단이었던 휴대전화마저 팔았다. 야스민은 남편의 조카 전화기를 빌려 간신히 안부를 묻는다. 뉴스에서 포격이나 총격 소식이 들릴 때마다 심장이 내려앉는 기분으로 수화기를 든다. 전화를 걸어서는 가족들을 안심시키려 애써 농담을 건네고, 추운 밤은 잘 견뎠는지, 끼니는 챙겼는지 묻는다. 정작 나블루스에서의 고단한 생활은 가족들이 걱정할까 봐 꾹꾹 눌러 담아 숨긴다.나블루스에서의 생존 역시 녹록지 않다. 야스민은 의류에 그림을 인쇄하고 자수를 놓는 계약직 일을 하고 있다. 하지만 일거리가 불규칙해 한 달에 열흘 남짓 일하며 1,100셰켈(약 300달러, 한화 약 40만 원)을 버는 것이 전부다. 그마저도 한 달 뒤면 계약이 끝난다.가자지구에서 미용사로 일했던 여동생 와파도 일자리를 구하려 백방으로 뛰었지만, 청각장애와 '가자지구 출신'이라는 꼬리표는 보이지 않는 장벽이 되었다. 야스민 역시 가자지구 출신이라는 이유로 채용에서 배제됐다고 느낀다. 간간이 들어오는 외부의 작은 도움과 야스민의 적은 월급으로 네 식구가 버티고 있다.가장 가슴 아픈 순간은 아이들을 볼 때다. 보육원에 다니며 이제 막 말을 배우기 시작한 쌍둥이는 아빠의 얼굴조차 알지 못한다.얼마 전에는 동생 와파가 아이들을 위해 무언가 꼭 필요하다며 부탁을 해왔지만, 수중에 돈이 없던 야스민은 들어줄 수가 없었다. 의지할 곳도, 함께 짐을 나눠질 사람도 없는 타향에서 동생은 서럽게 울었고, 아무것도 해줄 수 없는 언니 역시 울었다.야스민은 힘든 현실을 잠시 잊기 위해 한국 드라마를 본다. 그런 이유에서인지 한국인인 나를 만나자 무척 반가워 했다. 화면 속 이야기에 잠시나마 현실의 무게를 내려놓으려 애쓰지만, 밤이 깊어지면 죄책감이 찾아온다.가자지구로 다시 들어갈 방법은 요원하다. 브로커를 통해 오가는 길이 있다는 소식은 들었지만 막대한 현금이 필요할 뿐만 아니라 목숨을 걸어야 할 만큼 위험하다는 이야기가 전해진다. 가족을 또다시 잃을지도 모른다는 공포 속에서도 야스민은 오늘 다시 일자리를 찾아 나선다.3평 남짓한 좁은 방, 그곳에서 야스민은 동생과 조카들의 오늘을 지켜내며 기약 없는 귀향을 기다리고 있다.