21일 오후 교토 '미야코 호텔 교토 하치조' 에서 2026년 제 6회 한일 대학생 문화 포럼이 열렸습니다. 이번 행사에는 교토, 오사카 등 간사이 지역에 있는 긴키대학 두 팀, 도시샤 여자대학, 류코쿠대학 팀이 발표에 참가하여 열띤 발표와 질문, 토론을 벌였습니다.
개회식에서 교토한국교육원 장순희 원장은 일본인 학생 5500명이 한국에서 공부를 하고 있다고 강조했습니다. 또한 일본 대학에 공부하고 있는 한국인 유학생은 1만 4612명입니다(2025년, 일본 문부성) 한일 두 나라는 오래 전부터 많은 교류와 방문이 이어졌습니다.
한일 대학생문화 포럼은 한일 대학생들이 한 팀을 이루어 주제를 정하고, 준비하여 발표하고 토론하는 행사입니다. 한 팀에는 반드시 한국 유학생과 일본인 학생이 섞여 있어야 합니다. 작은 팀이라도 발표라는 목표를 정하고 준비하는 일은 쉽지 않습니다.
누구의 의견으로 무슨 내용을 발표하느냐는 서로의 양보와 협조가 꼭 필요합니다. 그리고 누가 리더십을 발휘해서 더 많은 시간을 사용하여 필요한 문서를 작성하고, 보고할 것인지를 결정하는 것도 학생들의 몫이었습니다.
발표에 참가한 학생들은 모두 서로 의견을 조정하고, 자신이 발표할 내용을 결정하고 발표 부분을 확인하였습니다. 그리고 청중들의 질문에 대해서 누가 어떻게 대답할 것인지 예상 질문을 고려하여 대답까지 준비하기도 했습니다.
제 6회 한일 대학생 문화 포럼에서 발표에 참가한 대학과 발표 제목은 다음과 같습니다.
긴키대학, 한일 두 나라 말을 받아들이는 방식의 차이- 돌려말하기와 다케마에를 중심으로
도시샤여자대학, 디지털 미디어 시대 한일 대학생의 관광 행동 비교(지도, 이은주 교수)
류코쿠대학, 한일 대학생의 상대국 관광지에 대한 인지도 및 이미지 비교(지도, 박현국)
긴키대학, 한국의 '정'과 일본의 '오모테나시' 손님 맞이(지도, 사카와 야스히로 교수)
참가 학생들은 한국과 일본 문화에서 두 나라 사이에서 같으면서도 다른, 그러면서 비슷한 주제를 정하여 구체적인 사례와 현장조사로 자신의 주장을 증명하기도 했습니다. 한일 두 나라 대학생들이 서로 상대 나라를 관광할 때도 마찬가지입니다.
한일 대학생들은 상대 나라에 관광을 가지 전에 에스엔에스를 활용해서 갈 곳, 먹을 것, 가고 싶은 곳을 결정합니다. 일본학생들은 목적을 결정하기 보다는 가는 과정을 중시해서 새로운 것을 찾는 기쁨을 즐깁니다. 이에 비해서 한국 대학생들은 찾는 것을 성취했다는 목적을 중시합니다. 두 나라 학생들은 그것들을 에스엔에스에 사진을 올리기도 합니다.
한일 대학생 관광 현실 상황에서 여권 보유율은 한국이 일본 대학생들에 비해서 두 배가 높습니다. 한국 대학생들이 해외 활동이나 해외 관광에 더 큰 관심을 보이고 있다는 사실입니다.
발표 뒤 여권을 신분 확인용으로 만들 수도 있지 않느냐? 여권 보유율을 관광 가능성으로 보는 것은 확대 해석이 아니냐는 질문도 있었습니다. 그러나 대답에서 여권 보유율 뿐만 아니라 후속 조사에서 대학생들의 해외 여행 통계도 한국 대학생들이 더 놓았다는 수치를 제시하기도 했습니다.
학생들은 발표를 준비하는 과정에서 에스엔에스에 올라 온 기사나 사진을 적극적으로 활용했습니다. 뿐만 아니라 에스엔에스의 앙케이트 설문 조사 기능이나 동화상을 찍어서 활용하여 자신의 주장을 확인하기도 했습니다. 이제 과거 전통적인 방식의 종이 설문지나 몇 년 지난 통계 자료가 사라지고 정보화 시대로 바뀌었습니다.
간사이 지역 대학교 세 곳, 네 팀이 참가한 '2026년 제6회 한일 대학생 문화포럼'은 열띤 발표와 질문, 토론 그리고 여러 참가자들의 응원 속에서 마쳤습니다. 한 일 두 나라는 최근 국제 정세 급변, 환율 변환와 고 물가 저출산, 고령화에 따른 사회 복지 비용 증가로 몸살을 앓고 있습니다.
대학생들은 공부나 학업에 집중하기 보다는 현실 생활 속에서 하루 하루 살아가기가 빠듯한 생활입니다. 모두 바쁜 생활 속에서 시간을 내서 발표를 준비하고 참가한 학생들에게 뜨거운 박수를 보냅니다.
참고 누리집> 일본 문부성, https://www.mext.go.jp/content/20250430-mxt_kotokoku02-000027891_1.pdf
, 고려미술관, https://www.koryomuseum.or.jp/korean/koryomuseum
, 교토한국교육원, https://kyoto.kankoku.or.kr/, 주오사카대한민국총영사관https://overseas.mofa.go.kr/jp-osaka-ko/index.do,, 2026.11.22.
덧붙이는 글 | 박현국 기자는 교토에 있는 류코쿠대학 국제학부에서 우리말과 민속학을 담당하고 있습니다.