큰사진보기 ▲AI 부정행위 의혹을 받고 있는 법학적성시험(리트) 만점자 이진우씨가 19일 낮 1시께 서울 강동구의 한 숙박업소에서 심정지상태로 발견됐다. 사건 현장 앞으로 경찰 과학수사대 관계자들이 오가고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

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"결국 자기 힘으로 스카이 갔네."

큰사진보기 ▲이진우씨가 지난 10월 유튜브 채널 ‘미미미누’에 출연해 올해 법학적성시험(LEET·리트) 문제에 관한 이야기를 나누고 있다. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

며칠 전, 편집기자가 쪽지로 의견을 물었다. 2027학년도 수능 전후에 벌어진 일들에 대해 어떻게 생각하고 있냐고. 그 일들이란 대부분 알려진 바다.세무사 시험에서 전자기기와 AI를 이용해 부정행위를 한 수석 합격자의 경찰 자수. 비슷한 시기 법학적성시험(리트·LEET)에서 만점을 받은 이진우씨의 의혹. 그로인해 불거진 AI 부정행위 가능성에 대한 각계의 우려. 부랴부랴 정부가 내놓은 부정행위 방지 대책 등등. 그리고 수능 당일 시험 시작과 함께 전해진 이진우씨의 비보.그 일련의 상황을 지켜보면서 시민으로서 어떤 생각을 했는지 묻는 편집기자의 글에는, 중학생 아이가 학원에서 우연히 들었다는 다른 학생들의 이야기도 있었다.소위 말하는 대학 스카이(SKY)를 뜻하는 게 아니다. 죽음을 조롱한 것이었다. 아이가 그 말을 전하면서 "사람이 죽었는데 어떻게 그런 말을 할 수 있느냐"고 씁쓸해 했다는 말을 들으니 나도 생각이 많아졌다.처음 이진우씨 부정행위 의혹을 접했을 때는 나 또한 "세상을 우습게 알았구나"라며 분노했다. 누구는 밤잠을 줄여가며 공부하는데 누군가가 부정한 방법으로 성적을 얻었다면 얼마나 억울한 일인가. 그 분노는 지금도 틀리지 않았다고 생각한다.그런데 시간이 흐를수록 상황은 걷잡을 수 없이 돌아갔다. 온라인에는 그에 관한 제보가 잇따랐다. 의혹은 또 다른 의혹을 낳았고, 사람들은 그의 해명을 요구했다. 사실 여부가 확인되지 않은 이야기까지 쏟아지는 모습을 보면서 그가 점점 코너에 몰리는 것 같았다.그는 자신의 실력을 공개적으로 증명하겠다고 했다. 사람들의 관심이 집중된 것은 당연했다. 나는 혹시라도 그가 잘못된 선택을 하지 않을까 하는 걱정도 들었지만 끝까지 살아 있기를 바랐다. 잘못이 있다면 스스로 인정하고 그에 합당한 책임을 지기를 기대했다. 의혹이 사실이 아니라면 억울함을 밝힐 기회도 있어야 했다. 어느 쪽이든 살아 있어야 가능한 일이었다.수능 당일인 지난 19일, 그의 수능 국어 문제 풀이를 과정을 보여주겠다던 유튜브 생중계는 한때 접속자가 40만 명이 몰렸지만 정작 그는 스튜디오에 나타나지 않았다. 수많은 사람이 화면 앞에서 그를 기다리던 시간, 그는 홀로 서울 시내 곳곳을 이동하고 있었다. 그리고 오후 1시 12분께 그의 사망 소식이 전해졌다.나는 평소 유튜브 채널 '김복준의 사건 속으로'를 즐겨 본다. 김복준 전 형사가 들려주는 수사 이야기 가운데 유독 기억에 남는 것이 있다. 흉악한 범죄를 저지른 사람이라도 험한 말을 내뱉거나 윽박지르는 형사보다 존댓말을 쓰고 물 한 잔을 건네며 인간적으로 대하는 형사에게 마음을 열고 범행을 털어놓기도 한다는 이야기였다.흉악범에게 친절을 베푸는 형사라고 속에서 화가 나지 않을 리 없다. 그러나 피해자의 억울함을 풀어 주고 진실을 밝히기 위해 자신의 감정을 앞세우지 않고 그를 한 인간으로 대하는 것이다.<손자병법>에는 '궁구물박(窮寇勿迫)'이라는 말이 있다. 궁지에 몰린 적을 지나치게 압박하지 말라는 뜻이다. 전쟁에서조차 상대에게 퇴로를 남겨 두라고 했다. 잘못을 따지더라도 그 사람이 해명하고 책임질 기회까지 막아서는 안 된다는 말로 이해할 수 있다.그런데 우리는 어땠을까. 사람들은 그가 공개한 리트 시험지에서 답을 밀려 쓴 흔적을 찾아냈고, 수사를 요구했다. 여기까지는 검증에 관한 부분이다. 그러나 관심은 곧 시험과 상관없는 일로 옮겨 갔다. 그가 이름을 바꾼 일과 오래전 일들까지 들춰졌다.형사가 흉악범에게도 지킨 예의를 우리는 잘못이 확인되지도 않은 사람에게 지키지 않았다. 그에게 퇴로를 남겨 두지 않았다. 나 역시 그를 비난했다. 찾아보지 않아도 유튜브에는 그에 관한 영상이 날마다 올라왔고, 나는 그 영상들을 보았다. 그의 죽음을 조롱한 아이들의 말을 듣고서야 내 행동을 돌아보게 되었다.우리가 지향해야 할 사회는 잘못을 엄중히 묻되, 다시 일어설 기회도 남겨 두는 사회다. 잘못이 있다면 책임을 지고 자신의 삶을 바로잡아 공동체로 돌아올 수 있어야 한다. 물론 누구나 변화하는 것은 아니다. 그렇다고 인간으로서의 존엄까지 빼앗을 수는 없다. 아이들에게 가르쳐야 할 것은 잘못한 사람을 끝까지 미워하는 것이 아니라, 잘못을 바로잡으면서도 사람을 존중하는 것이다.AI 기술이 아무리 빠르게 발전해도 타인의 말에 귀 기울이고 한 인간으로 존중하는 태도 만큼은 잃지 말아야 한다. 너무 당연해서 새삼 말할 필요조차 없어 보이는 가치다. 그러나 이번 일에서 그 당연한 것을 되새기게 한 사람은 어른이 아니었다. "사람이 죽었는데 어떻게 그런 말을 할 수 있느냐"고 말한 중학생이었다.