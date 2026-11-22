큰사진보기 ▲답변하는 김영훈 고용노동부 장관김영훈 고용노동부 장관이 11월 9일 국회 예산결산특별위원회 전체회의에서 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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(서울=연합뉴스) 한혜원 기자 = 김영훈 고용노동부 장관이 22일 정년 연장 문제와 관련, 오는 27일로 예정된 더불어민주당 정년 연장 특별위원회 회의에서 결론이 나지 않는다면 정부안을 먼저 발표하겠다고 밝혔다.정년 연장과 관련 입법을 올해 안에 완료해야 한다고 강조해 온 김 장관이 여당 등에 사실상 마지노선을 제시한 모습이다.김 장관은 이날 KBS '일요진단'에 출연, "다음 특위 회의를 27일로 알고 있다"며 "이 특위 회의를 전후해 정부의 입장을 발표할 시점이 다가오고 있지 않나 생각한다"고 밝혔다.그는 '27일 정년 연장 특위에서 어떤 합의안이 도출되지 않으면 정부가 책임 있게 행동할 수도 있다는 의미인가'라는 진행자 질문에 "그렇다"고도 답했다.김 장관은 "지금 특위가 작은 노사정 대화 협의체처럼 구성돼 있기에 정부가 성급하게 어떤 안을 내는 것을 최대한 자제해 왔다"며 "하지만 이제는 그 시점이 다가오고 있다고 생각된다. 그동안 논의도 충분히 숙성됐기 때문에 이제 결단만 남았다"고 강조했다.민주당 주도의 정년연장 특위는 애초 작년 내 정년연장 입법을 목표로 했으나 올해 1월 회의에서 이를 늦춰 지방선거 이후인 올해 하반기 입법을 제안했다.하지만 특위는 이후에도 4월 전국민주노동조합총연맹(민주노총), 경영계와 각각 간담회를 여는 데 그쳤고 현재까지 10개월 간 논의가 진척을 보이지 않고 있다.김 장관은 "정부가 너무 노사 합의 뒤에 빠져 가지고 너무 좀 방관하고 있다, 비겁한 것 아니냐는 말도 하는데 제가 비겁하게 할 생각은 없다"며 "노사 합의를 촉진하는데 정 안 될 때는 정부가 책임 있게 나서야 할 시점이 다가오고 있다 생각한다"고 밝혔다.김 장관은 정년 연장에 따른 일자리 충돌 문제에 대해선 "우리나라 임금 체계에서 호봉제는 14% 정도밖에 안 되고 나머지 절대 다수는 호봉제 임금 체계 자체가 존재하지 않을 정도로 이중구조가 극심하다"며 "이 부분은 어떻게 두텁게 지원할 것인가가 병행돼야 한다"고 주장했다.이어 "'100세 시대'에 정년 연장이 이뤄지지 않으면 1964~1974년생 2차 베이비부머들이 자영업 시장으로 나오게 된다"며 "비자발적 자영업자 시장이 커지면 가뜩이나 포화 상태인 자영업 소상공인이 소비자는 줄어들고 경쟁자가 더 나타나는 결과를 맞을 것"이라고 경고했다.김 장관은 현재 노사정 사회적 대화가 진행 중인 초광역특구 노동 특례 적용에 대해서는 "좋은 일자리와 기업의 혁신이 결코 대립하는 개념이 아니다"라며 "노사 모두가 공감하고 있기 때문에 저는 합리적 대안을 도출할 수 있을 것"이라고 말했다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>