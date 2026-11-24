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큰사진보기 ▲우리 집 김장 레시피친정 엄마가 돌아가시고 남편과 처음으로 해본 김장을 손 글씨로 레시피를 꼼꼼하게 작성해두고 매년 참고하며 김장한다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

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"선생님들, 올해 김장하시지요?"

"그럼 하지. 올해는 배추 같은 채솟값은 안 올랐는데 양념값이 올랐다고 하네."

"저는 이제 안 담그고 사 먹어요. 성당에서 파는 김치를 사서 먹는데 제법 맛있더라고요."

큰사진보기 ▲11월 초순과 중순에 마트에 쌓인 김장 채소들배추와 다발무, 천수무, 총각무, 쪽파 모두 가격이 싸서 올해 김장값을 덜어주었다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲김장에 들어갈 양념들고춧가루와 찹쌀가루, 젓갈 등 미리 주문해서 김장 준비를 완벽하게 해두었다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲김장하기 전에 담근 총각 김치총각 김치는 김장 김치가 익기 전에 먹으면 좋기에 쪽파와 함께 '총각무 쪽파김치'를 담갔다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲김장하는 전날 준비한 것들절임 배추는 김장 전날에 도착하도록 예약하고 다발무와 쪽파, 갓도 깨끗하게 씻어두고, 김장하는 날 아침에 썰어둔다. 마늘과 생강은 다짐기로 갈아둔다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲김장하는 모습김치 양념을 아들과 며느리와 함께 버무리니 힘이 덜 들었다. 올해는 김치 양념도 알맞게 만들어서 넉넉하게 속을 넣었다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

"어머니, 김장하고 나니 부자가 된 것 같아요."

"그렇지. 나도 뿌듯하네. 김치가 맛있어야 할 텐데."

"맛있을 거예요. 작년 김치도 정말 맛있었거든요."

큰사진보기 ▲절임 배추 60으로 만든 김장 김치절임 배추 60kg으로 만든 김장 김치 김치 통 여덟 개가 나와서 올해는 넉넉하게 먹을 것 같아 뿌듯하다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

