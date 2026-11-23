큰사진보기 ▲총균쇠의 삽화 '산유화', 김소월의 시집 '진달래꽃' ⓒ 박이연 관련사진보기

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살기에 이런 세상이라고

꽃지고 잎 진 가지에 바람이 운다





덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.이 글은 필자의 브런치 스토리에도 함께 실릴 예정입니다. (https://brunch.co.kr/@h20514)

김소월의 '진달래꽃' 시집을 읽게 된 데는 이유가 있다. 총균쇠에 한글의 특성을 대표하는 시로 김소월의 '산유화'가 실렸기 때문이다. 궁금했다. '왜 하필 산유화일까?'처음에는 세계적인 베스트셀러이자 매년 서울대 필독서에 포함되는 이 유명한 책에 우리나라 시인의 시가 소개된 것이 그저 반갑고 신기했다. 필자는 고등학교 때부터 윤동주의 '별 헤는 밤'과 '서시'를 좋아했다. 영화 <동주>로도 만들어졌을 만큼 윤동주는 국민의 사랑을 듬뿍 받은 한국 시인이었기 때문에 총균쇠에서도 윤동주의 시가 선택되지 않은 것이 못내 아쉬웠다. 문학 전공자가 아닌 책을 좋아하는 사람으로서 단순하고, 무식한 의문으로 '진달래꽃' 시집을 읽었다.시집은 교과서에 실린 '먼 후일'을 시작으로 127편의 시가 수록되어 있었다. 가요로 만들어진 것이 가장 많은 시인답게 익숙한 시들이 곳곳에 있었다. '초혼', '못 잊어', '엄마야 누나야', '진달래꽃' 등. 처음에 읽을 때는 소설책을 읽듯이 읽어나갔다. '너무 서정적이다'라는 느낌 외에 '별 헤는 밤'이나 '서시'처럼 강렬한 그 무엇이 느껴지지 않아 밋밋했다. 궁금증이 풀리기는커녕, 더 미스터리에 빠지기 시작했다. '재레드 다이아몬드가 검증 없이 산유화를 삽화로 넣지 않았을 텐데'라고 생각하며 찬찬히 다시 읽었다.두 번째로 읽을 때는 중·고등학생 때 국어시험 및 수능을 보기 위해 공부하는 것처럼 작가에 대해 공부를 하고 시의 의미를 파헤쳐가며 읽었다. 결론은 그저 감탄뿐이었다. 아는 만큼 보인다는 그 말을 실감했다.시인은 언어의 마법사라고 하는데, 김소월은 그 마법사 중에 단연코 최고봉이었다. 자음과 모음의 블록으로 결합된 한글의 특성을 짧은 글에서 가장 아름답게 표현한 사람은 김소월 시인이 독보적인 것이라는 것에 전적으로 공감했다. '진달래꽃'에서 '역겹다'는 단어가 나온다. 우리가 흔히 속이 메슥메슥하고 구역질이 나고 거슬릴 때 쓰는 말이다. 그런데 이 단어에는 '역정이 나거나 거슬리게 싫다'라는 의미도 있다. 김소월은 두 번째 뜻으로 사용한 듯하다. 발음 측면에서 볼 때 연구개음인 [ㅇ,ㄱ]은 목구멍이 꽉 막히듯 혀가 입천장의 제일 안쪽에 있는 연구개에서 나는 소리들이다. '역겨워'를 천천히 발음해 보자. 단어 자체에서 분노가 느껴지지 않는가?이것과 비슷하게 '산유화'는 '산, 꽃, 새' 단순한 시어를 사용해 동시처럼 쉬우면서 운율이 느껴지고, '저만치 혼자서 피어 있네'와 같이 슬픔의 정서를 담아 표현하고 있다.시집을 분석하며 읽은 후 궁금증이 생겼다. 민족정신 교육으로 유명한 오산학교와 배재학교를 나와 3·1 운동에 적극적으로 가담했던 김소월이 시에서는 그저 아름다운 말의 서정적인 시들이 많다. 왜일까? 윤동주의 서시 중 '하늘을 우러러 한 점 부끄럼이 없기를'이나 이육사의 광야에서 '모든 산맥들이 바다를 연모해 휘달릴 때도 차마 이곳을 범하진 못하였으리라'와 같이 민족의식을 고취하는 저항시를 쓰지 않은 이유는 무엇일까?김소월 시인의 성격이자 성품인 것 같다. '초혼'은 첫사랑인 오순의 장례식 후에 지어져 오순을 그리워하며 썼다고 알려져 있다. 