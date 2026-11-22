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연말이 다가오는 요즘, 지인들에게 선물할 양말을 살펴보고 있다. 무늬가 재미있는 것, 색이 선명한 것, 보기만 해도 발이 따뜻할 것 같은 것들.
양말마다 어울리는 사람이 있다. 평소에 잘 웃지 않는 사람을 떠올리며 우스꽝스러운 그림이 들어간 양말 앞에서 한참을 서성이기도 한다. 불과 몇 년 전까지만 해도 없었던 습관이다. 이 습관을 만들어준 사람과 나는 한 번도 직접 만난 적이 없다.
내 생일에 누군가에게 선물을 준다는 것
3년 전 11월이었다. 학생 수업 때문에 이촌역 부근에 나갔던 날, 유난히 바람이 많이 불고 추웠다. 담벼락을 따라 걷다가 발걸음을 멈췄다. 베이지색 양말 한 켤레가 회색 테이프로 벽에 붙어 있었다. 곁에는 갈색 종이에 손으로 쓴 편지가 있었다. 포장지도, 리본도 없었다. 투박한 회색 테이프가 선물 포장을 대신하고 있었다.
"안녕하세요! 저는 양말을 좋아하는 양말덕후, 베바라고 합니다."
편지는 이렇게 시작했다. 글쓴이는 마음에 드는 양말을 신고 하루를 시작하면 좋은 일이 생길 것 같다고 했다. 생일이면 일 년에 단 한 번 신는 생일 양말도 있다고 했다. 누구에게 보여주지 않아도 자신만은 오늘이 특별한 날이라는 것을 알 수 있겠구나 싶었다.
그는 자신의 생일을 앞두고 지금껏 한 살씩 자랄 수 있었던 것이 사랑하는 사람들과 자신을 스쳐 간 수많은 순간들로부터 선물을 받아온 덕분이라고 생각했다. 그래서 이번에는 자신이 선물을 주고 싶어졌다고 했다.
"나의 작은 행복을 당신의 하루에 선물하고 싶습니다."
편지는 "가져가세요, 오늘의 행복"이라는 말로 끝났다.받는 사람의 이름은 없었다. 가격표도 없었다. 그저 추운 날 길을 걷다가 우연히 발걸음을 멈춘 사람이 선물의 주인이 될 수 있었다. 나는 사진만 찍었다. 양말은 가져가지 않았다.
처음에는 양말을 담벼락에 붙여놓은 행동이 엉뚱하다고 생각했다. 그런데 집으로 돌아오는 길에는 양말보다 편지를 쓴 사람이 자꾸 생각났다. 나는 다른 사람의 생일에는 선물을 준비하고 내 생일에는 축하를 받는 것이 자연스럽다고 여겨왔다. 무엇을 먹을지, 누구를 만날지 생각하면서도 정작 내 생일에 누군가에게 무엇을 줄 수 있을지는 생각해 본 적이 거의 없었다.
편지를 쓴 사람은 한 살을 더 먹는 일을 그동안 자신이 받아온 마음을 돌아보는 날로 삼았다. 그리고 자신에게 선물을 주었던 사람들이 아니라 앞으로 그 담벼락을 지나갈 누군가를 위해 양말을 마련했다. 자신의 생일을 알지도 못할 사람에게 주는 생일 선물이었다.
그날 이후 내게도 작은 변화가 생겼다. 연말이면 지인들에게 줄 양말을 고르기 시작한 것이다. 양말을 고르는 동안에는 그 사람의 발을 생각한다. 양말을 고르다 보면 내 눈에 예쁜 것과 받는 사람이 실제로 신을 만한 것이 다를 때가 있다. 그 사람이라면 어떤 색을 좋아할까. 신발을 벗었을 때 드러나는 그림을 재미있어 할까, 아니면 쑥스러워 할까.
올해도 양말을 고릅니다
오랫동안 알고 지낸 사람인데도 막상 양말 한 켤레를 고르려니 모르는 것이 많다. 그러다 문득 다른 생각으로 넘어간다. 그 사람은 올해 어디로 바삐 걸어 다녔을까. 얼마나 오래 서 있었을까. 평소에는 얼굴을 마주 보고 이야기를 나누던 사람인데, 양말을 고르는 동안에는 그 사람의 발을 생각하게 된다. 얼굴을 보며 안부를 물은 적은 많아도 그 사람의 발이 얼마나 고단했는지는 물어본 적이 없었다.
"올해도 수고 많았어요. 따뜻하게 지내세요."
양말을 건네며 하는 말이다. 손에 쥐여주기 좋은 크기라는 점도 마음에 든다. 거창한 포장도 긴 인사말도 필요하지 않다. 평소에 하기 쑥스러웠던 말도 양말 한 켤레와 함께라면 조금은 수월하게 건넬 수 있다. 양말 한 켤레로 누군가의 겨울을 바꿀 수는 없겠지만, 그 사람이 하루를 마치고 신발을 벗을 때까지 발이 조금 덜 시렸으면 좋겠다.
올해도 어김없이 3년 전 찍었던 사진을 다시 들여다본다. 손으로 쓴 글씨와 갈색 종이, 양말을 붙잡고 있는 회색 테이프. 처음에는 보이지 않았던 것들이 이제는 보인다. 누군가 양말을 고르고 편지를 쓰고, 추운 날 그곳까지 걸어갔을 시간이다. 편지의 마지막 문장은 여전히 짧다.
"가져가세요, 오늘의 행복."
3년 전 그 담벼락에 붙어 있던 양말을 누군가 가져갔는지는 모른다. 지금도 베바가 어딘가에 양말을 붙이고 다니는지 알 수 없다. 받은 마음을 꼭 받은 자리로 돌려보내야 하는 것은 아닐지 모르지만, 그 마음이 필요한 다른 사람에게 건네는 일도 우리가 살면서 할 수 있는 보답이 아닐까.
올해도 양말 몇 켤레를 고를 생각이다. 양말마다 어울리는 얼굴을 떠올리다 보면 한 해 동안 미처 묻지 못했던 안부도 생각날 것이다. 유난히 바람이 불었던 11월의 이촌역, 담벼락에 편지와 함께 양말을 붙여놓았던 사람에게 이제야 답장을 남긴다. 선물 잘 받았습니다. 이제 제가 다른 사람에게 건네고 있습니다.