바야흐로 11월 김장철이 돌아왔다. 김장철이 돌아오면 유난히 친정엄마가 보고 싶다. 친정엄마가 계실 때는 김장 날짜만 정한 뒤 엄마에게 신용카드만 드리면 모든 준비가 알아서 척척 끝났다. 배추를 사는 일도, 양념 재료를 다듬는 일도 신경 쓸 필요가 없었다. 김장 당일 남편이 주방에 김장 매트를 깔아주면, 남편과 김치 속에 넣을 무채를 썰고는 내내 엄마 곁에 딱 붙어 보조 역할만 하면 되었다.3년 전 친정엄마가 세상을 떠나신 뒤 김치를 사 먹을까 고민도 했다. 하지만 엄마가 김장하시던 모습을 떠올리며 서툴게나마 남편과 둘이 처음으로 직접 김장을 담갔다. 다행히 엄마의 손맛 그대로는 아니어도 제법 맛있게 담가졌다. 그해 김장을 마치자마자 절임 배추 40kg에 들어가는 다발무, 갓, 파 같은 채소와 고춧가루, 젓갈의 분량 등을 손글씨로 상세히 적어두었다. 그리고 매년 그 레시피를 확인하며 김치를 담그고 있다.올해 초등학교로 전통 놀이를 지도하러 다니고 있는데, 함께 활동하는 선생님 열 분이 모두 70대다. 11월에 접어들자 자연스럽게 대화의 주제가 '김장'으로 모였다. 슬쩍 올해 김장하시는지 여쭈어보았다.열 분 중 세 분만 사서 드시고, 나머지 일곱 분은 모두 직접 김치를 담근다고 하셨다. 우리 집도 매년 김장을 한다고 말씀드리니, 다들 내가 사 먹을 줄 알았다며 알뜰한 살림꾼이라고 칭찬을 건네셨다. 매년 김장하던 동생네도 올해는 김장을 안 한다고 하니 감장 안 하는 집이 점점 늘어나는 것 같다.11월 김장철을 맞아 마트에 갈 때마다 배추를 비롯해 다발무 등 김장 채소의 물가를 눈여겨보았다. 갈 때마다 조금씩 다르지만, 다행히 배추 등 채솟값은 비싸지 않았다. 친정엄마가 돌아가신 후에 우리 집은 늘 해남에서 절임 배추를 주문해 김장을 담가 왔다.김장 재료 중에서 가장 중요한 것은 배추와 고춧가루, 그리고 젓갈이다. 우선 작년에 구매했던 곳에 연락해 고운 고춧가루 다섯 근을 주문했다. 다행히 고춧가루 가격은 작년과 같아서 한 근에 1만8천 원씩, 택배비를 포함해 9만5천 원을 입금했다.우리 집은 매년 조금 늦은 12월 20일 즈음에 김장을 해 왔다. 1년 내내 먹고도 다음 김장철이 돌아올 때까지 묵은지가 늘 조금씩 남곤 했다. 하지만 올해는 한 달가량 앞당겨 11월 21일에 김장을 하게 됐다. 작년에 절임 배추 40kg을 담갔는데, 아들네와 같이 먹다보니 김장김치가 일찍 떨어졌기 때문이다.평소 김장김치를 좋아하는 남편이 올해는 좀 넉넉하게 하자고 권했다. 고민 끝에 큰아들네와 작은아들네, 그리고 우리 집까지 세 집이 먹을 양으로 절임 배추 60kg을 주문했다. 20kg당 택배비 포함 4만5천 원씩, 총 13만 5천 원이 들었다. 절임 배추도 작년 가격 그대로였다. 1년 먹을 김치라서 비싸단 생각이 안 들었다.새우젓은 조금 비싸도 김장 젓갈로 가장 맛있다는 육젓으로 2kg을 주문하고, 떡집에서 찹쌀가루도 한 되 빻아 왔다. 이것도 친정엄마가 해 오시던 방법이다. 몇 번 김장을 해본 덕에 이제 준비도 척척 잘한다. 하늘에 계신 친정엄마도 흐뭇하게 바라보시지 않을까 싶다.멸치 액젓과 까나리 액젓까지 미리 준비해 두었으니, 김장 전날에 무와 마늘, 생강, 대파, 쪽파만 사면 끝이다. 우리 집은 생새우 같은 부재료는 넣지 않고 오직 새우젓과 멸치액젓, 까나리액젓으로만 깔끔하게 맛을 낸다. 대신 김장하는 날에는 남은 양념 속과 생굴을 함께 버무리고, 야들야들하게 삶은 수육을 절인 배춧잎에 싸서 맛있게 먹는다.요즘 마트에 가보면 배추 못지않게 눈에 띄는 것이 바로 총각무(알타리무)다. 총각김치는 보통 김장김치가 제대로 익기 전까지 맛있게 먹을 수 있기 때문이다. 11월 초 주말에 마트 몇 곳을 둘러보며 가격을 비교해 보니 총각무 세 단에 9900원 선이 가장 많았다. 