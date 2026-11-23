큰사진보기 ▲서성이다 ⓒ 현대문학 관련사진보기

"지난해 아내가 갑작스럽게 교모세포종 진단을 받았습니다. 그 뒤에 쓴 이 소설은 저의 이야기이기도 하고 아니기도 합니다. 안시찬이라는 이름의 소설 주인공이 겪은 감정은 상당 부분 제 경험에서 나왔습니다. 그러나 안시찬에게 일어난 사건, 또 안시찬 주변 인물들의 묘사는 많은 부분이 허구입니다."

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"더러워진 청소포를 버리고 새 청소포를 밀대에 끼우려는데 손이 덜덜 떨려서 잘 되지 않았다. 그 순간 그는 자신이 어떤 상태인지, 왜 슬픔을 느끼지 못하는지 깨달았다. 그는 무서웠다. 너무너무 무서워서 다른 감정을 품을 겨를이 없었다."(162쪽)

"무서워, 너무 무서워. 못 걷겠어. 머릿속에서 목소리가 말했다.

그는 어린아이처럼 엉엉 울었다. 고개를 숙이고 울면서 서성이고, 서성이며 울었다."(213쪽)

"먹고 싶은 마음, 입고 싶은 마음, 하고 싶은 마음을 최대한 들어주는 마음, 아픈 사람이 바라는 대로 꼭 그렇게 해주는 마음을 이제 나는 너무 잘 안다. 혹시 다시는 해줄 기회가 없을까 봐 내가 할 수 있는 한 최선을 다해 원하는 것을 들어주는 그 마음, 바로 돌보는 마음이다. 사랑하는 마음이다."

"인간은 기쁨으로 연결되지 않는다. 열광으로는 잠시 묶일 수 있다. 하지만 사람들을 진정으로 묶어주는 것은 고통이다. 시시하고 얄팍한 인간도 선택받을 수 있다. 고통은 자격을 묻지 않는다. 인품이나 업적을 따지지도 않는다.

고통은 찾아와서 머문다. 고통은 모든 인간이 자신을 믿게 만든다.

고통은 거대한 존재다."(224쪽)

