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큰사진보기 ▲추수가 끝난 천수만 논밭 위로 수천 마리의 철새가 일제히 날아오르는 웅장한 군무 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲끝없이 뻗은 간월호 제방 도로와 갈대숲, 그리고 흰 곤포 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲낮은 구릉 능선 아래 드넓게 펼쳐진 추수 끝난 평야와 하얀 볏짚 말음 풍경 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲맑은 하늘과 낮은 산세를 품은 잔잔한 간월호 수면과 물가 갈대밭 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲갈대숲 너머 잔잔한 간월호 물 위에 무리 지어 머무는 물새들의 모습 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲수면 위 작은 모래톱에 나란히 올라앉아 휴식을 취하는 가마우지 무리 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲맑은 가을 하늘 아래 파도처럼 물결치며 이동하는 철새 군무 ⓒ 김지영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲비행을 마치고 다시 추수 끝난 논바닥으로 내려앉아 휴식하는 철새 무리 ⓒ 김지영 관련사진보기

▲낮은 산능선을 배경으로 대열을 이루어 날아오르는 철새 떼의 역동적인 모습 김지영 관련영상보기

덧붙이는 글 | 충남 서산 천수만과 간월호 일원은 서산 A·B지구 간척 사업으로 조성된 드넓은 농경지와 담수호가 어우러진 세계적인 철새 도래지입니다.

처음엔 그저 넓은 들판에 흙덩이가 유독 많이 뭉쳐 있는 줄 알았다. 추수가 끝난 뒤 잿빛으로 식어가는 서산 천수만의 논바닥. 시선을 멈추고 가만히 들여다본 순간, 꿈틀거리던 수천 개의 점들이 일제히 날개를 펴며 허공으로 솟구쳤다.고요하던 하늘이 순식간에 거대한 날갯짓 소리로 가득 찼다. 무언가 꽉 채워진 풍경이 아니라, 모든 것을 거둬들이고 텅 비워낸 11월의 간척지 들녘에서 마주한 뜻밖의 장관이었다.22일, 번잡한 일상을 잠시 내려놓고 서산의 대표적인 철새 도래지인 천수만과 간월호 일원을 찾았다. 계절이 겨울의 문턱을 넘어서는 시기, 들판은 화려한 빛깔을 모두 덜어낸 채 담백한 민낯을 드러내고 있었다.제방 도로를 따라 천천히 차를 몰고 걸음을 옮기자, 끝없이 펼쳐진 평야 위로 하얀 원통형 볏짚 말음(곤포 사일리지)들이 점점이 놓여 있었다.한 해의 농사를 갈무리한 농부들의 땀방울이 단단하게 뭉쳐진 흔적이었다. 푸른 벼이삭도, 황금빛 물결도 사라진 자리에는 바삭하게 마른 갈대숲과 차분한 바람만이 제방 길을 쓸고 지나갔다.서산 A·B지구 간척 사업으로 조성된 담수호인 간월호 수변으로 다가가자 풍경은 한층 더 고요해졌다. 잔잔하게 일렁이는 푸른 물결 위로 물새들이 한가롭게 떠 있거나, 물가 갈대밭 곁에 나란히 앉아 깃털을 다듬고 있었다.먼 북녘 땅에서 차가운 바람을 피해 날아온 손님들이었다. 누구 하나 소리 높여 다투는 법 없이, 그저 넓은 호수의 품에 몸을 맡긴 채 조용히 숨을 고르는 모습이었다.그 평화로운 정적을 깨고 싶지 않아 나 역시 발걸음 소리를 죽인 채 한참을 제방 난간에 기대어 섰다. 쫓기듯 살아온 내 일상의 숨 가쁜 호흡이, 잔잔한 물결을 닮아 조금씩 느려지는 기분이었다.호반을 지나 다시 탁 트인 농로 주변으로 발길을 돌렸을 때, 전혀 예상치 못한 선물이 찾아왔다. 드넓은 논바닥에 엎드려 낟알을 줍던 거대한 철새 무리가 일순간에 하늘로 비상하기 시작한 것이다.수백, 수천 마리가 한 몸처럼 움직이며 하늘에 거대한 물결을 그렸다. 부딪힐 듯 가까우면서도 결코 엉키지 않는 질서. 바람을 타고 낮게 깔렸다가 다시 높게 솟구치는 날갯짓 앞에서 나는 카메라 셔터를 누르는 것조차 잊은 채 멍하니 하늘을 올려다보았다.사람의 손으로 바다를 막아 만든 간척지 논밭이, 수확이 끝난 뒤에는 이토록 거대한 생명의 무대가 되고 있었다.한바탕 역동적인 비행을 마친 새들은 다시 푸른 곤포 사일리지가 놓인 논바닥으로 사뿐히 내려앉았다.문득 우리네 삶을 돌아보게 된다. 우리는 늘 무언가를 더 채우고, 더 쌓아 올리지 못해 조바심을 내며 살아간다. 텅 비어 있는 상태를 실패나 쓸쓸함으로 여기며, 내 마음속의 논바닥조차 쉴 틈 없이 경작하려 든다.하지만 천수만의 11월은 다른 이야기를 들려주었다. 농부가 벼를 베어내고 밭을 비워주었기에, 멀리서 날아온 새들이 배를 채우고 날개를 쉴 수 있었다. 비움은 끝이 아니라, 전혀 다른 생명이 깃들기 위한 가장 너그러운 초대였다.해가 기울며 제방 길 위로 긴 그림자가 드리웠다. 빈손으로 찾아왔다가 뜻밖의 날갯짓을 가슴에 담고 돌아가는 길, 내 마음속에도 겨울 철새 한 무리가 편안히 내려앉을 작은 여백 하나쯤은 남겨두고 싶어졌다.