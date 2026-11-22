큰사진보기 ▲최교진 교육부 장관이 16일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 교육위원회 전체회의에서 AI 첨단기술을 악용한 부정행위에 대한 대책을 묻는 의원들의 질의가 이어지자 난감한 표정을 짓고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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(서울=연합뉴스) 고동욱 기자 = 이재명 대통령이 22일 최교진 교육부 장관의 사의 표명을 즉각 받아들였다.강유정 청와대 수석대변인은 이날 언론 공지에서 "이 대통령은 최 장관의 사의 표명을 보고받고 이를 수락했다"고 밝혔다.최 장관이 사의 표명 사실을 공개한 지 약 1시간 만에 이를 수리한 것이다.2027학년도 대학수학능력시험(수능) 준비 과정에서 빚어진 부정행위 방지 대책 혼란에 책임을 물어 사실상 '경질'한 것이란 해석이 나온다.강 수석대변인은 이어 "신임 교육부 장관 인선은 절차대로 진행될 것"이라고 밝혔다.아울러 이 대통령이 한성숙 국무총리에게 "수능 사후 조치를 비롯한 대응에 책임감을 갖고 만전을 기하라"고 지시했다고 덧붙였다.앞서 19일 치러진 이번 수능에서는 인공지능(AI)을 활용한 부정행위에 대한 우려가 커지면서 시험을 불과 며칠 앞두고 정부 대책이 잇따라 바뀌어 혼란을 빚었다.여기에 최 장관이 수능을 앞두고 부정행위 적발에 자신이 없다는 취지의 발언을 해 논란을 키우기도 했다.이에 최 장관은 이날 교육부 대변인실을 통해 발표한 입장문에서 "수능 준비 과정에 있어서 시험을 목전에 두고 여러 가지 변화가 생겨 수험생을 포함한 국민들의 불편함이 초래됐다"며 "수능이 마무리된 만큼 책임을 통감하고 사의를 표명한다"고 밝혔다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>