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

소설 <서성이다>의 마지막 페이지, '작가의 말'에서 장강명 작가는 이렇게 고백한다.이 책은 장강명 작가가 아내이자 온라인 독서 플랫폼 그믐의 대표인 김새섬 대표의 투병 과정을 소재로 쓴 자전적 소설, 이른바 오토픽션이다. 이미 작가의 사정을 알고 읽었기 때문일까. 소설 속 인물의 고통이 단순한 허구로 느껴지지 않았다. 작가가 겪었을 고통과 여전히 이어지고 있을 투병과 간병의 시간을 짐작하며 읽는 내내 마음이 먹먹했다. 소설을 읽는다기보다 누군가의 절박한 고백을 듣는 기분이었다.10여 년 전, 나의 이모 역시 뇌종양으로 세상을 떠났다. 아버지가 오랜 투병 끝에 세상을 떠난 지 6개월 만이었다. 이모는 병을 알게 된 지 불과 3개월 만에 세상을 떠났다. 두통이 심했고, 자주 기억을 잃었다고 한다. 2013년, 엄마는 남편을 떠나보낸 뒤 얼마 지나지 않아 동생마저 잃었다.이모가 입원해 있는 동안 엄마는 일주일에 서너 번씩 이천에서 안양까지 버스를 타고 병원을 오갔다. 동생의 숨이 조금씩 약해지는 과정을 지켜보는 엄마에게 하루하루는 눈물을 삼키는 시간이었을 것이다. 엄마의 말씀에 따르면 이모는 어릴 때부터 유난히 총명했다고 한다. 내 기억에도 이모는 언제나 똑 부러지고 야무진 인상의 어른이었다.바쁜 아버지와 엄마를 대신해 나를 챙겨주기도 했다. 대학 시험장에도 함께 가주셨고, 졸업식에도 찾아와 축하해 주셨다. 어릴 적 이모 집에 자주 놀러 갔던 기억이 있고, 성인이 된 뒤에도 가장 가까운 친인척이었다. 나는 어릴 때부터 이모를 닮았다는 이야기를 많이 들었다. 그런 이모가 어느 날 갑자기 기억을 잃고, 말을 잃고, 움직임마저 잃었다. 한때 총명하고 야무졌던 사람은 그렇게 우리 곁에서 조금씩 사라져갔다.뇌종양이라는 병이 얼마나 빠른 속도로 한 사람의 삶을 무너뜨리는지, 인간의 존엄성을 얼마나 급격하게 훼손할 수 있는지 가까이에서 보고 들었다. 그래서 이 병이 환자 자신 뿐 아니라 가족들에게 안기는 공포와 상실감이 얼마나 클지 조금은 짐작할 수 있었다.소설 속 주인공 안시찬은 아내가 독감에 걸린 줄 알고 찾은 병원에서 청천벽력 같은 진단을 듣는다. 처음에는 뇌출혈이었다. 최종적으로 확인된 병명은 뇌종양, 신경교종이었다. 아내는 자신의 이름을 말하지 못하고, 남편을 알아보지 못한다. 병원을 은행이라고 착각하기도 한다. 안시찬은 그런 아내를 바라보면서도 '내일이면 괜찮아질 거야'라고 생각한다. 그러나 곧 그 막연한 기대가 산산이 부서진다.그는 병상에 누워 있는 아내를 보며 자책한다. 그동안 왜 그렇게 아내를 다그쳤을까. 왜 좀 더 다정하게 대하지 못했을까. 모든 것이 자신의 탓인 것만 같다. 이사를 앞두고 관련 서류를 찾는 과정에서는 아내가 그동안 얼마나 많은 일을 해왔는지, 자신이 아내에 대해 얼마나 모르고 있었는지를 깨닫는다. 죄책감은 밀려오고, 눈앞에는 입원과 수술, 생계와 일정 조정 같은 현실적인 문제들이 놓여 있다. 그는 그 모든 것 앞에서 서성인다.작가이자 강연자, 라디오 고정 게스트로 활발하게 활동해 온 안시찬에게 아내의 투병은 자신의 삶 전체를 다시 정리해야 하는 사건이기도 했다. 그동안 이성적이고 합리적인 사람으로 살아왔다고 생각했지만, 정작 가장 두려운 순간 앞에서는 아무것도 할 수 없었다. 소설에서 가장 인상 깊었던 장면 중 하나다.또 다른 장면에서는 이렇게 고백한다.슬픔보다 먼저 찾아오는 감정은 두려움이다. 사랑하는 사람이 아픈데 내가 해줄 수 있는 것이 아무것도 없다는 사실 앞에서 슬퍼할 겨를조차 없다. 눈앞에 닥친 현실이 너무 무섭기 때문이다. 어쩌면 우리는 모든 것이 무너지고 나서야 비로소 사랑의 크기를 깨닫는 어리석은 존재인지도 모른다.백혈병을 앓는 딸의 질병과 돌봄에 관해 쓴 신성아 작가의 <사랑에 따라온 의혹들>에는 돌봄에 관한 이런 고백이 나온다.이 문장을 읽으며 사랑하는 사람을 돌본다는 것의 의미를 다시 생각하게 된다. 먹고 싶은 것을 먹게 해주고, 입고 싶은 것을 입게 해주고, 하고 싶은 일을 할 수 있도록 도와주는 일. 어쩌면 평범한 일상에서는 대수롭지 않게 여겼을 일들이 돌봄의 시간이 되면 전혀 다른 의미를 갖는다. 다시는 해줄 기회가 없을까 봐. 다시는 사랑한다고 말할 기회가 없을까 봐. 그래서 지금 할 수 있는 모든 것을 해주고 싶은 마음. 그것이 사랑하는 사람을 돌보는 마음일 것이다.우리는 흔히 사랑하는 사람과 함께하는 시간이 영원할 것처럼 살아간다. 사소한 일로 다투고, 때로는 상대방을 귀찮아하고, 조금 더 잘해줄 수 있었던 순간을 흘려보낸다. 