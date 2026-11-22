큰사진보기 ▲21일 재난현장통합지원본부를 방문한 박수현 지사는 “민간 어선들이 수색에 참여할 경우, 도 차원에서 예비비와 인력 등 가용 자원을 적극 지원할 것”이라고 밝혔다. ⓒ 충남도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추가 발견한 해광호 어망부이. ⓒ 태안해경 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

충남도는 태안 해광호 실종사고와 관련해 해경에 등록된 민간 수난구조대 중 전문 수색구조 장비를 갖춘 어선의 수색 활동 지원을 위해 예비비를 긴급 지원한다.지난 16일 태안군 신진도항을 출항한 해광호는 17일 오전 3시 7분 최종 위치보고 이후 연락이 두절됐으며, 현재까지 승선원 7명(한국인 3명, 인도네시아인 4명)이 실종된 상태다.도는 사고 발생 직후 지역재난안전대책본부를 가동하고 어업지도선과 소방헬기 등을 투입해 수색을 지원하는 한편, 관계기관과 긴밀한 협조체계를 유지하며 사고 대응에 총력을 기울이고 있다.민간 수난구조대는 지역 어업인과 선박 운항 경험자 등 민간 인력으로 구성돼 해양사고 발생 시 해경과 협력해 실종자 수색 및 인명구조 활동을 지원하는 역할을 수행해 왔다.이에, 도는 이번 사고에서도 민간 수난구조대의 수색 참여가 이루어질 수 있도록 참여 어선의 활동비 등 지원을 위해 예비비를 긴급 투입할 방침이다. 아울러 수색 상황과 기상 여건 등을 고려해 민간 수난구조대의 수색 활동이 지속될 수 있도록 관계기관과 협력해 나갈 계획이다.한편 태안해경은 21일 오후 7시 55분 서격렬비열도 북서방 약 22해리 인근 해상 수심 52m 해저에서 해군 함정 소나를 활용해 수중 수색 중 선박으로 추정되는 물체를 발견했다.사이드스캔 소나를 투입해 형상과 크기 등을 영상으로 확인하고 있으며 이후 ROV(무인잠수정)와 수중 다방향 CCTV를 투입해 해광호와 일치하는 것으로 확인되면 수심과 조류, 기상 여건을 고려해 잠수사 투입 여부 등 후속 조치를 결정할 계획이다.