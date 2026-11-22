큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표(왼쪽부터), 오세훈 서울시장, 한동훈 무소속 의원이 4일 서울 중구 소공동 더그랜드롯데 서울에서 열린 '2026 중앙포럼'에 참석해 기념 촬영하고 있다. 2026.11.04 ⓒ 중앙일보 제공 관련사진보기

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더불어민주당이 조희대 대법원장 탄핵 추진을 당론으로 채택하자, 보수 야권 인사들은 일제히 '대통령 재판 막기' 일환이라며 공세를 펼쳤다.장동혁 국민의힘 대표는 22일 자신의 페이스북에 글을 올려 "민주당이 조희대 대법원장 탄핵에 목을 매는 이유는 '이재명 탈옥'"이라며 "탄핵안이 국회를 통과하면 조희대 대법원장 직무가 즉시 정지된다, 내년 2월 법관 인사를 못하게 해서 이재명 재판 재개를 막으려는 것"이라고 주장했다.장 대표는 "이게 바로 위헌이고, 위법이고, 진짜 내란 행위"라며 "이게 바로 독재국가다, 오늘 독재에 대한 항거를 시작해야 한다"고 밝혔다. 그러면서 "대법원장 탄핵, 결국 '자폭 탄핵'이 될 것"이라고 덧붙였다.오세훈 서울시장 역시 이날 페이스북에 글을 올려 "조희대 대법원장 탄핵으로 대통령 재판을 없애기 위한 사법부 장악의 마침표를 찍겠다는 것"이라고 주장했다. 오 시장은 "대법원장을 직무에서 배제하고 법관 인사까지 좌우해 사법부 전체를 정권의 친위부대로 만들겠다는 계획으로 보인다"라며 "이 정도면 이재명 정권의 최우선 국정과제는 '대통령 재판 없애기'라고 해도 과언이 아니"라고 지적했다.그는 "민주당의 대법원장 탄핵 당론이 채택된 후 국민의 우려가 하늘을 찌르던 그 시각, 대통령은 대장동 비리 사건에 대한 항변이 담긴 SNS 글을 올렸다. 그런 대통령의 정신세계를 보면 한 가지만큼은 분명해 보인다"라며 "지금 대통령이 가장 두려워하는 것은 민심이 아니라 '대통령 재판 재개'인 것"이라고 덧붙였다.오 시장은 "지금이라도 민주당을 멈춰 세우십시오. 그렇지 않으면 이재명 대통령은 실패한 대통령을 넘어 국민이 용서할 수 없는 대통령으로 남게 될 것"이라며 "대법원장 탄핵소추안이 처리되는 날, 이재명 대통령을 향한 국민 심판열차가 출발할 것"이라고 말했다.한동훈 무소속 의원은 같은 날 "계엄 직후 서부지법 폭력행위보다 민주당의 대법원장 탄핵이 훨씬 더 나쁘다"라며 "법원 건물과 집기가 아니라 대한민국 공정시스템과 삼권분립 자체를 때려부수는 것이기 때문"이라고 주장했다. 하루 전인 21일에는 민주당에서 탄핵소추안 발의 시점으로 12·3 비상계엄 2주년인 다음 달 3일이 거론된 점을 겨냥해 비판했다.한 의원은 "민주당이 친위쿠데타이자 내란 'D데이'를 굳이 계엄 당일로 잡은 것은 국민 앞에 내란죄를 자백하는 것"이라며 "이제 민주당은 내란정당이다, 무르지 말고 그 날 꼭 하라"며 "모두 감옥갈 것"이라고 성토했다.한편, 민주당 탄핵소추 추진단은 이날 한덕수 전 총리 사건의 '판결 내용'이 아니라 심리 과정에서 제기된 중대한 절차상 하자를 탄핵 사유로 검토하겠다고 밝힌 바 있다.