그중 싱싱하고 마음에 드는 총각무 여섯 단과 쪽파 한 단을 사 왔다. 평소 남편과 아들이 파김치도 좋아해서 이번에는 총각무와 쪽파를 한데 섞은 '총각무 쪽파김치'를 담가볼 생각이다.총각무를 다듬고 깨끗이 씻어 절이는 동안, 예전 같으면 버렸을 무청까지 꼼꼼히 데쳐 껍질을 벗기는 내 모습을 보며 '이제는 제법 알뜰 주부 다 되었구나!' 하는 생각이 들었다. 미리 적어둔 손글씨 레시피대로 분량의 양념을 믹서에 갈아 숙성시키는 동안, 알맞게 절여진 총각무를 나무 도마 위에 올려 네 등분으로 쪼개고 쪽파는 반으로 잘라 두었다.30분 동안 잘 숙성된 양념을 쪼개놓은 총각무 사이사이까지 골고루 꼼꼼하게 발라주었다. 색감도 고운 데다 양념 농도까지 알맞아 무에 착착 잘 버무려졌다. 양념에 버무린 총각무와 쪽파를 김치통에 켜켜이 담아 두니, 나중에 꺼내 먹을 때 두 가지를 한 번에 먹을 수 있어 딱 좋았다.총각무 여섯 단과 쪽파 한 단이 김치통 두 개 정도 되어 뿌듯했다. 총각무 쪽파김치는 상온에서 이틀 숙성하고 김치냉장고에 넣었는데 알맞게 익어서 요즘도 맛있게 먹고 있다. 우리 집처럼 주변에서도 김장하기 전에 총각김치와 동치미 등을 담그고 김장은 보통 11월 셋째 주부터 12월 첫 주 사이에 많이 한다.김장 당일보다 전날 장을 보고 재료를 준비하는 일이 훨씬 더 분주하다. 전날에 김장에 들어갈 무와 대파, 쪽파, 갓, 마늘, 생강을 사 와서 미리 깨끗하게 씻어 두고 찹쌀풀도 쑤었다. 올해는 전통 놀이 선생님들이 추천해 주신 천수무와 다발무를 반반 섞어서 샀다. 천수무가 크기는 작은데 단단하고 맛있다고 하셔서 올해 처음으로 사보았다. 자른 무청은 작년처럼 남편이 줄로 엮어서 베란다 밖에 내다 걸었다. 맛있는 시래기로 변신하리라 믿는다.절임 배추는 전날 밤에 도착해서 아침에 큰 바구니에 담아 물기를 뺐다. 김장 당일 아침에 갓과 파 등을 알맞은 크기로 썰어두고, 마늘과 생강도 다짐기로 다져 놓았다. 냉동실에 보관해 두었던 새우젓과 고춧가루까지 꺼내 놓은 뒤, 도와주러 올 아들과 며느리를 설레는 마음으로 기다렸다.김장하는 날, 올해 들어 가장 추운 날씨였다. 난방을 미리 따뜻하게 틀어 두어 손자들이 와도 걱정이 없었다. 점심때쯤 주말에 일하는 작은며느리를 제외하고 아들과 며느리, 손자들까지 모두 도착했다. 점심을 간단히 먹고 나서 본격적으로 김장을 시작했다. 손자들이 놀이처럼 무채 써는 아빠와 엄마, 할머니에게 무를 날라 주며 즐거워하니 우리 집 김장날이 잔칫집 같았다. 하얀 무채가 눈처럼 높이 쌓이고 썰어놓은 초록 채소를 올려 빨간 고춧가루로 버무리니 꼭 예술 작품을 만드는 것처럼 정성을 들이게 되었다.김장에서 중요한 것이 김치 속의 간이다 보니, 완성된 김치 속을 노란 배추 속잎에 싸서 돌아가며 맛을 본다. 이구동성으로 '간이 딱 맞아요'라는 말이 나오면 본격적으로 김치 속 넣기에 들어간다. 김치 속 넣기는 나와 큰며느리가 하려고 했는데 큰아들도 해보겠다고 해서 김치 속 넣는 방법을 알려주었다. 세 명이 하니 김장을 빨리 끝낼 수 있었다절임 배추 60kg은 김치통 여덟 개가 나왔다. 큰아들네는 두 통, 작은아들네는 한 통을 보내고 김치가 떨어지면 더 가져다 먹으라고 일러두었다. 담근 김치는 바로 김치냉장고에 넣어두었다. 김치 부자가 되고 보니 김장을 준비한 11월 한 달의 수고가 눈 녹듯이 사라졌다.김장이 힘들어도 가족이 모여 함께하니 고단함보다는 즐거움이 더 컸다. 쌓여 있는 김치통을 보는 것만으로도 겨울 준비를 마친 것 같아 든든했다. 손자들 덕분에 우리 집 김장하는 날이 '2026년의 행복했던 날'의 한 페이지로 오래도록 남을 것이다. 김치가 맛있게 익었으면 좋겠다. 올해도 이제 한 달 정도 남았다. 2026년도 잘 마무리하고 새해에도 가족이 건강하길 바란다.