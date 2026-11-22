큰사진보기 ▲태안해양경찰서(서장 하태영)는 22일 오후 2시 6분경 해군함정이 해군 무인잠수정(ROV)을 투입해 수중수색을 벌인 결과, 오후 3시 26분 경 실종 어선 해광호임을 최종 식별했다고 밝혔다. ⓒ 태안해경 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추가 발견한 해광호 어망부이. ⓒ 태안해경 관련사진보기

큰사진보기 ▲안해양경찰서와 해군이 서격렬비열도 인근 해상에서 실종 어선 해광호를 찾기 위한 수중수색을 진행하고 있다. 지난 21일 오후 7시 55분쯤 수심 52m 해저에서 선박으로 추정되는 물체가 발견돼 정밀 확인 작업이 진행 중이다. ⓒ 태안해경 제공 관련사진보기

충남 태안 서격렬비열도 인근 해상에서 승선원 7명을 태우고 연락이 두절됐던 어선 해광호(7.93톤)의 선체가 실종 닷새 만에 수심 52m 해저에서 최종 확인됐다.태안해양경찰서(서장 하태영)는 22일 오후 2시 6분경 해군함정이 해군 무인잠수정(ROV)을 투입해 수중수색을 벌인 결과, 오후 3시 26분 경 실종 어선 해광호임을 최종 식별했다고 밝혔다. 지난 18일 새벽 해광호의 위치 신호가 소실된 지 닷새 만에 정확한 위치가 파악되면서, 광범위하게 진행되던 수색 작업은 해광호 선체 내부와 인근 해역을 집중 탐색하는 수중수색 국면으로 전환된다.해광호 선체가 발견된 곳은 서격렬비열도 북서방 약 2해리 해상, 수심 53m 지점이다. 앞서 해경은 해양영역인식(MDA) 플랫폼과 주변 화물선 레이더 영상, 해수 유동 예측 자료 등을 종합 분석해 침몰 추정위치를 특정했다. 이어 21일 오후 7시 55분께 해군 함정이 소나(음파탐지기) 탐색을 통해 추정위치로부터 북동쪽 약 440m 떨어진 해저에서 선박으로 추정되는 물체를 포착했다.해경은 사이드스캔 소나와 수중 다방향 CCTV로 해당 물체의 형상과 크기를 정밀 분석한 뒤, 22일 해군과 공조해 ROV를 투입해 수중 카메라로 해광호 선체를 최종 확인했다.해경은 선체 위치가 특정됨에 따라 해양경찰청 중앙해양특수구조단 소속 잠수구조대원을 현장에 투입해 선체 내부와 주변 해역을 집중 수색할 방침이다.다만 수심 53m 해저의 빠른 조류와 낮은 시야, 제한된 잠수 가능 시간 등 수중 여건이 까다로운 만큼 기상 상황과 선체 상태, 내부 진입 가능 여부 등 안전조건을 종합적으로 검토해 구조대원을 투입할 계획이다. 현재까지 한국인 선원 3명과 인도네시아 국적 선원 4명 등 실종자 7명의 생사와 위치는 확인되지 않았다.당국은 선체 확인과 병행해 해상 수색도 이어가고 있다. 이날 수색에는 해경 함정 21척, 유관기관 8척, 민간 선박 1척 등 함정 30척과 항공기 9대(해경 5대·유관기관 4대)가 동원됐다.하태영 태안해양경찰서장은 "실종 어선의 선체를 확인한 만큼 이제는 실종자 수색을 최우선으로 두고 가용한 모든 자원을 총동원하겠다"며 "간절히 기다리고 계신 실종자 가족들을 위해 구조에 최선을 다하겠다"고 말했다.악천후 속 수색 끝에 침몰 선박의 위치는 확인됐지만, 이제 수색의 성패는 어두운 해저에 가라앉은 선체 내부와 주변에서 7명의 선원을 찾아내는 데 달리게 됐다. 가족들의 애타는 기다림 속에 구조당국의 수중수색 결과에 이목이 쏠리고 있다.