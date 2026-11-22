큰사진보기 ▲(서울=연합뉴스) 해경 대원들이 21일 충남 태안 서격렬비도 인근 해상에서 연락이 두절된 어선 해광호(7.93t)와 승선원들을 찾기 위해 수중수색 장비를 준비하고 있다. 2026.11.21 [태안해양경찰서 제공. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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(태안=연합뉴스) 이재림 기자 = 해경이 충남 태안 서격렬비열도 인근 해상에서 연락 두절된 어선 해광호(7.93t) 선체를 수색 닷새째 만인 22일 해저에서 발견했다.태안해경은 이날 "실종된 어선에 대한 수중 수색을 진행하던 중 발견한 선박 추정 물체를 정밀 탐색한 결과 해광호 선체임을 최종적으로 확인했다"고 밝혔다.해경에 따르면 이날 오후 3시 26분께 해군 함정이 수중무인탐사기(ROV)를 활용해 수중수색을 했으며, ROV 카메라를 통해 해당 물체가 해광호 선체임을 식별했다고 설명했다.앞서 해경은 21일 오후 7시 55분 서격렬비열도 북서방 약 22해리(40.74㎞) 인근 해상 수심 53ｍ 해저에서 선박 추정 물체를 확인했다.해경은 해군 함정 수중음파탐지기(SONAR·소나)를 활용해 선박 추정체를 찾았다고 설명했다.발견 지점은 해경이 해양 상황 인식·정보통합 시스템(MDA 플랫폼)과 인근 화물선의 레이더 영상 분석 등으로 확인한 침몰 추정 위치로부터 북동쪽으로 440ｍ 떨어진 곳이다.태안해경은 사이드 스캔 소나와 다방향 폐쇄회로(CC) TV 등 수중탐색 장비를 활용해 해당 해역을 지속적으로 탐색했다고 덧붙였다. 사이드 스캔 소나는 음파를 비스듬히 향하게 보내고서 되돌아오는 반사 음파를 받아 형태를 살피는 탐사 장비다.태안 선적 연안통발 어선인 해광호는 앞서 16일 오전 7시 16분께 내국인 3명과 인도네시아 국적 선원 4명을 태우고 안흥외항을 출항했다.이후 이튿날 오전 3시께 인근 조업선을 통해 어선안전조업국에 위치를 보고했지만, 18일 오전 1시께 해광호의 위치가 확인되지 않는다는 신고가 들어왔다. 직후 수색 작업에 나선 해경은 20일 저녁 해광호 것으로 보이는 부이(부표)를 발견한 데 이어 다음날 오전에도 부이를 찾아냈다.태안해경을 비롯한 구조당국은 해광호 선체 확인에 따라 실종 선원 7명을 찾기 위한 수중 선체 수색을 지속할 예정이다.수중수색 안전 조건과 현장 여건 등을 확인한 후 해양경찰청 중앙해양특수구조단 잠수구조대원을 투입해 선체 내부와 주변 해역에 대한 수색을 진행한다는 계획이다.하태영 태안해양경찰서장은 "해광호 선체를 확인한 만큼 실종자 수색을 최우선으로 두고 가용한 모든 자원을 동원할 것"이라며 "실종자 가족분들께서 간절히 기다리고 계신 만큼 최선을 다하겠다"고 말했다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>