시의 첫 행인 '산산이 부서진 이름이여'는, 남편에게 매 맞아 죽은 그녀를 애도하는 것이지만, 일본에 주권을 빼앗긴 그 시대적 아픔으로도 해석할 수 있기 때문이다. 아버지가 일본인들에게 죽을 정도로 맞고 정신이상자가 되었는데, 여느 저항 시인들처럼 강한 어투로 시를 쓰는 게 무섭고 두려웠을 수도 있다. 그래서 아름답고 서정적인 단어로 표현하는 것이 아닐까. 필자는 '낙천' 이 김소월 최대의 저항시인 것 같다.가장 인상적이었던 시는여자의 냄새'였다. 보통은 여자에 대한 그리움으로 표현할 때는 아름다운 단어로 표현하는데, 김소월은 '땀 냄새, 때 묻은 냄새, 비에 맞아 축업는 살과 옷 냄새'로 표현했다. 결코 좋을 수 없는 삶의 냄새가 '달의 냄새, 해의 냄새'로 짝을 이룬다.2연에서 '푸른 바다와 어즐이는 배'는 삶과 죽음으로 표현되며, 3연에서 '유령 실은 널뛰는 뱃간에 냄새, 생고기의 바다 냄새, 하늘을 떠도는 냄새'로 죽은 이를 그리워한다. 시인은 평범한 사람들과 일상의 사물을 대하는 시선이 다르다고 하는데, 이 시가 바로 그렇다. '해와 달'의 냄새는 어떤 냄새일까? 영혼이 빠져나간 생고기 바다의 냄새는 무엇일까? 마지막 연에서는 '냄새 많은 그 몸이 좋습니다'로 끝을 맺는다.한 번이라도 가까운 이의 죽음을 경험한 사람이라면, 이 시가 와닿을 것이다. 2년 전 엄마가 돌아가셨다. 침대 서랍의 구석진 곳에 엄마가 즐겨 입던 기하학무늬의 초록색 지지미 옷이 있다. 필자는 엄마가 사무치게 그리울 때 그 옷에 코를 파묻곤 했다. 생고기 바다의 냄새를 찾고 싶었는지도 모르겠다.필자는 진달래꽃을 3개의 범주로 분류했다. 단연코 가장 많은 시는 '진달래꽃'을 비롯한 서정적인 사랑 시 8편이었고, 아내를 향한 시는 2편, 그리고 삶과 죽음에 대한 시 5편이었다. 숫자로만 보아도 뮤즈를 향한 8편, 아내를 위한 시 2편에서 큰 차이가 난다. 내용 또한 확연히 차이가 난다. 아내를 위한 시 2편인 '아내의 몸, 부부'에서도 김소월 시인의 트레이드 마크인 운율적 감각이 나타나기는 하지만 뮤즈를 떠올리며 쓴 것과는 극명한 온도차를 느낄 수 있다.김소월은 32세의 젊은 나이에 요절했다. 그의 죽음에 대해 '음독자살이다, 뇌일혈이다' 많은 말이 있다. 필자는 시집에 수록된 4편의 시로 그의 죽음을 추론해 보았다. '닭소리'에서는 '저리고 아픔이여, 살기가 왜 이리 고달프냐', '어버이'에서는 '죽지 못해 산다는 말이 있나니, 바이 죽지 못할 것도 아니지마는, 금년에 열네 살, 아들딸이 있어서 순복이 아버님은 못하노란다', '생과 사'의 '살았대나 죽었대나 같은 말을 가지고, 사람은 살아서 늙어서야 죽나니...오늘도 산마루에 올라서서 우느냐', '사노라면 사람은 죽는 것을'에서는 '내가 무엇을 하려고 살려는지? 집 짓는 저 개아미,나도 살려 하노라, 그와같이'일제 강점기의 시대적 배경에서 일본의 감시를 받고 탄압받으며 사는 것이 녹록지 않음을 보여준다. 하지만 김소월은 여섯 아이의 아버지이자 가장으로 살아보려고 버티는 것이 시 속에서 절절하게 느껴진다.죽음에 관한 시 중에서 '사노라면 사람은 죽는 것을'이 가장 인상적이었다. '내가 무엇 하려고 살려는지?' 지금의 우리에게 100년 전 김소월 시인이 묻고 있다. AI수능 부정 행위자가 속출하고 있는 이 시점에서 젊디젊은 그들에게 묻고 싶다. '내가 무엇을 하려고 살려는지?' 진지하게 삶을 고민하고, 방향을 찾아나갔으면 하는 바람이다.두 명의 청소년을 양육하는데 이 시기가 불안하다. 매년 끊이지 않는 성적 비관 자살자 관련 기사들 때문이다. 이것이 AI로 인해 더 많은 수험생을 삶의 끝으로 몰아넣을지는 않을지 염려 된다. 수험생들에게 김소월의 '진달래꽃' 시집을 읽어보길 추천한다. 착한 책 프로젝트로 책값은 2980원이다. 커피값보다 싼 이 시집을 안 살 이유가 있는가? 김소월이 찾은 '개아미(개미)'를 내 인생에서도 찾아보면 좋겠다. 삶이 즐거워서 사는 날 그날까지 살아보면 좋겠다.