그러다 갑자기 그 시간이 더는 주어지지 않을 수도 있다는 사실을 마주한다. 그때 비로소 평범했던 하루가 얼마나 소중했는지 깨닫는다.안시찬은 아내의 입원과 수술을 앞두고 자신에게 예정되어 있던 강연과 방송 일정을 취소하거나 연기해야 했다. 일일이 연락해 같은 설명을 반복할 에너지조차 없었던 그는 SNS를 통해 아내의 발병 사실을 알린다. 약속을 지키지 못하는 상황에 대한 양해를 구하려는 마음도 있었지만, 혹시 아내의 치료에 도움이 될 만한 정보를 전해줄 사람이 있지 않을까 하는 기대도 있었다. 그러나 사람들의 반응은 그의 마음을 더 어지럽힌다. 어설픈 위로와 정확하지 않은 정보, 상대방의 상황을 충분히 알지 못한 채 건네는 불필요한 조언들이 쏟아진다.사실 우리는 누군가의 고통 앞에서 무엇을 말해야 할지 잘 모른다. 그래서 어떻게든 위로의 말을 찾고, 도움이 될 만한 정보를 전하고, 자신의 경험을 들려주려 한다. 하지만 때로는 그런 말들이 오히려 상처가 되기도 한다.믿지 않는 신에게라도 기도하고 싶고, 누군가의 바짓가랑이를 붙들고서라도 아내가 건강을 회복하게 해달라고 빌고 싶고, 산 제물을 바쳐서라도 아내를 오래 살게 해주고 싶은 마음. 그런 절박함을 당사자가 되어보지 않고서 어떻게 안다고 말할 수 있을까. 누군가의 고통을 온전히 이해한다는 것은 불가능할지도 모른다. 같은 병을 겪더라도 환자의 고통과 가족의 고통은 다르고, 같은 가족이라도 각자가 느끼는 상실의 무게는 다르다. 그러니 타인의 고통 앞에서는 이해한다고 쉽게 말하지 않는 편이 낫겠다. 무언가를 가르치려 하거나 섣불리 희망을 이야기하기보다, 어떤 말을 건네야 할지 한 번 더 생각하는 것. 때로는 아무 말 없이 곁을 지키는 것이 더 큰 위로가 될 수 있다. 각자의 슬픔은 누구도 정확히 가늠할 수 없는 개별적이고 다층적인 고통이기 때문이다.세상에는 사람의 힘으로 감당할 수 없는 일이 있다. 사랑하는 사람의 병과 죽음도 그중 하나일 것이다. 병으로, 혹은 사고로 가족을 잃거나 사랑하는 사람의 소멸을 지켜봐야 하는 사람들이 있다. 지금은 아니라고 해서 누구도 예외가 될 수 없다. 예고 없이 찾아오기에 미리 준비할 수도 없다. 그럼에도 우리는 살아가야 한다. 당장 해결해야 할 현실이 있고, 돌봐야 할 사람이 있고, 어떻게든 내일을 맞이해야 한다. 그래서 원하든 원하지 않든 현실과 타협하고, 미래와 타협하며, 조금씩 앞으로 나아간다.소설 속 안시찬도 그렇게 서성이다 결국 앞으로 나아가게 될 것이다. 그러나 그 과정에서 자신의 고통을 어떤 의미로든 정리하고, 트라우마를 통해 성장했다는 식으로 말하게 될 미래를 상상하자 구역질이 치밀어 오른다고 작가는 쓴다. 고통을 겪은 사람에게 반드시 성장이나 깨달음이 남아야 하는 것은 아니다. 어떤 상처는 끝내 극복되지 않을 수도 있고, 어떤 슬픔은 평생 마음 한구석에 남아 있을 수도 있다. 모든 고통에 의미를 부여해야 한다는 생각 역시 어쩌면 고통을 겪는 사람에게 또 다른 부담일지 모른다. 소설의 마지막 부분에서 안시찬은 고통이 사람들을 어떻게 묶어놓는지 생각한다.이 문장을 읽으며 한참을 멈췄다. 고통은 누구에게나 찾아올 수 있다. 성실하게 살아온 사람에게도, 좋은 일을 많이 한 사람에게도, 평범하고 때로는 부족한 사람에게도 예외 없이 찾아온다. 고통 앞에서는 그동안 쌓아온 성취나 사회적 지위, 인품조차 아무런 방패가 되어주지 못한다. 그래서 고통은 우리를 무력하게 만들지만, 동시에 타인의 고통을 바라보는 시선을 바꾸기도 한다. 나 역시 언제든 누군가의 도움을 필요로 하는 사람이 될 수 있다는 사실을 깨닫게 하기 때문이다.10여 년 전 이모를 떠나보낸 뒤에도 삶은 계속되었다. 엄마는 남편과 동생을 잃은 슬픔을 안고 다시 일상을 살아야 했고, 우리 가족도 각자의 자리에서 하루하루를 이어갔다. 시간이 흐르면서 슬픔은 희미해졌을지 모른다. 하지만 이모를 기억하는 마음까지 사라진 것은 아니다.<서성이다>를 읽으며 그때의 기억이 다시 떠올랐다. 그리고 지금 이 순간에도 병실에서 사랑하는 사람의 손을 잡고 있을 누군가를 생각했다. 누군가는 믿지 않는 신에게라도 기도하고 있을 것이다. 누군가는 누군가의 바짓가랑이를 붙들고서라도 제발 살려달라고 빌고 있을 것이다. 그 마음을 우리가 감히 안다고 말할 수 있을까.다만 한 가지는 알 것 같다. 타인의 고통을 함부로 재단하지 않는 것, 쉽게 위로하거나 섣불리 희망을 이야기하지 않는 것, 그리고 그 사람이 감당해야 할 시간을 조용히 존중하는 것. 어쩌면 우리가 서로에게 해줄 수 있는 가장 다정한 일은 그런 것인지도 모른다.