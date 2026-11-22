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큰사진보기 ▲직접 찍음 ⓒ 박명관 관련사진보기

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"안녕하세요! 저는 양말을 좋아하는 양말덕후, 베바라고 합니다."

"나의 작은 행복을 당신의 하루에 선물하고 싶습니다."

"올해도 수고 많았어요. 따뜻하게 지내세요."

"가져가세요, 오늘의 행복."

덧붙이는 글 | 감사합니다 ❤️

연말이 다가오는 요즘, 지인들에게 선물할 양말을 살펴보고 있다. 무늬가 재미있는 것, 색이 선명한 것, 보기만 해도 발이 따뜻할 것 같은 것들.양말마다 어울리는 사람이 있다. 평소에 잘 웃지 않는 사람을 떠올리며 우스꽝스러운 그림이 들어간 양말 앞에서 한참을 서성이기도 한다. 불과 몇 년 전까지만 해도 없었던 습관이다. 이 습관을 만들어준 사람과 나는 한 번도 직접 만난 적이 없다.3년 전 11월이었다. 학생 수업 때문에 이촌역 부근에 나갔던 날, 유난히 바람이 많이 불고 추웠다. 담벼락을 따라 걷다가 발걸음을 멈췄다. 베이지색 양말 한 켤레가 회색 테이프로 벽에 붙어 있었다. 곁에는 갈색 종이에 손으로 쓴 편지가 있었다. 포장지도, 리본도 없었다. 투박한 회색 테이프가 선물 포장을 대신하고 있었다.편지는 이렇게 시작했다. 글쓴이는 마음에 드는 양말을 신고 하루를 시작하면 좋은 일이 생길 것 같다고 했다. 생일이면 일 년에 단 한 번 신는 생일 양말도 있다고 했다. 누구에게 보여주지 않아도 자신만은 오늘이 특별한 날이라는 것을 알 수 있겠구나 싶었다.그는 자신의 생일을 앞두고 지금껏 한 살씩 자랄 수 있었던 것이 사랑하는 사람들과 자신을 스쳐 간 수많은 순간들로부터 선물을 받아온 덕분이라고 생각했다. 그래서 이번에는 자신이 선물을 주고 싶어졌다고 했다.편지는 "가져가세요, 오늘의 행복"이라는 말로 끝났다.받는 사람의 이름은 없었다. 가격표도 없었다. 그저 추운 날 길을 걷다가 우연히 발걸음을 멈춘 사람이 선물의 주인이 될 수 있었다. 나는 사진만 찍었다. 양말은 가져가지 않았다.처음에는 양말을 담벼락에 붙여놓은 행동이 엉뚱하다고 생각했다. 그런데 집으로 돌아오는 길에는 양말보다 편지를 쓴 사람이 자꾸 생각났다. 나는 다른 사람의 생일에는 선물을 준비하고 내 생일에는 축하를 받는 것이 자연스럽다고 여겨왔다. 무엇을 먹을지, 누구를 만날지 생각하면서도 정작 내 생일에 누군가에게 무엇을 줄 수 있을지는 생각해 본 적이 거의 없었다.편지를 쓴 사람은 한 살을 더 먹는 일을 그동안 자신이 받아온 마음을 돌아보는 날로 삼았다. 그리고 자신에게 선물을 주었던 사람들이 아니라 앞으로 그 담벼락을 지나갈 누군가를 위해 양말을 마련했다. 자신의 생일을 알지도 못할 사람에게 주는 생일 선물이었다.그날 이후 내게도 작은 변화가 생겼다. 연말이면 지인들에게 줄 양말을 고르기 시작한 것이다. 양말을 고르는 동안에는 그 사람의 발을 생각한다. 양말을 고르다 보면 내 눈에 예쁜 것과 받는 사람이 실제로 신을 만한 것이 다를 때가 있다. 그 사람이라면 어떤 색을 좋아할까. 신발을 벗었을 때 드러나는 그림을 재미있어 할까, 아니면 쑥스러워 할까.오랫동안 알고 지낸 사람인데도 막상 양말 한 켤레를 고르려니 모르는 것이 많다. 그러다 문득 다른 생각으로 넘어간다. 그 사람은 올해 어디로 바삐 걸어 다녔을까. 얼마나 오래 서 있었을까. 평소에는 얼굴을 마주 보고 이야기를 나누던 사람인데, 양말을 고르는 동안에는 그 사람의 발을 생각하게 된다. 얼굴을 보며 안부를 물은 적은 많아도 그 사람의 발이 얼마나 고단했는지는 물어본 적이 없었다.양말을 건네며 하는 말이다. 손에 쥐여주기 좋은 크기라는 점도 마음에 든다. 거창한 포장도 긴 인사말도 필요하지 않다. 평소에 하기 쑥스러웠던 말도 양말 한 켤레와 함께라면 조금은 수월하게 건넬 수 있다. 양말 한 켤레로 누군가의 겨울을 바꿀 수는 없겠지만, 그 사람이 하루를 마치고 신발을 벗을 때까지 발이 조금 덜 시렸으면 좋겠다.올해도 어김없이 3년 전 찍었던 사진을 다시 들여다본다. 손으로 쓴 글씨와 갈색 종이, 양말을 붙잡고 있는 회색 테이프. 처음에는 보이지 않았던 것들이 이제는 보인다. 누군가 양말을 고르고 편지를 쓰고, 추운 날 그곳까지 걸어갔을 시간이다. 편지의 마지막 문장은 여전히 짧다.3년 전 그 담벼락에 붙어 있던 양말을 누군가 가져갔는지는 모른다. 지금도 베바가 어딘가에 양말을 붙이고 다니는지 알 수 없다. 받은 마음을 꼭 받은 자리로 돌려보내야 하는 것은 아닐지 모르지만, 그 마음이 필요한 다른 사람에게 건네는 일도 우리가 살면서 할 수 있는 보답이 아닐까.올해도 양말 몇 켤레를 고를 생각이다. 양말마다 어울리는 얼굴을 떠올리다 보면 한 해 동안 미처 묻지 못했던 안부도 생각날 것이다. 유난히 바람이 불었던 11월의 이촌역, 담벼락에 편지와 함께 양말을 붙여놓았던 사람에게 이제야 답장을 남긴다. 선물 잘 받았습니다. 이제 제가 다른 사람에게 건네고 있습니다.